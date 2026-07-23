Raakaasa TV Premiere: తెలుగు బ్లాక్బస్టర్ హారర్ థ్రిల్లర్.. థియేటర్లలో వణికించి ఇప్పుడు టీవీలోకి.. ఇక్కడ చూసేయండి
Raakaasa TV Premiere: థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను వణికించి బ్లాక్బస్టర్ అయిన తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ రాకాస టీవీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఆదివారం జీ తెలుగు ఛానెల్ టెలికాస్ట్ చేయనుంది.
Raakaasa TV Premiere: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను భయపెట్టేందుకు రీసెంట్ తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ 'రాకాస' (Raakaasa) గ్రాండ్గా రెడీ అయింది. థియేటర్లలో హారర్ లవర్స్ను ఎంతగానో అలరించిన ఈ మూవీ.. ఈ ఆదివారం అంటే జులై 26న సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానెల్ జీ తెలుగులో వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా టెలికాస్ట్ కాబోతోంది.
హోమ్ ఆడియన్స్కు నిరంతరం సూపర్ హిట్ సినిమాలు అందించే క్రమంలో జీ తెలుగు ఈ వీకెండ్ స్పెషల్ సర్ ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసింది. ప్రతిక్షణం సస్పెన్స్, వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లతో ఈ సినిమా బుల్లితెరపై గ్రాండ్ రీచ్ సాధిస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.
పురాతన శాపం.. మిస్టరీ గ్రిప్పింగ్ పాయింట్
ఈ రాకాస మూవీలో ఒక యంగ్ కపుల్ జీవితంలోకి ఊహించని విధంగా ఒక భయానకమైన సూపర్నేచురల్ పవర్ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. ఆ పురాతన శాపం వెనుక ఉన్న డార్క్ సీక్రెట్స్ ను తవ్వితీసే క్రమంలో ఆ జంట ఎదుర్కొన్న మైండ్ బ్లాకింగ్ పరిస్థితులు ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్కు గురిచేస్తాయి.
షాకింగ్ ట్విస్టులు, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో సాగే ఈ స్క్రిప్ట్ బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు పర్ఫెక్ట్ థ్రిల్ ఇస్తుంది. ప్రాణాలకే ప్రమాదంగా మారిన ఆ ఆత్మ బారి నుంచి ఆ జంట ఎలా బయటపడింది అనేది కథలో అసలైన సస్పెన్స్ పాయింట్.
సంగీత్ శోభన్ పెర్ఫార్మెన్స్.. నెక్స్ట్ లెవెల్ డైరెక్షన్
'మ్యాడ్' (MAD) లాంటి యూత్ఫుల్ బ్లాక్బస్టర్తో టాలీవుడ్లో తనకంటూ ఒక స్పెషల్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్న యంగ్ హీరో సంగీత్ శోభన్, ఈ సినిమాలో తన ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్తో మెప్పించారు. నయన్ సారిక హీరోయిన్గా నటిస్తూ ఎమోషనల్, హారర్ సీన్లలో పోటీపడి పెర్ఫార్మ్ చేశారు.
డైరెక్టర్ మానస శర్మ ఈ కథను నడిపించిన తీరు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, విజువల్స్ పర్ఫెక్ట్గా కుదిరాయి. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈ సినిమాను విజువల్ వండర్లా తీర్చిదిద్దారు.
నిహారిక నిర్మించిన సినిమా
ఈ ఇంటెన్స్ హారర్ థ్రిల్లర్ను మెగా కాంపౌండ్ యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల (పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్), ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్ (జీ స్టూడియోస్) కలిసి నిర్మించారు. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఎంచుకోవడంలో నిహారిక విజన్ ఈ ప్రాజెక్ట్తో మరోసారి నిరూపితమైంది.
కమెడియన్లు వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, గెటప్ శ్రీను, సీనియర్ యాక్టర్ తనికెళ్ల భరణి ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. హారర్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ మార్క్ కామెడీ టైమింగ్ ఆడియన్స్కు మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది.
వీకెండ్ వినోదానికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
వర్షాకాలం సాయంత్రం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి ఇంటి దగ్గరే కూర్చుని థ్రిల్లింగ్ సినిమా చూడాలనుకునే వారికి జీ తెలుగు అందిస్తున్న ఈ 'రాకాస' ప్రీమియర్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
మరి ఆ పురాతన శాపం వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే జులై 26 సాయంత్రం 6 గంటలకు జీ తెలుగులో టెలికాస్ట్ అయ్యే ఈ 'రాకాస' సినిమాను మిస్ కాకుండా చూడాల్సిందే. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More