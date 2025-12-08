ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 14 సినిమాలు- 11 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, 4 ఇంట్రెస్టింగ్-హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అన్ని జోనర్లలో!
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 11 సినిమాలు ఉంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా స్ట్రయిట్ తెలుగు సినిమాలుగా 4 ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్ థ్రిల్లర్, కామెడీ, యాక్షన్, రొమాంటిక్ వంటి అన్ని జోనర్లలో ఆ సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో 14 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. ఈ సినిమాలన్నీ అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఆహా, జీ5, జియో హాట్స్టార్, ఈటీవీ విన్, సోనీ లివ్లలో ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలు, వాటి జోనర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
థామా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- డిసెంబర్ 02 (రెంట్ విధానం)
హో వాట్ ఫన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ కామెడీ మూవీ)- డిసెంబర్ 03
మిషన్ ఇంపాజిబుల్ ది ఫైనల్ రెకనింగ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ స్పై యాక్షన్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- డిసెంబర్ 05
నాన్న మళ్లీ రావా (తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా ఫిల్మ్)- డిసెంబర్ 05
కుట్రమ్ పురిందవన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్)- సోనీ లివ్ ఓటీటీ- డిసెంబర్ 05
ఓటీటీలోకి గత వారం (డిసెంబర్ 01 నుంచి 07 వరకు) తెలుగు భాషలో ఏకంగా 14 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో థామా, మిషన్ ఇంపాజిబుల్ ది ఫైనల్ రెకనింగ్, నాన్న మళ్లీ రావా, ది గర్ల్ఫ్రెండ్, స్టీఫెన్, ది హంటర్ చాప్టర్ 1, ధూల్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్, డైస్ ఈరే స్పెషల్గా ఉన్నాయి.