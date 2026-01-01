ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 12 సినిమాలు- 9 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 4 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్- ఇక్కడ చూసేయండి!
ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 12 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. హారర్, సైన్స్ ఫిక్షన్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, బోల్డ్ రొమాంటిక్, కామెడీ, లవ్ డ్రామా వంటి వివిధ రకాల జోనర్లలో ఆ సినిమాలు ఉన్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్, ఈటీవీ విన్ తదితర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో ప్రీమియర్ అవుతోన్న ఆ సినిమాలు ఏంటో లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1
ల్యూపిన్ సీజన్ 4 (ఇంగ్లీష్ యాక్షన్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1
ది గుడ్ డాక్టర్ (ఇంగ్లీష్ మెడికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1
లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5 (మెక్సికన్ రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం)- జనవరి 1
మై కొరియన్ బాయ్ఫ్రెండ్ (బ్రెజిలియన్ రియాలిటీ రొమాంటిక్ డేటింగ్ డ్యాక్యుమెంటరీ షో)- జనవరి 1
రన్ అవే (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
సూపర్ నోవా (ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా)- డిసెంబర్ 29
సీగే మీ వోస్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ)- జనవరి 2
ఫాలో మై వాయిస్ (స్పానిష్ టీన్ రొమాంటిక్ బోల్డ్ డ్రామా చిత్రం)- జనవరి 2
జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ
ఎల్బీడబ్ల్యూ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- జనవరి 1
మౌగ్లీ (తెలుగు రొమాంటిక్ ఫారెస్ట్ లవ్ స్టోరీ చిత్రం)- ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ- జనవరి 1
ఇతిరి నేరమ్ (మలయాళ కన్వర్జేషనల్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ- జనవరి 1
ఓటీటీలోకి ఇవాళ 12 సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ (జనవరి 1) ఒక్కరోజే ఏకంగా 12 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. అయితే, స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే ఎపిసోడ్ డిసెంబర్ 31న విదేశాల్లో ఓటీటీ రిలీజ్ కాగా నేడు ఇండియాలో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది.
స్పెషల్గా 9-ఇంట్రెస్టింగ్గా 4
నేడు ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన 12 సినిమాల్లో స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ 5, మోగ్లీ, ఎల్బీడబ్ల్యూ, లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5, ఇతిరి నేరమ్, లవ్ ఫ్రమ్ 9 టు 5, రన్ అవే, ది గుడ్ డాక్టర్, ఫాలో మై వాయిస్తో కలిపి 9 చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. వాటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 4 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.