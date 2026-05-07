Amaram Teaser: హీరోగా తేజేష్ రాజన్ ఎంట్రీ- 200 మందితో యాక్షన్, 60 మంది డ్యాన్సర్లతో ఫోక్ సాంగ్- అమరం టీజర్ రిలీజ్!
Tejesh Rajan Amaram Teaser Released: తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న తేజేష్ రాజన్ నటించిన డెబ్యూట్ మూవీ అమరం. ఐరా అగర్వాల్ హీరోయిన్గా చేసింది. తిరువరుల్ కృష్ణన్ దర్శకత్వం వహించిన అమరం తెలుగు వెర్షన్ టీజర్ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. ఇంటెన్స్ యాక్షన్తో అమరం టీజర్ ఆకట్టుకుంది.
ట్రైబల్ స్మగ్లర్, యువతి
ఓ ట్రైబల్ స్మగ్లర్, కిల్లర్, ఓ యువతి ప్రయాణం చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ల జీవనశైలి, వారు ఎదుర్కొనే కష్టాలు, ప్రమాదాలు, వారి ప్రపంచంలో దాగి ఉన్న వాస్తవాలను కూడా బలంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈస్ట్రన్ ఘాట్స్ నేపథ్యంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్కడి సామాజిక సమస్యలను కూడా బలంగా ప్రజెంట్ చేస్తోంది.
200 మందితో యాక్షన్
వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో కూడా కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించగా, కడప పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ సెట్స్ నిర్మించారు. దాదాపు 200 మందికి పైగా పాల్గొన్న ప్రత్యేక యాక్షన్ బ్లాక్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. బాంబేకు చెందిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ టీమ్ సహకారంతో మాస్టర్ మిరాకిల్ మైఖేల్ ఆధ్వర్యంలో మూడు భారీ యాక్షన్ బ్లాక్స్ తెరకెక్కించారు. లోతైన ప్రేమకథను సిట్యువేషనల్ యాక్షన్తో మేళవించి చిత్రాన్ని రూపొందించారు.
సింగిల్ టేక్లో పూర్తి
తేజేష్ రాజన్ తొలి సినిమాకే అద్భుతమైన యాక్షన్ బ్లాక్స్లో నటించి ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా కొడైకెనాల్లోని ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతం డాల్ఫిన్ నోస్ వద్ద తెరకెక్కించిన ఒక కీలక సన్నివేశాన్ని ఆయన సింగిల్ టేక్లో పూర్తి చేయడం విశేషం.
అమరం నటీనటులు
అయితే, అమరం సినిమాలో హీరోయిన్గా ఐరా అగర్వాల్ నటించగా, నాగినీడు, సాయి ధీనా, జార్జ్ మరియన్, సురేష్ చంద్ర మీనన్, హరీష్ పరాడి తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన తిరువరుల్ కృష్ణన్ గతంలో నటుడు, దర్శకుడు రాఘవ లారెన్స్ వద్ద అసోసియేట్గా పనిచేశారు.
మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు మిక్కీ జే మేయర్ ఈ అమరం సినిమాకు సంగీతం అందించగా, ‘వడచెన్నై’, ‘అసురన్’ చిత్రాలకు ఎడిటింగ్ చేసిన రామర్ ఎడిటర్గా వ్యవహరించారు. కొత్త సినిమాటోగ్రాఫర్ భరత్ విజువల్స్ అందించారు. అడవిలో, యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో తెరకెక్కించిన విజువల్స్ బాగున్నాయి.
ప్రభుదేవా సన్నిహిత సహాయకుడు
అమరన్ చిత్రంలో ఐదు పాటలు ఉండగా, వాటికి ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ భూపతి మాస్టర్ నృత్య దర్శకత్వం వహించారు. ఆయన రాజు సుందరం, ప్రభుదేవా మాస్టర్లకు సన్నిహిత సహాయకుడిగా మంచి గుర్తింపు పొందారు.
60 మంది డ్యాన్సర్లతో ఫోక్ సాంగ్
కొడైకెనాల్లో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ జనా సర్ రూపొందించిన భారీ సెట్లో ఓ ప్రత్యేక ఫోక్ సాంగ్ను చిత్రీకరించారు. ఈ పాటలో కేరళకు చెందిన 60 మంది డ్యాన్సర్లు పాల్గొనడం విశేషం. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన ఈ ఫోక్ నెంబర్ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. వేర్వేరు సామాజిక వర్గాల నుంచి వచ్చిన ఓ జంట అనుకోని పరిస్థితుల్లో చేసే ప్రయాణం, ఆ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే సంఘటనలతో సినిమా ఉత్కంఠభరితంగా సాగనుంది.
