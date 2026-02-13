OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు- 11 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 3 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్-హారర్ టు కామెడీ!
OTT Release Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 11 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 3 మాత్రమే ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జీ తదితర ఓటీటీల్లో హారర్, క్రైమ్ వంటి జోనర్లలో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
ది రఫ్ నెక్ (అమెరికన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా మూవీ)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- ఫిబ్రవరి 13
ఓటీటీలోకి ఇవాళ 16 సినిమాలు
ఇలా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 13) ఒక్కరోజే ఏకంగా 16 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో హారర్ థ్రిల్లర్స్ ది కంజూరింగ్, హనీ బంచ్, భానుప్రియ భూతర్ హోటల్, టైలర్ పెర్రీస్ జోస్ కాలేజ్ రోడ్ ట్రిప్, ది ఆర్ట్ ఆఫ్ సారా, బ్యాండ్వాలే, లవ్ మీ లవ్ మీ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు పాతిరాత్రి, సూర్య, మాయబింబమ్, ది రఫ్ నెక్తో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 11 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా కేవలం 3 మాత్రమే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.