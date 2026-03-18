Heroine: కన్నతల్లితోనే భర్త అక్రమ సంబంధం.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఆ మాట వినగానే మైండ్ బ్లాక్!
Heroine: ఓ స్టార్ హీరోయిన్ తన భర్త, తల్లి మధ్య ఉన్న అక్రమ సంబంధం గురించి సంచలన నిజాలు బయటపెట్టింది. మసాజ్ తో మొదలైన ఈ వ్యవహారం తన సంసారాన్ని ఎలా కూల్చివేసిందో ఆమె వివరించిన తీరు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
తైవానీస్ నటి జియాంగ్ పింగ్ తన జీవితంలో జరిగిన అత్యంత భయంకరమైన సంఘటనను తాజాగా ఒక టాక్ షోలో పంచుకుంది. తన భర్త ఏకంగా ఆమె కన్నతల్లితోనే వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడని తెలిసి ఆమె షాక్కు గురైంది. అత్తతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న అల్లుడు అని చెప్పుకొచ్చింది. 50 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్న జియాంగ్, తన గతాన్ని తలచుకుంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
ఏం జరిగిందంటే?
జియాంగ్ తన 21 ఏళ్ల వయసులో తన కంటే 12 ఏళ్లు పెద్దవాడిని వివాహం చేసుకుంది. ఐదేళ్ల పాటు వీరి కాపురం సంతోషంగానే సాగింది. ఆ తర్వాత కలతలు మొదలయ్యాయి. ఇక ఏడో ఏట నుంచి భర్త ప్రవర్తనలో తీవ్రమైన మార్పు వచ్చింది.
ఇద్దరినీ
జియాంగ్ పై ఆమె భర్తకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. తనను మాటలతో దూషించడం మొదలుపెట్టాడు. ఒకరోజు అనుమానం వచ్చి జియాంగ్ తన భర్తను నిలదీయగా.. "నేను మీ ఇద్దరినీ (తల్లీ కూతుళ్లు) ఒకేసారి చూసుకోగలను" అని అతను చెప్పడంతో ఆమె మైండ్ బ్లాక్ అయింది.
తల్లిని నిలదీయగా..
భర్త మాటలతో అనుమానం వచ్చి వెంటనే తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లిన జియాంగ్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. తన తల్లి తలుపు తీసి, కూతురిని చూడగానే మళ్లీ లోపలికి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది. తన తల్లికి ఏదో దాస్తుందని అప్పుడే జియాంగ్ కు అర్థమైంది.
మసాజ్తో మొదలై..
తన కన్నతల్లితో తన భర్త అక్రమ సంబంధం వ్యవహారం గురించి జియాంగ్ మాట్లాడుతూ భయంకరమైన నిజాన్ని బయటపెట్టింది. అత్త, అల్లుడి మధ్య మసాజ్ తో రిలేషన్ షిప్ మొదలైందని ఆమె పేర్కొంది.
"ఆ సమయంలో నా తల్లి నొప్పితో బాధపడుతోంది. మసాజ్ చేయడం తెలుసని చెప్పిన నా భర్త నా తల్లికి సహాయం చేయడం ప్రారంభించాడు. అది కాస్తా వారిద్దరి మధ్య శారీరక సంబంధానికి దారితీసింది. తర్వాత వాళ్లు సెక్స్ లో పాల్గొన్నారు" అ జియాంగ్ వివరించింది.
విడాకులు
తన తల్లితో తన భర్త అక్రమ సంబంధం తెలిసిన తర్వాత జియాంగ్ రగిలిపోయింది. వెంటనే భర్తకు విడాకులు ఇచ్చింది. తల్లితో కూడా పూర్తిగా సంబంధాన్ని తెంచుకుంది. ఈ షాకింగ్ అనుభవాన్ని ఆమె బయటకు వెల్లడించింది. దీంతో హీరోయిన్ కు ఇలా జరగడం కరెక్ట్ కాదని, ఆమె భర్తకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.