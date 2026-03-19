    UBS Twitter Review: పవన్ కల్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విటర్ రివ్యూ- ఇంటర్వెల్ అలా, తక్కువ అంచనా వేశామంటూ హరీష్‌కు సారీ!

    Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh Twitter Review In Telugu: పవన్ కల్యాణ్-హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో మరోసారి వచ్చిన సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్సుగా నటించిన ఈ సినిమా ఇవాళ విడుదల అయింది. మరి ఈ సినిమాపై టాక్ ఎలా ఉందో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విటర్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    Mar 19, 2026, 08:59:04 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    UBS Twitter Review: పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నటించిన లేటెస్ట్ టాలీవుడ్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. పవన్ కల్యాణ్‌కు గబ్బర్ సింగ్ వంటి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇచ్చిన హరీష్ శంకర్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌కు దర్శకత్వం వహించిన విషయం తెలిసిందే.

    పవన్ కల్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విటర్ రివ్యూ- ఇంటర్వెల్ అలా, తక్కువ అంచనా వేశామంటూ హరీష్‌కు సారీ!

    విలన్‌గా డైరెక్టర్

    ఈ సినిమాలో డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ శ్రీలీలతోపాటు బ్యూటిపుల్ రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్స్‌గా చేశారు. తమిళ అగ్ర నటుడు, డైరెక్టర్ పార్థిబన్ విలన్‌గా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించారు. అలాగే, బీజీఎమ్ మాత్రం ఎస్ఎస్ తమన్ కంపోజ్ చేశారు.

    ఉగాది సందర్భంగా రిలీజ్

    పవన్ కల్యాణ్-హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో మరోసారి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌పై విపరీతమైన అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ఇవాళ అంటే మార్చి 19న ఉగాది పండుగ సందర్భంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విటర్ రివ్యూ

    కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉదయం 4 నుంచే బెనిఫిట్ షోలు పడ్డాయి. తెలంగాణలో మాత్రం 7 గంటల నుంచి షోస్ రన్ కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌ చూసిన నెటిజన్స్, ఆడియెన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా రివ్యూ ఇస్తున్నారు. మరి ఈ మూవీపై పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉందో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విటర్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    గూస్‌బంప్ స్టఫ్ అసలు

    "ఇటీవల వచ్చిన బెస్ట్ రిటర్న్ మాస్ సీన్లలో ఇది ఒకటి. వాట్ ద XXX . ఈ రేంజ్ మూవీ ఊహించలేదు. ఈ సీన్‌లో స్క్రీన్ ప్లే, తమన్ విశ్వరూపం, పవన్ డైలాగ్స్ గూస్‌బంప్ స్టఫ్ అసలు" అంటూ ఆ సీన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోను షేర్ చేశారు ఓ యూజర్.

    "ఆఖరికి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టేశాం బాబాయ్ పవన్ కల్యాణ్. హరీష్ శంకర్ థ్యాంక్యూ స్వామీ. మళ్లీ మా బాబాయ్‌ను ఇలా చూస్తా అనుకోలే.." అంటూ రామ్ చరణ్ వీడియో క్లిప్‌ను పంచుకున్నాడు ఓ అభిమాని.

    "అమ్మతోడు చచ్చిపోతారు. అసలు కల్యాణ్‌ని ఇలా చూస్తాను అనుకోలేదు. పవన్ కల్యాణ్ అభిమానిగా డిమాండ్ చేస్తున్నా ఆయన అన్ని సినిమాలకు హరీష్ శంకర్‌ను పర్మినెంట్ డైరెక్టర్‌గా, తమన్ అన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా ఉండాలి. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కల్యాణ్ లవ్ యూ లవ్ యూ" అంటూ మరొకరు రాసుకొచ్చారు.

    "ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా చూశాను. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ. పవన్ కల్యాణ్ టాప్ క్లాస్ మోడ్‌లో ఉన్నారు. ఆరా, స్వాగ్, ఎనర్జీ ఫుల్‌గా నిండిపోయింది. ప్రీ ఇంటర్వెల్ క్లైమాక్స్ అదిరిపోయింది. కొన్ని డల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ, తమన్ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ బీజీఎమ్, హరీష్ శంకర్ క్యాచీ డైలాగ్స్ ప్రధాన ప్లస్‌లు. ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ మీల్స్. కచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా. ఇచ్చి పడేసే సినిమా ఇది.. బాక్సాఫీస్ ఇరగదీస్తుంది" అని ఒకరు రివ్యూ ఇచ్చారు.

    "పవన్ కల్యాణ్ చైల్డ్ హుడ్ పోర్షన్స్ చాలా బాగా రాసుకున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ ఎంట్రీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. డైలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఫస్టాఫ్ చాలా బాగా సాగింది. సారీ హరీష్ (శంకర్ డైరెక్టర్) తక్కువ అంచనా వేసినందుకు" అని ఒకరి చెప్పుకొచ్చారు.

    పాజిటివ్ టాక్

    ఇలా దాదాపుగా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌పై చాలా పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. హరీష్ శంకర్‌ను తక్కువ అంచనా వేసిన ఫ్యాన్స్ కూడా సారీ చెబుతున్నారు. అలాగే, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఇంటర్వెల్ అదిరిపోయిందని, బీజీఎమ్, డైలాగ్స్ సూపర్బ్ అంటూ పొగుడుతున్నారు.

    News/Entertainment/UBS Twitter Review: పవన్ కల్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్విటర్ రివ్యూ- ఇంటర్వెల్ అలా, తక్కువ అంచనా వేశామంటూ హరీష్‌కు సారీ!
