Chai Biscuit Side Effects: టీ విత్ బిస్కెట్ ఇష్టంగా తింటున్నారా? మీ గట్ హెల్త్ నాశనం!
టీతో పాటు బిస్కెట్లు తినడం మన దేశంలో ఎంతోమందికి ఒక రోజువారీ అలవాటు. కానీ ఈ కలయిక మీ ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని నిశ్శబ్దంగా దెబ్బతీస్తుందని, కడుపు ఉబ్బరం, జీర్ణక్రియ మందగించడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఉదయం లేవగానే లేదా సాయంత్రం వేళ వేడి వేడి టీతో పాటు రెండు బిస్కెట్లు కడుపులోకి తోయడం మన భారతీయులకు ఒక అలవాటు మాత్రమే కాదు, అదొక సెంటిమెంట్! అయితే, ఈ చిన్న అలవాటు మీ జీర్ణ వ్యవస్థను, ముఖ్యంగా ప్రేగుల గోడలను (గట్ బారియర్) తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. బిస్కెట్లలో ఉండే పదార్థాలు, టీలోని కేఫీన్తో కలిసినప్పుడు జీర్ణాశయంలో మంట, కడుపు ఉబ్బరం, అసిడిటీకి ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి.
'గట్ బారియర్' అంటే ఏంటి? దాని ప్రాధాన్యత ఏంటి?
మన ప్రేగులలో ఉండే 'గట్ బారియర్' అనేది ఒక రక్షణ కవచం లాంటిది. ఇది ఆహారంలోని పోషకాలను రక్తం గ్రహించేలా చూస్తూనే, హానికరమైన బ్యాక్టీరియా, టాక్సిన్లు రక్తంలోకి చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది. మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి, జీర్ణక్రియ బాగుండటానికి ఈ పొర ఆరోగ్యంగా ఉండటం అత్యంత ముఖ్యం. బిస్కెట్లలో వాడే మైదా, కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు, ప్రాసెస్ చేసిన నూనెలు, అధిక చక్కెరలు ఈ రక్షణ పొరను బలహీనపరుస్తాయి.
టీ-బిస్కెట్ కాంబినేషన్ ఎందుకు ప్రమాదకరం?
టీ, బిస్కెట్లు ఒకేసారి తీసుకున్నప్పుడు శరీరంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి.
మైదా ప్రభావం: బిస్కెట్లలో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) అసలు ఉండదు. 'మాలిక్యూల్స్ జర్నల్'లో ప్రచురితమైన పరిశోధన ప్రకారం.. అధిక మొత్తంలో మైదా పొట్టలోకి చేరినప్పుడు ప్రేగుల్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది. దీనివల్ల కడుపు నిండిన భావన కలగక, ప్రజలు అవసరానికి మించి ఎక్కువ బిస్కెట్లు తింటుంటారు.
చక్కెరల మోతాదు: బిస్కెట్లలో ఉండే పంచదార ప్రేగుల్లో వాపునకు దారితీసి, చెడు బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది.
అధిక టీ వాడకం: ఖాళీ కడుపుతో లేదా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు టీ తాగడం వల్ల అందులోని కేఫీన్ జీర్ణ వ్యవస్థలోని సున్నితమైన పొరలను ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇది అసిడిటీని, కడుపులో మంటను తీవ్రతరం చేస్తుంది.
వర్షాకాలంలో కడుపు ఉబ్బరం ఎందుకు పెరుగుతుంది?
వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరగడం, శారీరక శ్రమ తగ్గడం మరియు మనం తినే ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరగడం వల్ల జీర్ణశక్తి సహజంగానే మందగిస్తుంది. ఈ సమయంలో టీతో పాటు మైదా బిస్కెట్లు, వేయించిన పకోడీలు, బజ్జీలు తినడం వల్ల సమస్య మరింత జటిలమవుతుంది.
మీ జీర్ణక్రియ దెబ్బతిందని చెప్పే సూచనలు:
తరచూ కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ రావడం
తీవ్రమైన అసిడిటీ, నెమ్ము
తిన్న తర్వాత పొట్ట బరువుగా అనిపించడం
మలబద్ధకం లేదా మల విసర్జనలో అసమతుల్యత
నిరంతరం అలసటగా అనిపించడం
వర్షాకాలంలో జీర్ణ వ్యవస్థను కాపాడే మంచి ఆహారాలు
వర్షాల సమయంలో ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మైదా బిస్కెట్లకు బదులుగా ఈ క్రింది పోషకాహారాన్ని ఎంచుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు:
ఆహారం: ఇంట్లో తోడుపెట్టిన పెరుగు, ఫెర్మెంట్ చేసిన ఆహారాలు, అరటిపండ్లు, ఓట్స్, పప్పు ధాన్యాలు, వండిన ఆకుకూరలు, బాదం-జీడిపప్పు వంటి విత్తనాలు.
ఆరోగ్యకరమైన పానీయాలు: అల్లం టీ, జీలకర్ర నీళ్లు, సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
అల్పాహారంలో బిస్కెట్లకు బదులు ప్రత్యామ్నాయాలు..
సాయంత్రం వేళ టీతో బిస్కెట్లు తినే అలవాటు ఉన్నవారు వాటి స్థానంలో వేయించిన శనగలు, మొలకల చాట్, మఖానా (తామర గింజలు), హోల్ గ్రెయిన్ బ్రెడ్తో చేసిన వెజిటబుల్ శాండ్విచ్ లేదా పెరుగుతో కూడిన పండ్లు తీసుకోవడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.
టీ-బిస్కెట్లు తిన్న తర్వాత కడుపు ఉబ్బరం రావడం సాధారణమే అయినప్పటికీ.. ఎడతెరిపి లేని కడుపు ఉబ్బరం, ఆకస్మికంగా బరువు తగ్గడం, పదే పదే విరేచనాలు కావడం, మలంలో రక్తం పడటం లేదా తీవ్రమైన కడుపునొప్పి ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తక్షణమే ‘గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్’ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More