Maharaja: తమిళ సినిమా సరికొత్త చరిత్ర.. హాలీవుడ్లో రీమేక్ కానున్న విజయ్ సేతుపతి ‘మహారాజ’.. ఈ ఓటీటీలో చూసేయండి
Maharaja: విజయ్ సేతుపతి హీరోగా నటించిన ‘మహారాజ’ మూవీ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. హాలీవుడ్ లో రీమేక్ కానున్న ఫస్ట్ తమిళ మూవీగా ఈ చిత్రం నిలిచింది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. తమిళ సినిమాకే కాదు ఇండియన్ మూవీ ఇండస్ట్రీకే ఇది గర్వకారణం. ఈ మూవీ ఓటీటీ వివరాలు కూడా చూసేయండి.
Maharaja: మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి తమిళ చిత్రం 'మహారాజ' (Maharaja) హిస్టరీక్రియేట్ చేసింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ చిత్రాన్ని హాలీవుడ్లో రీమేక్ చేయబోతున్నట్లు ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ప్యాషన్ స్టూడియోస్ (Passion Studios) అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఆస్కార్ విన్నర్
మహారాజ మూవీ సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. హాలీవుడ్ లో రీమేక్ కాబోతున్న ఫస్ట్ తమిళ మూవీగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా 'ఇంటర్స్టెల్లార్' ఫేమ్, ఆస్కార్ విన్నర్ మాథ్యూ మెక్నఘే (Matthew McConaughey) విజయ్ సేతుపతి పోషించిన ప్రధాన పాత్రలో నటించనున్నారనే వార్తలు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో తుఫాను రేపుతున్నాయి.
హాలీవుడ్కి మహారాజ
నిథిలన్ సామినాథన్ దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతి 50వ చిత్రంగా వచ్చిన 'మహారాజ' కేవలం తమిళనాటనే కాకుండా పాన్-ఇండియా స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం హాలీవుడ్ వెండితెరపై రీమేక్ కాబోతుండటం భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి దక్కిన గొప్ప గౌరవమని చెప్పొచ్చు. ఒక ప్రముఖ హాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియో భాగస్వామ్యంతో ప్యాషన్ స్టూడియోస్ ఈ రీమేక్ను నిర్మిస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.
ఈ హాలీవుడ్ వెర్షన్లో ప్రధాన పాత్ర కోసం హాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు మాథ్యూ మెక్నఘేతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 'ఇంటర్స్టెల్లార్', 'డల్లాస్ బాయర్స్ క్లబ్' వంటి ఆస్కార్ స్థాయి చిత్రాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన మాథ్యూ.. విజయ్ సేతుపతి పోషించిన ఎమోషనల్ అండ్ రివేంజ్ పాత్రలో నటించనుండటం సినీ ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ రీమేక్కు సంబంధించి దర్శకుడు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.
అక్కడి సినిమాలు ఇక్కడ
సాధారణంగా హాలీవుడ్ సినిమాలు లేదా కొరియన్ చిత్రాలు భారతీయ భాషల్లో రీమేక్ అవ్వడం చూస్తుంటాం. కానీ ఒక తమిళ సినిమా హాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా రీమేక్ కావడం అత్యంత అరుదైన సంఘటన అని చెప్పుకోవాలి. 'మహారాజ' చిత్రంలో ఉన్న నాన్-లీనియర్ స్క్రీన్ప్లే స్ట్రక్చర్, ఊహించని మలుపులు, తండ్రి-కూతుళ్ల మధ్య ఉన్న బలమైన భావోద్వేగాలు ఇందుకు కారణం.
మాథ్యూ మెక్నఘే లాంటి పవర్హౌస్ యాక్టర్ ఈ పాత్రను ఎంచుకోవడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య కారణం అందులోని ఎమోషనల్ డెప్త్. 'ట్రూ డిటెక్టివ్' సిరీస్లో మాథ్యూ కనబరిచిన నటనను గమనిస్తే, 'మహారాజ'లోని సామాన్య తండ్రి ప్రతీకార ప్రయాణానికి ఆయన నూటికి నూరు శాతం సరిపోతారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
ఈ ఓటీటీలో
బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు తిరగరాసిన మహారాజ మూవీ ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతూనే ఉంది. ఈ చిత్రం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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