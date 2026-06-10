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    Rajinikanth Bharathiraja: నీ నటన నాకు నచ్చదని ముఖం మీదే చెప్పారు.. ఆ వెలితి నా జీవితాంతం ఉంటుంది: భారతీరాజాపై రజనీకాంత్

    Rajinikanth Bharathiraja: సౌత్ ఇండియన్ చలనచిత్ర రంగాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పిన ప్రముఖ లెజెండరీ డైరెక్టర్ భారతీరాజా (84) దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. ఆయన మరణవార్త తెలిసి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, ఉలగనాయగన్ కమల్ హాసన్ చెన్నైలోని ఆయన నివాసానికి చేరుకుని కన్నీటి నివాళులర్పించారు.

    Jun 10, 2026, 17:40:05 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Rajinikanth Bharathiraja: దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక గోల్డెన్ ఎరా ముగిసింది. అద్భుతమైన రియలిస్టిక్ స్టోరీలతో, పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ఆవిష్కరించి సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపిన పద్మశ్రీ, లెజెండరీ డైరెక్టర్ భారతీరాజా బుధవారం (జూన్ 10న) చెన్నైలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

    Rajinikanth Bharathiraja: నీ నటన నాకు నచ్చదని ముఖం మీదే చెప్పారు.. ఆ వెలితి నా జీవితాంతం ఉంటుంది: భారతీరాజాపై రజనీకాంత్
    Rajinikanth Bharathiraja: నీ నటన నాకు నచ్చదని ముఖం మీదే చెప్పారు.. ఆ వెలితి నా జీవితాంతం ఉంటుంది: భారతీరాజాపై రజనీకాంత్

    భారతీరాజా మరణవార్త కోలీవుడ్ తో పాటు టాలీవుడ్‌ను కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన భౌతికకాయాన్ని చూసేందుకు సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు క్యూ కడుతున్నారు. భారతీరాజా డైరెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీ '16 వయతినిలే' (తెలుగులో పదహారేళ్ల వయసు) ద్వారా స్టార్ హీరోలుగా ఎదిగిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ చెన్నై నీలాంకరైలోని ఆయన నివాసానికి చేరుకుని కన్నీటి నివాళులర్పించారు. తమ సినీ కెరీర్ కు పునాది వేసిన గురువును కోల్పోవడంతో ఈ ఇద్దరు టాప్ యాక్టర్స్ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    Rajinikanth on Bharathiraja | “నీ యాక్టింగ్ నాకు నచ్చదు”

    భారతీరాజాతో తనకున్న 50 ఏళ్ల జర్నీని గుర్తుచేసుకుంటూ రజనీకాంత్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ టైమ్ లో ఆయన కళ్ల వెంట నీళ్లు తిరిగాయి.

    "ఆయన దాదాపు యాభై ఏళ్లుగా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మనసులో ఏది ఉంటే అది మొహం మీదే చెప్పేసే పసిపిల్లాడి లాంటి క్యారెక్టర్ ఆయనది. నన్ను ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసుకుంటూనే, నా యాక్టింగ్ ను తీవ్రంగా విమర్శించేవారు. 'ఒక మనిషిగా నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం రజనీ, కానీ నీ యాక్టింగ్ నాకు అస్సలు నచ్చదు' అని నా ముఖం మీదే ఓపెన్ గా చెప్పేవారు. అంతటి జెన్యూన్ పర్సన్ ను నేను నా లైఫ్ లో చూడలేదు. ఆయన పక్కన ఉంటే ఆ రోజంతా ఎంతో హ్యాపీగా గడిచిపోయేది. అంతలా ఓపెన్ గా మాట్లాడే మనుషులు ఈ రోజుల్లో దొరకడం చాలా కష్టం" అని రజనీకాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా రజనీకాంత్ ఈ విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఎవరైనా జర్నలిస్టులు భారతీరాజాను కలిసి రజనీకాంత్ యాక్టింగ్ గురించి అడిగితే.. రజనీ చాలా మంచి మనిషి అని మాత్రమే చెప్పేవారని, గొప్ప యాక్టర్ అని ఎప్పుడూ ఒప్పుకోలేదని నవ్వుతూ గుర్తుచేసుకున్నారు. జనాలు ఈ స్టైల్‌ను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నార్రా బాబు అని భారతీరాజా మనసులో అనుకునేవారని రజనీ నాటి రోజులను నెమరువేసుకున్నారు.

    Rajinikanth Emotional | తీరని లోటు.. రజనీకాంత్ ఆవేదన

    భారతీరాజా చివరి రోజుల్లో ఆయనను వెళ్లి కలవలేకపోయాననే ఒక పెద్ద గిల్ట్ ఫీలింగ్ తనను వెంటాడుతోందని రజనీకాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఆయన చివరి రోజుల్లో ఒకసారి పర్సనల్ గా కలిసి మాట్లాడాలని అనుకున్నాను. కానీ ఆయన ఆరోగ్యం కొంచెం కుదుటపడుతోందని సన్నిహితులు చెప్పడంతో వెళ్లలేదు. ఆఖరి సారిగా నా ఫ్రెండ్ ను చూసుకోలేకపోయాను. ఈ వెలితి నా జీవితాంతం ఒక పెద్ద తీరని బాధగా మిగిలిపోతుంది. ఆయన ఫిజికల్ గా మన మధ్య లేకపోయినా తమిళ ప్రజల గుండెల్లో, సినీ హిస్టరీలో ఎప్పటికీ బతికే ఉంటారు" అని రజనీకాంత్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

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    మరో స్టార్ హీరో కమల్ హాసన్ కూడా భారతీరాజా మరణంపై స్పందిస్తూ బాగా సెంటిమెంట్‌కు లోనయ్యారు. "ఒక గొప్ప సంస్కారవంతుడు, మార్గదర్శకుడు ఇవాళ మనల్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. కానీ ఆయన సృష్టించిన అద్భుతమైన సినిమాలు ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటాయి. నేటి తరం డైరెక్టర్లకు ఆయన ఒక డిక్షనరీ లాంటి వారు. ఈ రోజు ఆయన చనిపోవడంతో ఇండస్ట్రీకి జరిగిన లాస్ ను నేను లెక్కకట్టలేను. ఆయన మన మధ్య ఉండి, నాతో అద్భుతమైన సినిమాలు చేసినందుకు, ఆ బ్యూటిఫుల్ మెమొరీస్ ఇచ్చినందుకు నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను" అని కమల్ హాసన్ నివాళులర్పించారు.

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    భారతీరాజా కేవలం తమిళ సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు. తెలుగు ఇండస్ట్రీపై కూడా ఆయన చెరగని ముద్ర వేశారు. కార్తీక్, అరుంధతి మెయిన్ లీడ్స్ లో ఆయన తెరకెక్కించిన క్యూట్ లవ్ స్టోరీ 'సీతాకోకచిలుక' తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద ట్రెండ్ సెట్టర్. ఈ సినిమాకు గాను బెస్ట్ తెలుగు మూవీగా నేషనల్ అవార్డు దక్కింది. ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'ఆరాధన', 'ఈరమట్టి' లాంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను అందించి తెలుగు ఆడియన్స్ కు బాగా దగ్గరయ్యారు.

    భారతీరాజా ఒక సందర్భంలో రజనీకాంత్ గురించి మాట్లాడుతూ.. తానేదో రజనీ కెరీర్ లో పెద్ద రోల్ ప్లే చేశానని ఎప్పుడూ చెప్పుకోనని, రజనీకాంత్ తన సొంత కష్టంతో, తనకంటూ ఒక సెపరేట్ స్టైల్ తో ఎవరూ అందుకోలేని రేంజ్ కి ఎదిగిన సెల్ఫ్ మేడ్ స్టార్ అని మెచ్చుకున్నారు. అలాంటి ఇద్దరు లెజెండ్స్ మధ్య ఉన్న గురుశిష్యుల బంధం, ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇవాళ భారతీరాజా మరణంతో ఒక తీపి జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.

    People Also Ask (FAQs)

    లెజెండరీ డైరెక్టర్ భారతీరాజా ఎప్పుడు మరణించారు?

    ప్రముఖ డైరెక్టర్ భారతీరాజా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ జూన్ 10, 2026న చెన్నైలోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు.

    భారతీరాజా డైరెక్ట్ చేసిన ప్రముఖ తెలుగు సినిమాలు ఏవి?

    ఆయన తెలుగులో క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ 'సీతాకోకచిలుక', మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'ఆరాధన', 'ఈరమట్టి' లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలను తెరకెక్కించారు.

    భారతీరాజా మరణంపై రజనీకాంత్ వ్యక్తం చేసిన పర్సనల్ బాధ ఏంటి?

    భారతీరాజా చివరి రోజుల్లో ఆయనను పర్సనల్ గా కలిసి మాట్లాడే ఛాన్స్ రాకపోవడం, ఆఖరిసారిగా ఆయన్ను చూడలేకపోవడం తన లైఫ్ లో ఒక పెద్ద తీరని లోటుగా ఉండిపోతుందని రజనీకాంత్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    రజనీకాంత్ యాక్టింగ్ పై భారతీరాజా ఒపీనియన్ ఎలా ఉండేది?

    భారతీరాజా చాలా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తి. రజనీకాంత్ పర్సనాలిటీ తనకు ఇష్టమని చెప్తూనే, "నీ యాక్టింగ్ నాకు అస్సలు నచ్చదు" అని రజనీ ముఖం మీదే నేరుగా విమర్శించేవారట.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Rajinikanth Bharathiraja: నీ నటన నాకు నచ్చదని ముఖం మీదే చెప్పారు.. ఆ వెలితి నా జీవితాంతం ఉంటుంది: భారతీరాజాపై రజనీకాంత్
    Home/Entertainment/Rajinikanth Bharathiraja: నీ నటన నాకు నచ్చదని ముఖం మీదే చెప్పారు.. ఆ వెలితి నా జీవితాంతం ఉంటుంది: భారతీరాజాపై రజనీకాంత్
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