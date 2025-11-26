Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మోస్ట్ అవైటెడ్ అండ్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. సీజన్ 5 స్ట్రీమింగ్ డేట్, టైమ్ ఇదే!

    ప్రపంచంలోనే అత్యంత పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ ల్లో ఒకటైన స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ కొత్త సీజన్ స్ట్రీమింగ్ కు టైమ్ వచ్చేసింది. ఈ సిరీస్ లో లాస్ట్ సీజన్ అయిన సీజన్ 5 మరికొన్ని గంటల్లోనే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 

    Published on: Nov 26, 2025 1:31 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    2016లో హాకిన్స్‌లో ప్రారంభమైన సైన్స్ ఫిక్షన్ సంచలనం స్ట్రేంజర్ థింగ్స్. ఈ సిరీస్ చివరి సీజన్ దాదాపు మూడు సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత వచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 1 కోసం చివరి కౌంట్‌డౌన్ ప్రారంభమైంది. సీజన్ 4 చివరిలో వెక్నా తెరిచిన ఆ పోర్టల్ గురించి, ఇతర కీలక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు కొన్ని గంటల దూరంలో ఉన్నారు.

    ఓటీటీలోకి థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ (Scott A Garfitt/Invision/AP)
    ఓటీటీలోకి థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ (Scott A Garfitt/Invision/AP)

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఓటీటీ

    ఓటీటీలోకి ఫ్యాంటసీ హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వచ్చేస్తోంది. ఈ సీజన్ ఫస్ట్ పార్ట్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అయింది. యుఎస్ లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 మొదటి నాలుగు ఎపిసోడ్‌లు నవంబర్ 26న రిలీజ్ అవుతున్నాయి. తర్వాత క్రిస్మస్‌లో మూడు ఎపిసోడ్‌లు, న్యూ ఇయర్ ఈవ్‌లో ఫైనల్ ఎపిసోడ్ విడుదలవుతుంది.

    ఇండియా స్ట్రీమింగ్ టైమ్

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఇండియా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇక్కడ ఉంది. వాల్యూమ్ 1: 27 నవంబర్ 2025, వాల్యూమ్ 2: 26 డిసెంబర్ 2025, ఫైనల్: 1 జనవరిన స్ట్రీమింగ్ అవుతాయి. ఇండియాలో ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ వెబ్ సిరీస్ నవంబర్ 27న ఉదయం 6.30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

    రన్ టైమ్

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5: వాల్యూమ్ 1లో మొత్తం నాలుగు ఎపిసోడ్‌లున్నాయి. 54 నిమిషాల నుండి 1 గంట 23 నిమిషాల వరకు రన్‌టైమ్ ఉంటుందని అంచనా. ఎపిసోడ్ 1: ది క్రాల్, ఎపిసోడ్ 2: ది వానిషింగ్ ఆఫ్, ఎపిసోడ్ 3: ది టర్న్‌బో ట్రాప్, ఎపిసోడ్ 4: సోర్సరర్.

    సీజన్ 1లో సిరీస్ సృష్టికర్తలు మాట్, రాస్ డఫర్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ కోసం 25పేజీల డాక్యుమెంట్‌ను రాశారు. ఇది రహస్యమైన ప్రత్యామ్నాయ డైమెన్షన్ పురాణాలను వివరిస్తుంది. ఆ లోర్ లోని కొన్ని విషయాలు ఇప్పటికే వెల్లడైనప్పటికీ, చివరి సీజన్‌లో మరిన్ని వివరాలు వెల్లడి అవుతాయని ఆశించవచ్చు. “ఆ డాక్యుమెంట్‌లో సమాధానం లభించే మిగిలిన ప్రశ్నలలో కొన్ని, సీజన్ 5లో కొన్ని పెద్ద బహిర్గతాల కోసం వాయిదా వేశాము” అని రాస్ డఫర్ గతంలో చెప్పారు.

    స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5 కాస్ట్

    వినోనా రైడర్ జాయ్స్ బయ్యర్స్‌గా డేవిడ్ హార్బర్, జిమ్ హాప్పర్‌గా మిల్లీ బాబీ బ్రౌన్, ఎలెవెన్‌గా ఫిన్ వోల్ఫ్‌హార్డ్, మైక్ వీలర్‌గా గేటెన్ మటారాజో, డస్టిన్ హెండర్సన్‌గా కాలెబ్ మెక్‌లాఫ్లిన్, లూకాస్ సింక్లెయిర్‌గా నోహ్ ష్నాప్, విల్ బయ్యర్స్‌గా సేడీ సింక్, మాక్స్ మేఫీల్డ్‌గా నటాలియా డయ్యర్, నాన్సీ వీలర్‌గా చార్లీ హీటన్, జోనాథన్ బయ్యర్స్‌గా జో కీరీ స్టీవ్ తదితరులు ఈ సిరీస్ లో నటించారు.

    News/Entertainment/కొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మోస్ట్ అవైటెడ్ అండ్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. సీజన్ 5 స్ట్రీమింగ్ డేట్, టైమ్ ఇదే!
    News/Entertainment/కొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మోస్ట్ అవైటెడ్ అండ్ పాపులర్ వెబ్ సిరీస్.. సీజన్ 5 స్ట్రీమింగ్ డేట్, టైమ్ ఇదే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes