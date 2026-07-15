Indraja: జబర్దస్త్ జడ్జ్ ఇంద్రజ రెమ్యూనరేషన్ లీక్.. ఒక్కో ఎపిసోడ్కు అన్ని లక్షలా? సీనియర్ హీరోయిన్ క్రేజ్!
Indraja: ఈటీవీ పాపులర్ కామెడీ షో ‘జబర్దస్త్’ జడ్జ్, సీనియర్ నటి ఇంద్రజ పారితోషికానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర వివరాలు ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి. సినిమాల్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా బిజీగా ఉన్న ఇంద్రజ బుల్లితెరపై వసూలు చేస్తున్న రెమ్యునరేషన్ పై ఓ లుక్కేయండి.
Indraja: తెలుగు బుల్లితెరపై దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా తిరుగులేని రేటింగ్లతో దూసుకుపోతున్న షో 'జబర్దస్త్'. ఈ షో ద్వారా ఎంతో మంది కమెడియన్లు స్టార్స్ అవ్వడమే కాదు, ఇక్కడ జడ్జీలుగా వ్యవహరించిన సెలబ్రిటీల క్రేజ్ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి చేరింది. ప్రస్తుతం జడ్జ్ గా చేస్తున్న ఇంద్రజ రెమ్యునరేషన్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
జబర్దస్త్ క్వీన్ ఇంద్రజ
ఒకప్పుడు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లో స్టార్ హీరోల సరసన మెరిసిన హీరోయిన్ ఇంద్రజ. ఇప్పుడు లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో చాలా ప్లాన్డ్గా అడుగులు వేసింది. వెండితెరపై తల్లి, అత్త వంటి కీలకమైన సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూనే బుల్లితెరపై జడ్జ్గా స్థిరపడిపోయింది. పాపులర్ కామెడీ స్కిట్ షో జబర్దస్త్ లో జడ్జ్ గా చేస్తోంది ఈ సీనియర్ హీరోయిన్.
షాకింగ్ రెమ్యునరేషన్
బుల్లితెర ఇన్సైడ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇంద్రజ జబర్దస్త్ రెమ్యునరేషన్ షాక్ కలిగిస్తోంది. ఒక్కో ఎపిసోడ్కు దాదాపు రూ.2.5 లక్షల వరకు పారితోషికం అందుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. నెలకి నాలుగు లేదా ఐదు ఎపిసోడ్ల షూటింగ్స్ లెక్కన చూసుకుంటే కేవలం ఈ ఒక్క కామెడీ షో ద్వారానే ఆమెకు భారీ ఆదాయం సమకూరుతోంది.
ఇంద్రజ తన కరిష్మా, టైమింగ్తో షోను నడిపిస్తున్న విధానానికి ఈ రెమ్యూనరేషన్ పక్కా జస్టిఫికేషన్ అని ట్రేడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. షోలో ఆమె ప్రజెంటేషన్ కూడా టీవీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోందని అంటున్నారు.
నాగబాబుకు ఇలా
జబర్దస్త్ అనగానే మొదట్లో జడ్జీలుగా వ్యవహరించిన మెగా బ్రదర్ నాగబాబు, రోజా గుర్తుకు వస్తారు. ముఖ్యంగా నాగబాబు ఈ షో బ్రాండ్ వాల్యూను పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. నాగబాబుకు జబర్దస్త్ ప్రొడ్యూసర్లు ఒక్కో ఎపిసోడ్కు దాదాపు రూ.5 నుంచి రూ.6 లక్షలు ఇస్తున్నట్లు ఇండస్ట్రీలో గట్టి బజ్ వినిపిస్తోంది.
అసలు రియాలిటీ ఏంటి?
పాత జడ్జీలు, ఇతరులతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ఇంద్రజ తీసుకుంటున్న పారితోషికం తక్కువగా అనిపించవచ్చు. అయితే, ప్రస్తుతం బుల్లితెరపై కాంపిటీషన్ పెరగడం, కమెడియన్ల బడ్జెట్ ఈక్వేషన్స్ మారడంతో మేనేజ్మెంట్ జడ్జీల పారితోషికాలను రీ-స్ట్రక్చర్ చేసింది.
రూ.2.5 లక్షల మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ప్రస్తుతం టీవీ ఇండస్ట్రీలో ఒక సీనియర్ హీరోయిన్కు ఇచ్చే అత్యుత్తమ పారితోషికాలలో ఒకటి. ఇంద్రజకున్న రిచ్ మూవీ హిస్టరీ, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్లో ఉన్న క్లీన్ ఇమేజ్ వల్లే ఈ డీల్ సాధ్యమైందని అంటున్నారు. మరోవైపు సినిమాలు, ఓటీటీ సిరీస్ లతోనూ ఇంద్రజ బిజీబిజీగా గడిపేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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