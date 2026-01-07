బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్, టీమిండియా హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఒకే ఫ్రేమ్ లో కనిపించారు. ఒక ఈవెంట్లో పక్కపక్కనే కూర్చుని మాట్లాడారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ కాంబినేషన్ ను బిగ్ స్క్రీన్ పై చూడాలని ఉందంటూ ఫ్యాన్స్ రియాక్టవుతున్నారు.
బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్ ఖాన్, క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన యునైటెడ్ ఇన్ ట్రయంఫ్ ఈవెంట్ లో కలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు, సోమవారం జరిగిన ఈవెంట్ నుండి వీరిద్దరికి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు మరియు చిత్రాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. షారుఖ్ ఖాన్, రోహిత్ శర్మ ముంబయి ఈవెంట్ లో మాట్లాడుకున్నారు. షారుఖ్ ఖాన్, రోహిత్ శర్మ ఈ కార్యక్రమంలో ఒకరి పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. నటుడు రోహిత్ ను ఏదో గురించి అడిగాడు, ఎవరు అతనికి వివరించారు. రోహిత్ మాట్లాడుతుండగా షారుఖ్ కూడా తల ఊపాడు. నటుడు చప్పట్లు కొట్టడంతో వీడియో ముగిసింది. ఈ ఈవెంట్ కోసం, షారుఖ్ మ్యాచింగ్ బ్లేజర్ మరియు ప్యాంటు కింద నల్ల చొక్కా ధరించాడు. అతను బీనీని కూడా ధరించాడు. ఇంటర్నెట్ వారి వీడియోలను ప్రేమిస్తుంది వీడియోపై స్పందిస్తూ, ఒక అభిమాని, "వారి మైదానంలోని సూపర్ స్టార్లు - ఒకరు క్రికెట్ లో ఉన్నారు, మరొకరు సినిమాలో ఉన్నారు." 'కింగ్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ x కింగ్ ఆఫ్ క్రికెట్' అని ఒక ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు. "రోహిత్ శర్మ మరియు షారుఖ్ ఖాన్ కలిసి చాట్ చేయడం నిజంగా ఐకానిక్ క్షణంగా అనిపించింది" అని ఎక్స్ యూజర్ ఒకరు పేర్కొన్నారు.
"మేము చివరకు రోహిత్ శర్మ × షారుఖ్ ఖాన్ ను ఒక ఫ్రేమ్ లో కలిపుకున్నాము" అని మరొక అభిమాని ట్వీట్ చేశాడు. ఒక సోషల్ మీడియా యూజర్ ఇలా అన్నారు, "నా స్క్రీన్ కేవలం గొప్పతనం నుండి విరిగిపోయింది! బాలీవుడ్ బాద్షా మరియు క్రికెట్ యొక్క హిట్ మ్యాన్ కలిసి సాధారణంగా చల్లబరచారు! మరొక ట్వీట్ ఇలా వ్రాసింది, "ఇది మాకు అర్హమైన పిచ్చి యొక్క బహుళత్వం. సంభాషణను ఊహించుకోండి - స్వచ్ఛమైన గొప్పతనం గొప్పతనాన్ని గుర్తిస్తుంది."
షారుఖ్ రోహిత్ ను ప్రశంసించగానే షారుఖ్ ఇంతకుముందు రోహిత్ పై అభిమానం వ్యక్తం చేశాడు. 2023లో, రోహిత్ గురించి ఏదైనా చెప్పమని షారుఖ్ ను ఒక అభిమాని అడిగినప్పుడు, అతను ట్వీట్ చేశాడు, "రోహిత్ అంతా దయ మరియు తెలివైనవాడు. ఆయనతో కొన్ని మధురమైన వ్యక్తిగత క్షణాలను పంచుకున్నాను." అని పేర్కొన్నారు. షారుఖ్ హీరోగా షారుఖ్ హీరోగా సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'కింగ్'. ఈ చిత్రంలో ఆయన కుమార్తె సుహానా ఖాన్, దీపికా పదుకొనే, అభిషేక్ బచ్చన్, అక్షయ్ ఒబెరాయ్ తదితరులు నటించారు. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మార్ఫ్లిక్స్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.