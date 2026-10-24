Jiohotstar Trending: ఓటీటీలో వెబ్ సిరీస్ల డామినెన్స్.. టాప్ 7లో ఏకంగా ఆరు.. కామెడీ నుంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వరకు!
Jiohotstar Trending: ఓటీటీలో వెబ్ సిరీస్ ల డామినెన్స్ మామూలుగా లేదు. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో సిరీస్ లు చూసేందుకు ఆడియన్స్ తెగ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ ట్రెండింగ్ టాప్ 7లో ఏకంగా ఆరు సిరీస్ లు ఉండటం విశేషం.
Jiohotstar Trending: ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వెబ్ సిరీస్ల హవా నడుస్తోంది. సరికొత్త కంటెంట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన పలు సిరీస్లు డిజిటల్ స్క్రీన్పై సందడి చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం టాప్ 7 ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో ఏకంగా ఆరు వెబ్ సిరీస్లు చోటు సంపాదించుకోవడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
నంబర్ వన్ స్థానంలో బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత క్రేజ్ పొందుతున్న రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు 10' ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్ తెలుగులో నంబర్ వన్ ట్రెండింగ్గా దూసుకుపోతోంది. సరికొత్త టాస్క్లు, కంటెస్టెంట్ల మధ్య డ్రామా, ఎమోషన్స్తో ఈ షో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
వెబ్ సిరీస్ ల జోరు
బిగ్ బాస్ 10వ సీజన్ కు తెలుగు ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అందుకే జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ తెలుగులో ఆ షో టాప్ లో ఉండటం ఎక్స్ పెక్ట్ చేసిందే. అయితే ఆ తర్వాత వరుసగా ఆరు స్థానాల్లోనూ వెబ్ సిరీస్ లు ఉండటం మాత్రం ఊహించనిదే.
పార్ట్ టైమర్స్ & హార్ట్ బీట్ సీజన్ 3
బిగ్ బాస్ తర్వాత వరుసగా 'పార్ట్ టైమర్స్' (Part Timers) వెబ్ సిరీస్ రెండో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. యువతను ఆకట్టుకునే కథాంశంతో ఇది తెరకెక్కింది. దీని తర్వాత మెడికల్ డ్రామా నేపథ్యంలో వచ్చిన 'హార్ట్ బీట్ సీజన్ 3' (Heart Beat Season 3) మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
ఆసక్తి రేపుతున్న కోర్ట్, వరం
ఇక లీగల్ డ్రామా థ్రిల్లర్గా వచ్చిన 'ది కోర్ట్' (The Court) నాలుగో స్థానంలో నిలిచి డిజిటల్ ఆడియన్స్ను కట్టిపడేస్తోంది. అలాగే వైవిధ్యమైన కథనంతో సాగే 'వరం' (Varam) వెబ్ సిరీస్ ఐదవ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతూ మంచి వ్యూస్ను రాబడుతోంది. ఈ వరం వెబ్ సిరీస్ లేటెస్ట్ గా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. భవిష్యత్ ను ముందే తెలుసుకునే వరం పొందిన కుర్రాడి కథ ఇది.
ఫ్యామిలీ డ్రామా
ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న యానిమేషన్ సిరీస్ 'ది లెజెండ్ ఆఫ్ హనుమాన్ సీజన్ 7' (The Legend of Hanuman Season 7) ట్రెండింగ్ లో ఆరవ స్థానంలో నిలిచింది. అద్భుతమైన విజువల్స్తో ఈ సీజన్ కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది. ఇక కుటుంబ బంధాల నేపథ్యంలో సాగే 'బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్' (Brothers and Sisters) వెబ్ సిరీస్ ఏడవ స్థానంలో నిలిచి టాప్ 7 ట్రెండింగ్ లిస్ట్ను పూర్తి చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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