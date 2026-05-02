Swara Bhasker: మహిళలు సెక్స్ కోరికలు రేకెత్తించే వస్తువులు కాదు.. బాడీ షేమింగ్ ట్రోలర్స్పై స్వర భాస్కర్ ఫైర్
Swara Bhasker: ప్రసవం తర్వాత మహిళల శరీర ఆకృతిపై వస్తున్న బాడీ షేమింగ్పై బాలీవుడ్ బ్యూటీ మండిపడింది. మహిళలను కేవలం గ్లామర్ కోణంలో చూడడం తప్పు అని, అమ్మాయిలు సెక్స్ కోరికలు రేకెత్తించేందుకే లేరని ఆమె ఫైర్ అయింది.
Swara Bhasker: ప్రసవం తర్వాత మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న అనవసరపు విమర్శలు, బాడీ-షేమింగ్ (body shaming) పై బాలీవుడ్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఉన్న మహిళల శరీరం గురించి వచ్చే అబద్ధమైన విషయాలను తప్పుబట్టింది. 2023లో కుమార్తె రాబియా జన్మించిన తర్వాత, తన శరీరంలో వచ్చిన మార్పులపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న కామెంట్లపై ఆమె ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చింది.
బాడీ షేమింగ్
స్వర భాస్కర్ ఇటీవల తన 2018 నాటి ఫోటోను ఒకటి షేర్ చేసింది. దానిపై కొందరు నెటిజన్లు తీవ్రమైన బాడీ-షేమింగ్ కామెంట్లు చేశారు. మే 1న స్వర తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో అలాంటి ఒక మెసేజ్ స్క్రీన్షాట్ను పంచుకుంది.
అందులో.. "నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చావు? నువ్వు అసలు అంత మంచి నటివా?. ఎందుకో తెలియదు’’ అని ఉంది. దీనికి స్వర భాస్కర్ స్పందిస్తూ.. "ఇలాంటి మెసేజ్ లు పంపేవారికి తమపై ఎలాంటి అవగాహన లేకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది" అని రాసుకొచ్చింది.
స్వర భాస్కర్ సుదీర్ఘ పోస్ట్
శనివారం (మే 2) స్వర భాస్కర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో ఒక సుదీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టింది. పోస్ట్లో ఒక కొలాజ్ను ఆమె షేర్ చేసింది. అందులో 2018 నాటి తన ఫోటోను, ప్రస్తుతం తన కూతురు రాబియాను ఎత్తుకున్న ఫోటోను పక్కపక్కనే ఉంచింది.
తీవ్రమైన కోపం
ట్రోలర్స్ను ఉద్దేశించి స్వర భాస్కర్.. "డెలివరీ తర్వాత నా శరీరం మారడం వల్ల, అలాగే ఇంటర్నెట్ లోని అపరిచిత వ్యక్తులు చెప్పిన సమయానికి నా బరువు తగ్గడానికి నిరాకరించడం వల్ల నాపై తీవ్రమైన కోపం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉంది" అని పేర్కొంది.
సెక్స్ కోరికలు
మహిళల శరీరాలు కేవలం సెక్స్ కోరికలను రేకెత్తించే వస్తువులు కావని, కేవలం సన్నగా, గ్లామరస్ గా ఉండడానికి ఉపయోగపడే హ్యాంగర్లు కావని స్వర భాస్కర్ స్పష్టం చేసింది. తల్లిదండ్రులుగా మారిన తర్వాత జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుందని, పూర్వపు స్థితికి తిరిగి వెళ్లడం సాధ్యం కాదని ఆమె వివరించింది.
ఈ మార్పుల మధ్య తాను బరువు తగ్గడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, మాతృత్వాన్ని ఆస్వాదించాలని, తన బిడ్డతో సమయాన్ని గడపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపింది.
ఎలాంటి తప్పు లేదు
"నేను ఈ మాటను పదే పదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మహిళల శరీరం కేవలం ఆకర్షణ కోసం లేదా గ్లామర్ కోసం కాదు. నాకు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత నేను బరువు తగ్గకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. ఎందుకంటే మీకు బిడ్డ పుట్టాక, మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లే అవకాశం ఉండదు. మీరు జీవితాంతం తల్లిదండ్రులుగానే ఉంటారు. జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. అందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు" అని స్వర భాస్కర్ చెప్పింది.
ఇది సహజం
"మనం మన పాత జీవితాన్ని, చిన్ననాటి స్వేచ్ఛా లైఫ్ ను, సన్నగా ఉన్న శరీరాన్ని మిస్ అవుతాం. కానీ మన చిన్ననాటిలాగే ఉండాలని అనుకోవడం, మన శరీరాన్ని గతంలోకి బలవంతంగా నెట్టడం ఒకరకమైన క్రూరత్వం. మన శరీరాలు మరో కొత్త మనిషిని మోశాయి. కనుక శరీరం మారడం సహజం" అని స్వర భాస్కర్ ఫైర్ అయింది.
బరువు తగ్గాలంటే
38 ఏళ్ల స్వర భాస్కర్ మహిళలపై ఉన్న నిరంతర ఒత్తిడిని, కెమెరాకు సిద్ధంగా ఉండాలనే ఆశలను ఖండించింది. ప్రసవ అనంతర బరువు తగ్గలేదని మహిళలను నిరంతరం నిందించడం అజ్ఞానం, అసహ్యకరం అని మండిపడింది.
"మహిళలు తమ జీవితాలను వారికి నచ్చిన విధంగా జీవించాలి. ఇది ఫిట్నెస్ లేదా ఆరోగ్యానికి వ్యతిరేకం కాదు. మన శరీరాన్ని గౌరవించాలి. జీవితం ముందుకు సాగే ప్రయాణం లాంటిది. ఆ ప్రయాణంలో మన శరీరానికి కూడా కాస్త విశ్రాంతినివ్వాలి" అని ఆమె పేర్కొంది. నటకు బరువుతో సంబంధం లేదని ఈ బాలీవుడ్ బ్యూటీ తెలిపింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: స్వర భాస్కర్ ఎందుకు వార్తల్లో నిలిచింది?
సమాధానం: ప్రసవం తర్వాత మహిళల శరీరంపై వస్తున్న బాడీ షేమింగ్ విమర్శలపై స్వర భాస్కర్ ఘాటుగా స్పందించింది. నటనకు, బరువుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
ప్రశ్న: స్వర భాస్కర్ ఎవరి గురించి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ షేర్ చేశారు?
సమాధానం: 2018 నాటి తన ఫోటోను ఉద్దేశించి బాడీ షేమింగ్ చేసిన ఒక నెటిజన్ మెసేజ్ స్క్రీన్షాట్ను ఆమె షేర్ చేసింది.
ప్రశ్న: స్వర భాస్కర్ కు ఏ సంవత్సరంలో కూతురు జన్మించింది?
సమాధానం: 2023లో ఆమెకు కుమార్తె రాబియా జన్మించింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More