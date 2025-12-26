ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత పాపులర్ అయిన వెబ్ సిరీస్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్. ఈ సిరీస్ లో లాస్ట్ సీజన్ అయిన సీజన్ 5లో లాస్ట్ పార్ట్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఇవాళ నుంచి ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ఇండియాలో ఓటీటీలో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘స్ట్రేంజర్ థింగ్స్’ లాస్ట్ టైమ్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ సిరీస్ చివరి సీజన్ అయిన సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 ఇవాళ నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ పార్ట్ తో స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సిరీస్ కు ఎండ్ కార్డు పడింది.
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఓటీటీ
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇవాళ (డిసెంబర్ 26) నుంచి ఇండియాలోని ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ హిట్ షో చివరి సీజన్.. హాకిన్స్ బృందాన్ని, వారి బలమైన శత్రువు వెక్నాను తిరిగి తీసుకు వచ్చింది. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఇండియాలో ఇలా
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 25న విడుదలైంది. భారతదేశంలో మాత్రం నెట్ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ రోల్ అవుట్కు అనుగుణంగా డిసెంబర్ 26న ఉదయం 6:30 గంటలకు స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 విడుదలైంది. స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2లో ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ తో పాటు కొందరు కొత్త ముఖాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మిల్లీ బాబీ బ్రౌన్ ఎలెవెన్గా తిరిగి వస్తుంది. ఆమె ఈ కథకు గుండెకాయ వంటి శక్తివంతమైన సైకిక్. ఫిన్ వోల్ఫ్హార్డ్ మైక్ వీలర్గా, హాకిన్స్ బృందం అనధికారిక నాయకుడిగా కనిపిస్తున్నాడు.
పాజిటివ్ రివ్యూలు
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2పై పాజిటివ్ రివ్యూలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో మెజారిటీ నెటిజన్లు ఈ పార్ట్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పార్ట్ చూసి వణికిపోయామని కామెంట్ పెడుతున్నారు. సిరీస్ అదిరిపోయిందని అంటున్నారు. పార్ట్ 2 ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు థ్రిల్ పంచుతుంది.
"స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 వాల్యూమ్ 2 మొదటి ఎపిసోడ్ను ఇప్పుడే చూశా. నేను వణికిపోతున్నా. మిగిలిన వాటిని ఇప్పుడే పూర్తి చేయబోతున్నా" అని ఓ యూజర్ సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చాడు. "స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ నిజంగా నేను అటాక్ ఆన్ టైటాన్ తర్వాత చూసిన అత్యుత్తమ షో" అని మరొకరు జోడించారు. "నేను ఆగలేకపోయాను. చివరి నుండి చూడటం ప్రారంభించాను. ఎపిసోడ్ 7 చివరిలో, నేను నిజంగా నా మనస్సును కోల్పోయాను. డఫర్ బ్రదర్స్ తమ వాగ్దానాన్ని నిజంగా నిలబెట్టుకున్నారు’’ అని మరో నెటిజన్ రాసుకొచ్చాడు.