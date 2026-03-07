Edit Profile
    అవార్డ్స్ వేదికపై హీరోయిన్‌కు లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన హీరో- సయ్యారా హాట్ కపుల్ అహాన్ పాండే అనీత్ పడ్డా వీడియో వైరల్!

    Ahaan Panday Love Propose To Aneet Padda At Zee Cine Awards: బాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ హాట్ కపుల్ అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా రిలేషన్ షిప్ వార్తలు ఇప్పుడు బి టౌన్ లో సెన్సేషన్ గా మారాయి. అవార్డుల వేదికపైనే వీరిద్దరూ ప్రేమను వ్యక్తపరుచుకున్న వీడియో వైరల్ అవుతుండటంతో అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.

    Published on: Mar 07, 2026 9:07 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    వెండి తెరపై హిట్ జోడీగా పేరు తెచ్చుకున్న నటీనటుల మధ్య రియల్ లైఫ్‌లోనూ ప్రేమ చిగురించడం బాలీవుడ్‌లో కొత్తేమీ కాదు. ఇప్పుడు తాజాగా 'సయ్యారా' (Saiyaara) ఫేమ్ జెన్-జీ జంట అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా మధ్య ఏదో నడుస్తోందంటూ గత కొద్దిరోజులుగా వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు ఒక క్లైమాక్స్‌కు చేరుకున్నాయి.

    అవార్డ్స్ వేదికపై హీరోయిన్‌కు లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన హీరో- సయ్యారా హాట్ కపుల్ అహాన్ పాండే అనీత్ పడ్డా వీడియో వైరల్!
    అవార్డ్స్ వేదికపై హీరోయిన్‌కు లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన హీరో- సయ్యారా హాట్ కపుల్ అహాన్ పాండే అనీత్ పడ్డా వీడియో వైరల్!

    షూటింగ్ సమయంలోనే

    చుంకీ పాండే మేనల్లుడు అహాన్ పాండే ప్రస్తుతం తన కెరీర్ కంటే వ్యక్తిగత విషయాలతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. 'సయ్యారా' షూటింగ్ సమయంలోనే అహాన్, అనీత్ మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగిందని సినీ వర్గాల టాక్. వీరిద్దరూ ముంబైలోని రెస్టారెంట్లు, ఎయిర్‌పోర్టుల్లో తరచూ కలిసి కనిపిస్తుండటంతో వీరి డేటింగ్ వార్తలు ఊపందుకున్నాయి.

    ఫొటోలు, వీడియో వైరల్

    ముఖ్యంగా అనీత్ పడ్డా పుట్టినరోజును అహాన్ పాండేప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేయడం, ఆ ఫోటోలు వైరల్ కావడంతో వీరిద్దరూ పీకల్లోతు ప్రేమలో ఉన్నారని నెటిజన్లు ఫిక్స్ అయిపోయారు. మధ్యలో వీరి బ్రేకప్ గురించి కూడా వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, తాజాగా బయటకు వచ్చిన ఒక వీడియో వాటన్నింటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది.

    అందరిముందే ప్రపోజ్.. ఐ లవ్ యూ!

    ఇటీవల జరిగిన 'జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026' (Zee Cine Awards 2026) వేదికపై అహాన్ పాండే అందరి సమక్షంలో అనీత్ పడ్డాకు తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశారు. ఈ వేడుకలో ఉత్తమ నూతన నటుడిగా (Best Debut) అవార్డు అందుకున్న అహాన్ పాండే.. స్టేజ్ పైనే మాట్లాడుతూ.. "నా బ్యూటిపుల్.. బ్యూటిఫుల్ సహనటి అనీత్ పడ్డా.. నేను నీకు ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను" అని ప్రకటించారు.

    ఒప్పుకున్న హీరోయిన్

    దీనికి అనీత్ పడ్డా స్పందిస్తూ.. "నా అద్భుతమైన కో-యాక్టర్ అహాన్ పాండే ప్రపోజల్‌ను నేను స్వీకరిస్తున్నాను.. ఐ లవ్ యూ ఆల్సో" అని చెప్పి అతడిని హగ్ చేసుకుంది. ఈ సీన్ చూసి అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. ఇదంతా చుంకీ పాండే, అనన్య పాండే ఎదుట జరగడం విశేషం. ఆ సమయంలో అంతా అరుస్తూ చప్పట్లు కొట్టారు.

    ఆదిత్య చోప్రా సలహా?

    ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026కి సంబంధించిన ప్రోమోలో అనీత్ పడ్డాకు అహాన్ పాండే లవ్ ప్రపోజ్ చేయడం చూపించారు. దీంతో ఈ వ్యవహారం వెనుక మరో ఆసక్తికరమైన చర్చ కూడా నడుస్తోంది.

    పాపులారిటీపై ప్రభావం

    యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ అధినేత ఆదిత్య చోప్రా ఈ జంటకు ఒక కీలక సలహా ఇచ్చారని సమాచారం. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ప్రేమ వ్యవహారాలను బహిర్గతం చేస్తే అది వారి పాపులారిటీపై ప్రభావం చూపుతుందని, ప్రస్తుతానికి దీన్ని రహస్యంగా ఉంచమని ఆయన కోరారట. అందుకే గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో అహాన్ మాట్లాడుతూ అనీత్ తన 'బెస్ట్ ఫ్రెండ్' మాత్రమేనని డేటింగ్ పుకార్లను కొట్టిపారేశారు.

    నిజమా? పబ్లిసిటీ స్టంటా?

    ఇప్పుడు అవార్డు వేడుకలో బహిరంగంగా ప్రేమను ప్రకటించడం చూస్తుంటే, ఇది నిజమైన ప్రేమా? లేక తమ సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి చేస్తున్న పబ్లిసిటీ స్టంటా? అని ఫ్యాన్స్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

    హాట్ కపుల్‌గా పేరు

    ఏదేమైనా ఈ యంగ్ జోడీ కెమిస్ట్రీ మాత్రం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా సయ్యారా సినిమాతో బాలీవుడ్ హాట్ కపుల్‌గా అహాన్, అనీత్ పేరు తెచ్చుకున్నారు.

