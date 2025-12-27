ఈ వారం ఓటీటీలోని స్పెషల్ తెలుగు సినిమాలు-బాహుబలి ఎపిక్ నుంచి ఆంధ్ర కింగ్ తాలూాకా వరకు-వీకెండ్ కు బెస్ట్-ఓ లుక్కేయండి
ఈ వారం ఓటీటీలోకి చాలా తెలుగు సినిమాలు వచ్చాయి. ఇందులో కొన్ని చాలా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. బాహుబలి ది ఎపిక్ నుంచి ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా వరకూ డిఫరెంట్ జోనర్ సినిమాలున్నాయి. వీకెండ్ కు ఇవి బెస్ట్.
ప్రతి వారం ఓటీటీలో కొత్త సందడి ఉంటుంది. ఇందులో తెలుగు సినిమాల వాటా కూడా ఎక్కువే. వివిధ జానర్లలో సినిమాలు తెలుగు డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఓటీటీలోకి వస్తాయి. ఈ వారం కూడా చాలా తెలుగు మూవీస్ వచ్చాయి. ఇందులో స్పెషల్ గా ఉన్న ఈ సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.
ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా ఓటీటీ
ఈ వారం ఓటీటీలో తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటున్న సినిమా ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా. ఇది డిసెంబర్ 25న నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజైంది. ఈ సినిమాలో రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఓ సినిమా హీరో అభిమాని చుట్టూ ఈ మూవీ కథ సాగుతుంది. తన అభిమాన హీరో వందో సినిమా కంప్లీట్ చేయడానికి రూ.3 కోట్లు అవసరమవుతాయి. ఫ్యాన్ ఆ సాయం చేస్తాడు.
రివాల్వర్ రీటా
కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ రివాల్వర్ రీటా. ఇది కర్మ ఎవరినీ వదిలిపెట్టదు అనే మెసేజ్ అందిస్తుంది. ఓ గ్యాంగ్ స్టర్ ను సినిమాలో కీర్తి సురేష్ తల్లి చంపేస్తుంది. ఆ తర్వాత కథ ఎలాంటి మలుపు తిరిగిందన్నది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. రివాల్వర్ రీటా సినిమాలో కీర్తి సురేష్, రాధికా శరత్ కుమార్, సునీల్ తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 26 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
11:11
ఓటీటీలోకి ఈ వారం వచ్చిన మరో తెలుగు సినిమా 11:11. ఇదో మిస్టరీ మర్డర్ థ్రిల్లర్. ఇందులో ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి తనయుడు రాజీవ్ హీరోగా నటించాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ 2021లో స్టార్ట్ అయింది. కానీ వివిధ కారణాల వల్ల రిలీజ్ లేట్ అవుతూ వచ్చింది. చివరకు ఆహా వీడియో ఓటీటీలోకి ఈ వారం నేరుగా రిలీజైంది. ఈ చిత్రంలో ఓ అబ్బాయి, అమ్మాయి ప్రేమించుకుంటారు. మధ్యలోకి వచ్చిన మూడో వ్యక్తి హత్యకు గురవుతాడు.
బాహుబలి ది ఎపిక్
బాహుబలి సినిమాలతో తెలుగు సినిమా స్థాయి ప్రపంచానికి తెలిసింది. బాహుబలి 1, బాహుబలి 2 బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎంతటి సంచలనంగా మారాయో తెలిసింది. ఈ రెండు సినిమాలను కలిపి, రీ మాస్టర్డ్ వర్షన్ గా బాహుబలి ది ఎపిక్ ను థియేటర్లో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రభాస్, రానా, అనుష్క కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ బాహుబలి ది ఎపిక్ రీ రిలీజ్ లో కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.