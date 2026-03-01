Edit Profile
    OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సూపర్ హిట్ సెన్సేషనల్ తమిళ రొమాంటిక్ డ్రామా.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

    తమిళ రొమాంటిక్ డ్రామా విత్ లవ్ ఓటీటీ (OTT) రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ అయిన ఈ సినిమా రూ.36 కోట్ల వసూళ్లతో సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.

    Published on: Mar 01, 2026 2:28 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    అభిషన్ జీవింత్, అనస్వర రాజన్ జంటగా నటించిన తమిళ ఫీల్ గుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా ‘విత్ లవ్’ ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ మూవీ.. ఈ వారమే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. లో బడ్జెట్ మూవీ అయినా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.36 కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం.

    విత్ లవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

    వెండితెరపై స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథగా ప్రశంసలు అందుకున్న తమిళ మూవీ ‘విత్ లవ్’ (With Love). ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు రెడీ అయింది. యువ నటుడు, దర్శకుడు అభిషన్ జీవింత్ హీరోగా పరిచయమైన ఈ చిత్రంలో మలయాళ ముద్దుగుమ్మ అనస్వర రాజన్ కథానాయికగా నటించింది. ఫిబ్రవరి 6న విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను సాధించిన ఈ మూవీ.. ఇప్పుడు ఓటీటీ బాట పట్టింది.

    ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం మార్చి 6న ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుండటం విశేషం.

    విత్ లవ్ మూవీ కథాంశం ఇదే..

    ఇది ఒక మంచి రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా. సత్య (అభిషన్), మోనిషా (అనస్వర) అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ కుటుంబ సభ్యులు కుదిర్చిన 'బ్లైండ్ డేట్'లో కలుసుకుంటారు. మాటల సందర్భంలో తామిద్దరం ఒకే స్కూల్‌లో సీనియర్, జూనియర్ అని తెలుసుకుంటారు.

    ఆ పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ.. స్కూల్ రోజుల్లో తాము ఇష్టపడిన వ్యక్తులను వెతికి పట్టుకుని, అప్పట్లో చెప్పలేకపోయిన తమ మనసులోని మాటను ఇప్పుడు చెప్పాలని ఒక ప్రయాణం మొదలుపెడతారు. ఈ జర్నీలో వారికి ఎదురైన అనుభవాలు, పాత ప్రేమలు ఏమయ్యాయి అనేదే ఈ చిత్ర ముఖ్యాంశం.

    కొత్త దర్శకుడు మదన్ ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించాడు. షాన్ రోల్డన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. హరీష్ కుమార్, కావ్య అనిల్, శరవణన్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సింపుల్ స్టోరీ లైన్‌తో, యూత్‌ను ఆకట్టుకునే అంశాలతో రూపొందిన ఈ మూవీ ఓటీటీలో కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

