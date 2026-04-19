    Chewing gum : చూయింగ్​ గమ్​ మింగేస్తే ఏమవుతుంది? కడుపులో ఉండిపోతుందా?

    Swallowed chewing gum : చాలా మందికి చూయింగ్ గమ్ నమలడం అలవాటు. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికో, లేదా ఇతర కారణానికో దీనిని వాడుతుంటారు. అయితే, పొరపాటున చూయింగ్ గమ్ మింగేస్తే అది కడుపులో ఏళ్ల తరబడి ఉండిపోతుందని మీరు వినే ఉంటారు. మరి ఇందులో నిజమెంత? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    Published on: Apr 19, 2026 12:18 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Chewing gum side effects: చూయింగ్​ గమ్​ నమలడం చాలా మందికి అలవాటు. మరీ ముఖ్యంగా క్రికెటర్లు స్ట్రెస్​ తగ్గించుకునేందుకు చూయింగ్​ గమ్​ని ఎక్కువ వాడుతుంటారు. అయితే, చూయింగ్​ గమ్​ని ప్రమాదవశాత్తు మింగేస్తే, అది కడుపులోకి వెళ్లిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అన్న ప్రశ్న మీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? చూయింగ్​ గమ్​ని మింగేస్తే "ఇక అది నీ కడుపులోనే ఉండిపోతుంది, ఏడేళ్ల వరకు బయటకు రాదు," అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. ఇందులో నిజం ఎంత? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    చూయింగ్​ గమ్​ మింగేస్తే ఏమవుతుంది?

    చూయింగ్​ గమ్​ కడుపులోనే ఉండిపోతుందా?

    చూయింగ్​ గమన్​పై అపోహలను తొలగించడానికి పూణెలోని అపోలో స్పెక్ట్రా హాస్పిటల్‌కు చెందిన గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ నిపుణులు డాక్టర్ విశాల్ సేథ్ అసలు నిజాలను వెల్లడించారు. చూయింగ్ గమ్ మింగితే అది కడుపులో ఏళ్ల తరబడి ఉంటుందనేది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమేనని డాక్టర్ విశాల్ స్పష్టం చేశారు.

    "మనం తినే సాధారణ ఆహారంలా చూయింగ్ గమ్ సులభంగా అరగదు అన్నది నిజమే. కానీ, అది శరీరంలో శాశ్వతంగా ఉండిపోదు. మన జీర్ణవ్యవస్థ దేనినైనా సరే కిందికి నెట్టేలా రూపొందింది," అని ఆయన వివరించారు.

    జీర్ణ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుంది?

    చూయింగ్ గమ్ తయారీలో వాడే సింథటిక్ బేస్ వల్ల అది పూర్తిగా ముక్కలు అవ్వదు. మరి అది బయటకు ఎలా వస్తుంది?

    ప్రయాణం: కడుపులోకి వెళ్లిన గమ్ ఆహారం లాగే ప్రయాణిస్తుంది. కడుపు నుంచి అది ప్రేగులలోకి వెళుతుంది.

    బహిష్కరణ: ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలతో కలిసి 4 నుంచి 5 రోజులలోపు మల విసర్జన ద్వారా అది శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది.

    నిల్వ ఉండదు: శరీరం దానిని ఏళ్ల తరబడి నిల్వ ఉంచుకోదు. అలాగే అది ప్రేగులకు లేదా కడుపు గోడలకు అతుక్కుపోదు.

    భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా?

    చాలా మంది తమకు వచ్చే కడుపు నొప్పి, అజీర్ణం లేదా మలబద్ధకానికి కారణం తాము మింగేసిన చూయింగ్ గమ్ ఏమో అని ఆందోళన చెందుతుంటారు. దీనిపై డాక్టర్ స్పందిస్తూ.. "గమ్ మింగడం వల్ల కడుపులో బరువుగా ఉండటం, వాంతులు, వికారం వంటి సమస్యలు తలెత్తవు. ఇది మన మొత్తం ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపదు," అని ధీమా ఇచ్చారు.

    చూయింగ్ గమ్ మింగితే కడుపులో ఉండిపోతుందనేది పచ్చి అబద్ధం. అయితే, అందులో ఉండే కృత్రిమ పదార్థాల వల్ల కావాలని దానిని మింగడం మంచిది కాదు! ఒకవేళ పొరపాటున మింగేసినా సరే.. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. చూయింగ్ గమ్ కడుపులో ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది?

    సాధారణంగా చూయింగ్ గమ్ 4 నుంచి 5 రోజులలోపు మల విసర్జన ద్వారా శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఏళ్ల తరబడి కడుపులో ఉండదు.

    2. చూయింగ్ గమ్ మింగడం వల్ల కడుపు నొప్పి వస్తుందా?

    లేదు, పొరపాటున ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మింగడం వల్ల కడుపు నొప్పి, వాంతులు లేదా మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు రావు.

    3. చూయింగ్ గమ్ పేగులకు అతుక్కుపోతుందా?

    లేదు. చూయింగ్ గమ్ జీర్ణవ్యవస్థలోని ఏ భాగానికి లేదా అవయవాలకు అతుక్కుపోదు. అది ఇతర వ్యర్థాలతో కలిసి ముందుకు కదులుతుంది.

    4. పిల్లలు చూయింగ్ గమ్ మింగితే ఏం చేయాలి?

    పిల్లలు పొరపాటున మింగితే భయపడాల్సిన పని లేదు. ధారాళంగా నీళ్లు తాగించాలి. అయితే, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే మాత్రం వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/Lifestyle/Chewing Gum : చూయింగ్​ గమ్​ మింగేస్తే ఏమవుతుంది? కడుపులో ఉండిపోతుందా?
