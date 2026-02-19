Edit Profile
    OTT Postponed: ఓటీటీలో ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సిన తెలుగు విలేజ్ లవ్ డ్రామా వాయిదా- మెల్లకన్నుతో బాధపడే హీరో- 8.7 రేటింగ్!

    OTT Telugu Release Postponed: ఓటీటీలో ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సిన తెలుగు విలేజ్ లవ్ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా శ్రీ చిదంబరం గారు వాయిదా పడింది. మెల్లకన్నుతో హీరో బాధపడే కథగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఐఎమ్‌డీబీలో 8.7 రేటింగ్ ఉంది. మరి శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Feb 19, 2026 2:45 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఇటీవల తెలుగులో రూరల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌తో లవ్ స్టోరీ సినిమాలు బాగానే వస్తున్నాయి. అందులో చాలా వరకు సినిమాలు మంచి హిట్స్ సాధిస్తున్నాయి. అదే తరహాలో రీసెంట్‌గా టాలీవుడ్‌లో తెరకెక్కిన విలేజ్ లవ్ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా శ్రీ చిదంబరం గారు.

    ఓటీటీలో ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సిన తెలుగు విలేజ్ లవ్ డ్రామా వాయిదా- మెల్లకన్నుతో బాధపడే హీరో- 8.7 రేటింగ్!
    ఓటీటీలో ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సిన తెలుగు విలేజ్ లవ్ డ్రామా వాయిదా- మెల్లకన్నుతో బాధపడే హీరో- 8.7 రేటింగ్!

    సినిమా నిర్మాతలు

    అంతా కొత్త నటీనటులతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు వినయ్ రత్నం దర్శకత్వం వహించారు. చింతా వరలక్ష్మీ సమర్పణలో శ్రీ చక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై నిర్మాతలు చింతా వినీష రెడ్డి, చింతా గోపాల కృష్ణా రెడ్డి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. అలాగే, చింతా రాజశేఖర్ రెడ్డి సహ నిర్మాతగా ఉన్నారు.

    శ్రీ చిదంబరం గారు నటీనటులు

    శ్రీ చిదంబరం సినిమాలో వంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట హీరో హీరోయిన్లుగా చేశారు. వీరితోపాటు గోపీనాథ్, శివకుమార్ మట్ట, కల్పలత గార్లపాటి, అరుణ్ కుమార్, తులసి, నాయుడు మోరం, శంకర్ రావు తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    యూనిక్ కాన్సెప్ట్

    ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో శ్రీ చిదంబరం గారు సినిమా థియేటర్లలో విడుదల అయింది. యూనిక్ కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా ఉన్నట్లు ప్రశంసలు వచ్చాయి. హీరోకు మెల్లకన్ను ఉండటం, అది తన ప్రేమకు అడ్డుగా మారడం, అలాగే, తన మెల్లకన్ను పోయేలా చేసుకునేందుకు హీరో పడే ప్రయత్నాలు, దానివల్ల వచ్చే అవమానాలతో సినిమా సాగుతుంది.

    హీరోయిన్ ఎంట్రీతో

    ఊరి నుంచి పారిపోవాలనుకున్న హీరోకు హీరోయిన్ ఎంట్రీతో ప్రపంచం మారుతుంది. ఆ తర్వాత ఇద్దరు ప్రేమించుకోవడం, మెల్లకన్నుతో ఇంట్లో వచ్చే సమస్యలతో లవ్, ఎమోషనల్ రైడ్‌గా శ్రీ చిదంబరం గారు సినిమాను తెరకెక్కించారు డైరెక్టర్ వినయ్ రత్నం.

    ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్

    ఇలాంటి సీన్లతో ఆకట్టుకున్న శ్రీ చిదంబరం గారు సినిమాకు ఐఎమ్‌డీబీ నుంచి పదికి ఏకంగా 8.7 రేటింగ్ వచ్చింది. అయితే, థియేట్రికల్ రిలీజ్ అయిన నెలలోనే శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. మొదట ఫిబ్రవరి 19న అంటే ఇవాళ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.

    ఫిబ్రవరి 26కి వాయిదా

    కానీ, అనూహ్యంగా తాజాగా శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేశారు మేకర్స్. ఇవాళ రిలీజ్ అయింటే కేవలం 13 రోజుల్లోనే శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీ ప్రీమియర్ అయిండేది. ఇవాళ రిలీజ్ కావాల్సిన శ్రీ చిదంబరం గారు ఫిబ్రవరి 26కు వాయిదా పడింది.

    ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో

    ఈ లెక్కన థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత 20 రోజులకు శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుందన్న మాట. ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్‌లో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 19) విడుదల కావాల్సిన శ్రీ చిదంబరం గారు ఫిబ్రవరి 26 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది.

    పెద్ది డైరెక్టర్ లాంటి స్టార్స్‌తో

    కాన్సెప్ట్, లవ్ డ్రామా, ఎమోషన్ బాగున్న ఈ సినిమాకు స్లో నెరేషన్ మైనస్‌గా మారింది. ట్రైలర్, టీజర్ ఆకట్టుకున్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సాన వంటి స్టార్స్ సినిమాను ప్రమోట్ చేసిన శ్రీ చిదంబరం గారు మూవీకి అంతగా బజ్ క్రియేట్ కాలేదు.

    మరో ఏడు రోజుల్లో

    ఫలితంగా అతి తక్కువగా 20 రోజుల సమయంలోనే శ్రీ చిదంబరం గారు ఓటీటీలోకి వచ్చేయనుంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వాళ్లు ఈటీవీ విన్‌లో శ్రీ చిదంబరం గారు సినిమాను మరో ఏడు రోజుల్లో ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.

    © 2026 HindustanTimes