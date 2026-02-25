Samantha: హనీమూన్ టైమ్ దాటిపోయింది.. అన్నీ ఇద్దరం కలిసే చేస్తాం.. నేనూ ఆ హాలీవుడ్ హీరోలాగే..: సమంత కామెంట్స్
సమంత రూత్ ప్రభు (Samantha) తన రాబోయే మూవీ ‘మా ఇంటి బంగారం’ గురించి మాట్లాడుతూ.. తన భర్త, ఈ సినిమాకు సహ నిర్మాత అయిన రాజ్ నిడిమోరు గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకుంది. తమ హనీమూన్ టైమ్ దాటిపోయిందని ఆమె అనడం విశేషం.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు కపుల్ ఇప్పుడు మా ఇంటి బంగారం మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. సామ్ ఇందులోలీడ్ రోల్ ప్లే చేయగా.. ఆమె భర్త రాజ్ సహ నిర్మాతగా ఉన్నాడు. ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఆమె తమ ఇద్దరి గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది.
మేము ఇరిటేటింగ్ కపుల్
వోగ్ ఇండియాతో సమంత మాట్లాడుతూ.. "నేను, రాజ్ నిజంగానే ఒక ఇరిటేటింగ్ కపుల్. ఎందుకంటే మేమిద్దరం ఏ పని చేసినా కలిసే చేస్తాం. కలిసి పనిచేస్తాం, కలిసి ఆడుకుంటాం, పరిధితో కలిసి వర్కౌట్ చేస్తాం.. ఇదంతా మాకు చాలా ఇష్టం. నేను ఒక్క రోజు ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చినా కూడా.. [బాధతో స్పృహ తప్పిపోయినట్లు నటిస్తూ] అస్సలు తట్టుకోలేను. మేమింకా హనీమూన్ ఫేజ్లో ఉన్నామని నేను అనుకోను. ఆ దశను దాటిపోయి చాలా కాలమైంది" అని వివరించింది.
తన భర్త తన పక్కన ఉండటం వల్ల తాను పనిలో ఎంతగా మెరుగయ్యానో ఆమె పంచుకుంటూ హాలీవుడ్ టాప్ హీరోతో పోల్చుకుంది. "లియోనార్డో డికాప్రియో, మార్టిన్ స్కోర్సెస్ కాంబినేషన్లో సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటాడు.. అతని నటనలో అంతకంతకూ ఎంతో డెప్త్ పెరుగుతూనే ఉంది. రాజ్ నా చుట్టుపక్కల ఉండటం వల్లే నేను కూడా ఒక మెరుగైన నటిగా మారుతున్నానని నేను భావిస్తున్నాను" అని సమంత చెప్పింది.
నెటిజన్ల రియాక్షన్.. సమంతపై ట్రోల్స్
సమంత చేసిన ఈ కామెంట్స్ పై ఒక యూజర్ రెడిట్ లో స్పందిస్తూ.. "ఆమె తన రాజ్తో ఉన్న కాంబినేషన్ను ఏకంగా లియోనార్డో, మార్టిన్ స్కోర్సెస్ కాంబినేషన్స్కు సమానంగా పోల్చుకుందా? హాహాహాహా" అని ఎగతాళి చేశారు. మరొకరు.. "ఆమె రాజ్పై చాలా ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఇది చూస్తుంటే అచ్చం శ్రీదేవి-బోనీ కపూర్ లాంటి పరిస్థితిలా ఉంది" అని కామెంట్ చేయడం గమనార్హం.
"సమంత ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటే తన వంతుగా అంతా ఇచ్చేస్తుంది, అంతేకాకుండా అవతలి వ్యక్తికి అతిగా అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. చైతన్యతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆమె అలాగే ఉండేది. అప్పట్లో ఇంటర్వ్యూలలో అతను పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా, ఆమె మాత్రం అతనిపై ఎంతో ప్రేమను కురిపించేది.. ఏదేమైనా ఈ బంధం ఆమెకు మంచి చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని ఇంకొకరు రాసుకొచ్చారు.
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు లవ్ స్టోరీ
సమంత, రాజ్ నిడిమోరు తొలిసారిగా 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' సెట్స్లో కలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అమెరికన్ సిరీస్ ఇండియన్ అడాప్టేషన్ అయిన 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' కోసం వీరిద్దరూ తమ రెండవ ప్రాజెక్ట్లో మళ్లీ కలిసి పనిచేశారు.
2024లో పలు పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించిన తర్వాత, వీరి ప్రేమ వ్యవహారంపై సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు రావడం మొదలయ్యాయి. ఆ సమయంలో వారు ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉంటున్నారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ డేటింగ్ పుకార్లను వారు అంగీకరించలేదు, అలాగని ఖండించనూ లేదు. తమ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఇద్దరూ మౌనం వహించగా.. రాజ్ నిడిమోరు సోషల్ మీడియా పోస్టుల్లో సమంత తరచుగా కనిపించడం ప్రారంభించింది. ఇది ఆ వార్తలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది.
చివరికి గతేడాది డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్లోని ఈషా ఫౌండేషన్లో లింగ భైరవి వివాహ పద్ధతిలో వీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. తమ పెళ్లి వార్తను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటిస్తూ.. ఈ జంట తమ సాధారణ వివాహ ఫోటోలను పంచుకుని ఇంటర్నెట్లో ఒక తుఫానునే సృష్టించారు.