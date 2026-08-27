Ranabaali: దసరా రేసులో విజయ్-రష్మిక ‘రణబాలి’.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. రజినీ, చిరు, ధనుష్లతో బాక్సాఫీస్ వార్!
Ranabaali Release Date: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న కాంబినేషన్లో వస్తున్న పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి' రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ఇవాళ ప్రకటించారు. 2026 దసరా రేసులో రణబాలి అడుగుపెట్టనుంది. రజినీకాంత్, చిరంజీవి, ధనుష్ సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడనుంది.
Ranabaali Release Date: రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి' (Ranabaali). ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ రిలీజ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఫస్ట్ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు.
రణబాలి రిలీజ్ డేట్
పెళ్లి అయిన తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మందన్న కలిసి నటిస్తున్న ఫస్ట్ సినిమా ‘రణబాలి’. ఈ మూవీ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇవాళ (ఆగస్టు 27) ఈ సినిమా కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు. 2026 అక్టోబర్ 16న దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు.
పోస్టర్ వైరల్
"మన చరిత్రలోని అత్యంత చీకటి అధ్యాయం ఈ అక్టోబర్లో మొదలుకానుంది" అనే పవర్ఫుల్ క్యాప్షన్తో రిలీజ్ చేసిన రణబాలి పోస్టర్ నెట్టింట తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్
'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న కాంబినేషన్లో వస్తున్న మూడో సినిమా కావడంతో 'రణబాలి'పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ-సిరీస్ సంస్థలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్లో హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ (Arnold Vosloo) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత ద్వయం అజయ్-అతుల్ స్వరాలు సమకూరుస్తుండగా, నిరవ్ షా ఛాయాగ్రహణ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు.
దసరా బాక్సాఫీస్ వార్
ఈసారి దసరా పండుగ సీజన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అదిరే వార్ కు వేదిక కాబోతోంది. రజినీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' చిత్రం అక్టోబర్ 15న విడుదల కానుండగా, మరుసటి రోజు అంటే అక్టోబర్ 16న విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి'తో పాటు ధనుష్ నటించిన పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ 'ఓమ్ పార్ట్ 1' (Om Part 1) కూడా పోటీలో నిలిచింది.
దీనికితోడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం 'విశ్వంభర' కూడా దసరా రేసులోనే ఉండటంతో ఈ సారి పండుగకు థియేటర్ల వద్ద ఊహించని రీతిలో భారీ బాక్సాఫీస్ వార్ జరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
పోరులో గెలిచేనా?
చారిత్రాత్మక నేపథ్యంలో ఉత్కంఠభరిత కథాంశంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న 'రణబాలి' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులను తిరగరాస్తుందో చూడాలని సినీ ప్రియులు తీవ్ర ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తున్నారు. దసరా పోరులో మూవీ గెలుస్తుందా అనే ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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