Telugu Web Series: ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ఇసకపట్నం ట్రైలర్ రిలీజ్.. పవర్ఫుల్ విలన్గా సముద్రఖని
Telugu Web Series: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన సరికొత్త తెలుగు ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ 'ఇసకపట్నం' (Isakapatnam) అఫీషియల్ ట్రైలర్ విడుదలైంది. తమడా మీడియా బ్యానర్ పై పొలిటికల్ క్రైమ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ ఏడు ఎపిసోడ్ల సిరీస్ జులై 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Telugu Web Series: టాలీవుడ్ డిజిటల్ స్పేస్ లో సరికొత్త సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న 'తమడా మీడియా' (Tamada Media) నిర్మాణంలో మరో భారీ వెబ్ సిరీస్ ఆడియన్స్ ముందుకు రావడానికి సిద్ధమైంది. 'స్పై' సినిమా డైరెక్టర్, ప్రముఖ ఎడిటర్ గ్యారీ బీహెచ్ (Garry BH) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సరికొత్త పీరియడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'ఇసకపట్నం'.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ వెబ్ సిరీస్ పవర్ఫుల్ ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేసింది. "ఈ సముద్రపు నీళ్లలో.. పవర్ ఒక్కటే అసలైన కరెన్సీ!" అంటూ ప్రైమ్ వీడియో పెట్టిన క్యాప్షన్ వెబ్ సిరీస్ రేంజ్ ఏంటో చెప్తోంది.
1990s Port Town Drama | అధికారం కోసం కుర్చీలాట!
ఈ ఇసకపట్నం వెబ్ సిరీస్ కథ అంతా 1990ల కాలంలో ఒక కల్పిత పోర్ట్ టౌన్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగుతుంది. ఆ ప్రాంతంలో తన డబ్బు, అంగబలంతో అందరినీ భయపెట్టి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతుంటాడు నాయుడు (సముద్రఖని). ఆ సముద్ర తీరంపై సర్వాధికారాలు అతనివే. అలాంటి కరుడుగట్టిన విలన్ సామ్రాజ్యాన్ని కూల్చడానికి ముగ్గురు వ్యక్తులు వేర్వేరు లక్ష్యాలతో రంగంలోకి దిగుతారు.
న్యాయం కోసం పోరాడే ఒక పవర్ఫుల్ మహిళ భారతి (ఐశ్వర్య రాజేష్), నమ్మక ద్రోహానికి గురై విశ్వాసం కోసం తపించే ఒక అనుచరుడు, ప్రతీకారంతో రగిలిపోతున్న ఒక సామాన్యుడు పెద్దన్న (నరేష్ అగస్త్య).. ఈ ముగ్గురి శక్తులు ఒకే పాయింట్ దగ్గర కలిస్తే ఏమైంది? ఆ కుర్చీ కోసం జరిగిన ఫైట్, పొలిటికల్ డ్రామా ఏంటి? అనేదే ఈ సిరీస్ కథ.
ట్రైలర్ లో పేలిన డైలాగ్స్
సినిమా రేంజ్ లో గ్రాండ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో రాహుల్ తమడా, సాయిదీప్ రెడ్డి బొర్రా ఈ సిరీస్ ను నిర్మించారు. ప్రశాంత్ రగతి కథ అందించగా, సయ్యద్ తాజుద్దీన్ రాసిన డైలాగ్స్ ట్రైలర్ లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
"చరిత్ర మార్చి సంతకం పెట్టేవాళ్లకు.. సంతకాన్నే చరిత్రగా మార్చేవాళ్లకు చాలా తేడా ఉంది".. "నాయుడు బలాన్ని చంపడం కష్టం.. కానీ లాక్కోవడం తేలిక. ఒక మనిషి బలాన్ని లాక్కోవాలంటే చంపాల్సిన అవసరం లేదు. చచ్చేంత పని చేస్తే చాలు" లాంటి డైలాగ్స్ సిరీస్ లోని ఇంటెన్సిటీని చూపిస్తున్నాయి.
ఈ వెబ్ సిరీస్ లో వర్సటైల్ యాక్టర్ సునీల్ 'సీఐ వర్మ' అనే ఒక డిఫరెంట్ పోలీస్ రోల్ లో కనిపించబోతున్నారు. వీరితో పాటు మెరిన్ ఫిలిప్, రాజీవ్ కనకాల, రోహిణి, బెనర్జీ, మైమ్ గోపి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జులై 2 నుంచి తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియోలో రా, రగ్గడ్ లోకల్ క్రైమ్ డ్రామాలకు (మీర్జాపూర్, దూత లాంటి సిరీస్ లకు) విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. తమడా మీడియా వెబ్ కంటెంట్ లో నెంబర్ వన్ గా దూసుకుపోతున్న తరుణంలో, ప్రైమ్ వీడియోతో కలిసి ఈ రేంజ్ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాను ప్లాన్ చేయడం ఒక బిగ్ స్టెప్.
సముద్రఖని పవర్ఫుల్ యాక్టింగ్, ఐశ్వర్య రాజేష్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ ఇంటెన్సిటీ, నరేష్ అగస్త్య రగ్గడ్ లుక్ ట్రైలర్ లో పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరాయి. జులై లో రాబోతున్న అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్ హంగామాలో భాగంగా ఈ వెబ్ సిరీస్ ను రిలీజ్ చేస్తుండటంతో, వ్యూయర్షిప్ పరంగా 'ఇసకపట్నం' గ్లోబల్ లెవెల్ లో రికార్డులు సృష్టించే ఛాన్స్ ఉంది.
People Also Ask (FAQs)
'ఇసకపట్నం' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో, ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబోతోంది?
ఈ పవర్ఫుల్ పీరియడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ జులై 2, 2026 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అఫీషియల్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ సిరీస్ లో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ప్లే చేశారు?
ఇందులో సముద్రఖని పవర్ఫుల్ విలన్ నాయిడు పాత్రలో నటించగా.. ఐశ్వర్య రాజేష్, నరేష్ అగస్త్య, సునీల్, మెరిన్ ఫిలిప్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
'ఇసకపట్నం' సిరీస్ దర్శకుడు, నిర్మాతలు ఎవరు?
ఈ ఏడు ఎపిసోడ్ల సిరీస్ ను ప్రముఖ ఎడిటర్ అండ్ డైరెక్టర్ గ్యారీ బీహెచ్ తెరకెక్కించగా.. తమడా మీడియా బ్యానర్ పై రాహుల్ తమడా, సాయిదీప్ రెడ్డి బొర్రా సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More