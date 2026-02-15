OTT Horror: ఓటీటీలో వణికిస్తున్న హారర్ థ్రిల్లర్.. 4500 కోట్ల బ్లాక్ బస్టర్.. మీరు చూశారా?
థియేటర్లలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచిన ఓ హారర్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.4500 కోట్ల వసూళ్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.
హాలీవుడ్ హారర్ థ్రిల్లర్లకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. ఇక ఇందులోనూ పాపులర్ ఫ్రాంఛైజీ ‘ది కంజురింగ్’ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఫ్రాంఛైజీలో వచ్చిన సినిమాలన్నీ ప్రేక్షకులను భయపెట్టాయి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంఛైజీలో చివరి సినిమాగా భావిస్తున్న ‘ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్’ కూడా థియేటర్లలో అదరగొట్టింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ వణికిస్తోంది.
ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్ ఓటీటీ
హాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్’ మూవీ ఓటీటీలో సత్తాచాటుతోంది. వెన్నులో వణుకు పుట్టించే సీన్లతో సాగే ఈ సినిమా ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ఈ మూవీ ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది. తెలుగు ఆడియన్స్ మన భాషలోనూ ఈ కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్ చిత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
4500 కోట్లు
సెప్టెంబర్ 5, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైన ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ది కంజురింగ్ ఫ్రాంఛైజీలోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది. కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మూవీ రూ.4500 కోట్ల కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. రూ.490 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్ ఏకంగా రూ.4500 కోట్లు సంపాదించడం విశేషం.
అయిదు నెలల తర్వాత
థియేటర్లో రిలీజైన అయిదు నెలల తర్వాత ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఫిబ్రవరి 13, 2026 నుంచి ఓటీటీలో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మైఖేల్ చావేస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అసలైన పారానార్మల్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఎడ్, లొరైన్ వారెన్లుగా పాట్రిక్ విల్సన్, వెరా ఫార్మిగా మళ్లీ నటించారు. యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టారు.
2013లో విడుదలైన 'ది కంజురింగ్' మూవీతో ఈ ఫ్రాంచైజీ స్టార్ట్ అయింది. ది కంజురింగ్ లాస్ట్ రైట్స్ ఈ ఫ్రాంఛైజీలో తొమ్మిదో సినిమా. పెన్సిల్వేనియాలోని 'స్మర్ల్ హంటింగ్' కేసు ఆధారంగా ఈ సినిమా కథ నడుస్తుంది. పారా నార్మల్, హారర్ ఎలిమెంట్స్, భయాన్ని దాటుకుని ఈ ప్రమాదకరమైన కేసును ఎలా సాల్వ్ చేశారన్నది ఉత్కంఠ కలిగిస్తుంది. సస్పెన్స్ తో కూడిన హారర్ థ్రిల్లర్స్ ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ జియోహాట్ స్టార్ లోని ది కంజురింగ్ రైట్స్ ను చూసేయండి.