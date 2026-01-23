Edit Profile
    OTT: ఈ వారం ఓటీటీలో స్పెషల్ సినిమాలు-ధనుష్ రొమాంటిక్ డ్రామా నుంచి శోభితా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వరకు-వీకెండ్‌కు బెస్ట్

    రిపబ్లిక్ డే హాలీడే కారణంగా ఈ సారి లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. మరోవైపు నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ 5, జియోహాట్‌స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు కూడా సూపర్ హిట్ సినిమాలతో రెడీ అయ్యాయి. మరి ఇంకెందుకు లేటు ఈ వీకెండ్ లో చూడాల్సిన స్పెషల్ మూవీస్ పై లుక్కేయండి. 

    Published on: Jan 23, 2026 3:26 PM IST
    By Chandu Shanigarapu | Written by Chandu Shanigarapu
    లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. మరి ఓటీటీ లవర్స్ ఇంకెందుకు లేటు. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీస్ పై ఓ లుక్కేయండి. వీకెండ్ కు చూడాల్సిన స్పెషల్ సినిమాల లిస్ట్ ఇక్కడుంది. వీకెండ్ ను ఈ మూవీస్ తో ఎంజాయ్ చేయండి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జీ 5, జియోహాట్‌స్టార్ వంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఈ వారం హిట్ చిత్రాలను చూడండి.

    వీకెండ్ ఓటీటీ సినిమాలు
    వీకెండ్ ఓటీటీ సినిమాలు

    తేరే ఇష్క్ మే

    తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్, కృతి సనన్ జంటగా నటించిన మూవీ తేరే ఇష్క్ మే. తెలుగులో ఇది అమర కావ్యం పేరుతో థియేటర్లలో రిలీజైంది. మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న ఆ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. జవనరి 23 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది శంకర్, ముక్తిల రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ.

    గుస్తాఖ్ ఇష్క్

    ఒక గురువు నుండి కవిత్వం నేర్చుకున్న ఒక వ్యక్తి, అతని కూతురితో ప్రేమలో పడతాడు. ఈ కథతో తెరకెక్కిన లవ్ ఫీల్ గుడ్ మూవీ గుస్తాఖ్ ఇష్క్. ఇది కళ, కోరిక, విధేయత చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో నసీరుద్దీన్ షా, విజయ్ వర్మ, ఫాతిమా సనా షేక్, షరీబ్ హష్మీ తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ జనవరి 23న జియోహాట్‌స్టార్ లో రిలీజైంది.

    మస్తీ 4

    బాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ బోల్డ్ రొమాంటిక్ మూవీ ఫ్రాంఛైజీ మస్తీ. ఇందులో భాగంగా లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సినిమా మస్తీ 4. ఇందులో కామెడీతో పాటు అడల్ట్, బోల్డ్ సీన్లు కూడా ఉంటాయి. ఇందులో రితేష్ దేశ్‌ముఖ్, ఆఫ్తాబ్ శివదాసని, వివేక్ ఒబెరాయ్ తదితరులు నటించారు. ఇది జనవరి 23 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.

    చీకటిలో

    అక్కినేని ఇంటి కోడలు శోభితా ధూళిపాళ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చీకటిలో. ఇది నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అమ్మాయిలను చీకట్లో చంపే సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీగా చీకటిలో తెరకెక్కింది. ఇందులో హీరోయిన్ తన పాడ్ కాస్ట్ లో ఈ క్రైమ్స్ గురించి బయటపెడుతుంది. కిల్లర్ ను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఇందులో శోభితా ధూళిపాళ, విశ్వదేవ్ రచ్చకొండ, చైతన్య విశాలక్ష్మి, ఈషా చావ్లా తదితరులు నటించారు. జనవరి 23న ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చేసింది.

    మార్క్

    'మార్క్', ఒక మలయాళం కాప్-థ్రిల్లర్. కిడ్నాపైన్ పిల్లల మిస్టరీని ఛేదించేందుకు వెతుకుతున్న ఎస్పీ అజయ్ మార్కండేయ చుట్టూ మూవీ కథ తిరుగుతుంది. ఈ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సినిమా సూపర్ కాప్, ఒక నీచుడైన రాజకీయ నాయకుడు, అతని గూండాల మధ్య పోరాటాన్ని చూపుతుంది. కిచ్చా సుదీప్, గురు సోమసుందరం, నవీన్ చంద్ర, యోగి బాబు తదితరులు నటించిన ఈ మూవీ జనవరి 23న జియోహాట్‌స్టార్ లో విడుదలైంది.

