Villain: విలన్గా చేసి విసుగొచ్చింది, హారర్ సినిమాలు మాత్రం చేయను- సమంత మా ఇంటి బంగారం విలన్ గుల్షన్ దేవయ్య కామెంట్స్
Gulshan Devaiah About Villain Roles: సమంత మా ఇంటి బంగారం, కాంతార 2, గన్స్ అండ్ గులాబ్స్ సినిమాల్లో భయంకరమైన విలన్గా మెప్పించిన గుల్షన్ దేవయ్య త్వరలో 'లిటిల్ థామస్' అనే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో రానున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో వయోలెన్స్, హింస, మాస్ ఎంటర్టైనర్ల హవాపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Gulshan Devaiah About Villain Roles And Violence: బాలీవుడ్లో విలన్గా, వైవిధ్యమైన పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య. 'కాంతార: ఛాప్టర్ 1'లో కులశేఖర పాత్రలో, 'గన్స్ అండ్ గులాబ్స్' ఓటీటీ సిరీస్లో 'ఫోర్-కట్ ఆత్మారామ్'గా, సమంత మా ఇంటి బంగారంలో కరుణగా ప్రేక్షకులను భయపెట్టిన ఆయన, ఇటీవల ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ల వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు.
గుల్షన్ దేవయ్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'లిటిల్ థామస్' చిత్రం అక్టోబర్ 23న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సినిమా పరిశ్రమలోని ట్రెండ్స్, బాక్సాఫీస్ లెక్కలు, తన పాత్రల ఎంపికపై పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు గుల్షన్ దేవయ్య.
విలన్ పాత్రలకు కాస్త విరామం.. ఫ్యామిలీ సినిమాల వైపు చిన్నడుగు!
వరుసగా నెగెటివ్ పాత్రలు చేయడం వల్ల కొంత అలసట వచ్చిందని, అందుకే తన ఎంపికల్లో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకున్నానని గుల్షన్ వెల్లడించారు. "ఇది ముందే వేసుకున్న ఏ పెద్ద మాస్టర్ ప్లాన్ కాదు. విలన్ పాత్రలు చేసి కొంత విసిగొచ్చింది, అందుకే సరికొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నా. ఒక ప్రేక్షకుడిగా నేను ఎలాంటి సినిమాలు చూడటానికి ఇష్టపడతానో, అలాంటి కథల్లోనే నటుడిగా భాగమవ్వాలని అనుకుంటా" అని గుల్షన్ దేవయ్య స్పష్టం చేశారు.
'లిటిల్ థామస్' సినిమా కథ చాలా అమాయకంగా, మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటుందని గుల్షన్ తెలిపారు. తమ్ముడు కావాలని ఆశపడే ఒక చిన్నారి చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ, తన బాల్యజ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసిందని చెప్పారు. కౌశల్ ఓజా దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రంలో రసికా దుగల్, హృదాంశ్ పారేఖ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
థియేటర్లలో రక్తపాతం, మాస్ యాక్షన్ సినిమాల సందడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రస్తుత కాలంలో, కుటుంబసమేతంగా చూడగలిగే ఒక మంచి కథను ఈ సినిమా అందిస్తుందని నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
హింస మాత్రమే నడుస్తుందనుకోవడం ఒక భ్రమ!
వెండితెరపై మాస్, రక్తపాతం, వయోలెన్స్ ఉన్న సినిమాల హవా నడుస్తోందన్న చర్చలపై గుల్షన్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. "పెద్ద సినిమాలు రూ.500 కోట్లు, రూ.1000 కోట్లు వసూలు చేయగానే ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఆ వైపే వెళ్తోందనుకోవడం ఒక భ్రమ. 1970లు, 80ల కాలంలో అమితాబ్ బచ్చన్ 'యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్' ట్రెండ్తో పాటు అమోల్ పలేకర్ నటించిన సాధారణ మధ్యతరగతి కథలు కూడా విజయవంతమయ్యాయి" అని గుర్తుచేశారు.
ప్రతి సినిమా వందల కోట్లు వసూలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని, పెట్టిన పెట్టుబడికి ఎంత లాభం వచ్చిందనేది ముఖ్యమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 35 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్ ఉన్న విధు వినోద్ చోప్రాకు '12త్ ఫెయిల్' అత్యుత్తమ విజయాన్ని అందించిందని, 'హనుమాన్ అంశ్', 'క్వీన్', 'విక్కీ డోనర్' లాంటి చిత్రాలు కూడా ఎలాంటి ముందస్తు అంచనాలు లేకుండా వచ్చి ఘనవిజయం సాధించాయని ఉదాహరించారు.
'అంజలి', 'తారే జమీన్ పర్' ప్రభావం.. వైవిధ్యమే లక్ష్యం!
బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏది వర్కవుట్ అవుతుందో ఎవరూ ముందే చెప్పలేరని గుల్షన్ దేవయ్య అన్నారు. చిన్నప్పుడు తనపై ప్రభావం చూపిన సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ.. "మణిరత్నం తెరకెక్కించిన 'అంజలి', అమీర్ ఖాన్ 'తారే జమీన్ పర్' సినిమాలు నా మనసుపై తీవ్ర ముద్ర వేశాయి. 1984-85 ప్రాంతంలో మా నాన్నతో కలిసి చూసిన డిస్నీ 'లేడీ అండ్ ది ట్రాంప్' నన్ను ఒక కొత్త ఊహా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లింది" అని పంచుకున్నారు.
తన సినిమా ప్రయాణంలో వైవిధ్యం ఉండాలని, ఒకే రకమైన పాత్రలకే పరిమితం కాకూడదని భావిస్తున్నట్లు గుల్షన్ దేవయ్య చెప్పారు. హారర్ సినిమాలు తప్ప అన్ని జోనర్లలో నటించాలనుకున్నానని, అయితే ప్రస్తుతం 'అనర్థ్' అనే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా హారర్ జోనర్లోకి కూడా అడుగుపెడుతున్నానని మా ఇంటి బంగారం విలన్ గుల్షన్ దేవయ్య తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More