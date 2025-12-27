Edit Profile
    కాసేపట్లో ఫ్యాన్స్ ముందుకు ప్రభాస్-మూడేళ్ల తర్వాత ఈవెంట్లో-సందడిగా రాజాసాబ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్

    మన డార్లింగ్, మన రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ త్వరలోనే ఫ్యాన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు. మరి కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఆయన ఫ్యాన్స్ ను పలకరించబోతున్నాడు. రాజా సాబ్ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరుగుతోంది. మూడేళ్ల తర్వాత ఇలాంటి స్టేజీపై డార్లింగ్ కనిపించబోతున్నాడు. 

    Published on: Dec 27, 2025 8:14 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్న రోజు వచ్చేసింది. తమ ఫేవరెట్ డార్లింగ్ ను చూడాలని, ఆయన మాటలను వినాలని చూస్తున్న అభిమానులు ఎంతో మంది. మరికొన్ని నిమిషాల్లోనే వీళ్లందరితో మాట్లాడేందుకు ప్రభాస్ వచ్చేస్తున్నాడు. ఈ రోజు రాజాసాబ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో సందడిగా జరుగుతోంది.

    రాజా సాబ్ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ (x/rajasaabmovie)
    రాజా సాబ్ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్ (x/rajasaabmovie)

    రాజాసాబ్ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్
    ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ రాజాసాబ్ పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ మూవీ రిలీజ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ చాలా కాలం తర్వాత వింటేజీ లుక్ లో కనిపించడంతో రాజాసాబ్ మూవీపై క్రేజీ బజ్ నెలకొంది. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను శనివారం (డిసెంబర్ 27) హైదరాబాద్ లో నిర్వహిస్తున్నారు.

    ప్రభాస్ స్పీచ్

    డార్లింగ్ ప్రభాస్ కు మొహమాటం ఎక్కువే అన్న సంగతి తెలిసిందే. బయట ఎక్కువ కనిపించరు. ఈవెంట్లో కూడా పొడిపొడిగా మాట్లాడేసి వెళ్లిపోతారు. అలాంటి ప్రభాస్ దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత ఇలా మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కనిపించబోతున్నారు. సలార్ మూవీ ఈవెంట్ లేకుండానే రిలీజ్ అయిపోయింది. కల్కి మూవీకి మాత్రం బుజ్జిని పరిచయం చేస్తూ కనిపించారు. ఇప్పుడు రాజాసాబ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాత్రం తన ఫ్యాన్స్ ను ఉద్దేశించి ప్రభాస్ మాట్లాడబోతున్నాడు.

    భారీ హైప్

    రాజాసాబ్ సినిమాపై భారీ హైప్ నెలకొంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి రిలీజైన టీజర్, ట్రైలర్, సాంగ్స్ అంచనాలను మరింత పెంచేశాయి. వింటేజీ లుక్ లో, తనదైన కామెడీ టైమింగ్ తో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయబోతున్నాడు ప్రభాస్. వరుసగా యాక్షన్ సినిమాల్లో ప్రభాస్ ను చూస్తున్న ఫ్యాన్స్ కు రాజాసాబ్ కొత్త ఫీలింగ్ ఇవ్వనుంది. పైగా ప్రభాస్ చేస్తున్న ఫస్ట్ హారర్ మూవీ ఇదే.

    News/Entertainment/కాసేపట్లో ఫ్యాన్స్ ముందుకు ప్రభాస్-మూడేళ్ల తర్వాత ఈవెంట్లో-సందడిగా రాజాసాబ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
