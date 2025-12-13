చిరు,వెంకీ కాంబినేషన్
అనిల్ రావిపూడి, వెంకటేష్ మధ్య బాండ్ స్పెషల్ గా మారింది. ఎఫ్2తో మొదలైన వీళ్ల జర్నీ.. ఆ తర్వాత ఎఫ్3, సంక్రాంతికి వస్తున్నాంతో పరుగులు పెట్టింది. ఇప్పుడు చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారులో వెంకీతో ఓ కీ రోల్ ప్లే చేయించారు అనిల్. చిరు, వెంకీ కాంబినేషన్లో వచ్చే సీన్లు, ఫైట్, సాంగ్ అదిరిపోతాయనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
2026 సంక్రాంతి కానుకగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నారు. సంక్రాంతికి వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్లు కొట్టడం అనిల్ రావిపూడికి అలవాటే. ఈ మన శంకర వరప్రసాద్ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్.