crown
    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ రెగాలియా గోల్డ్ కార్డులో భారీ మార్పులు: లాభమా? నష్టమా?

    Hdfc bank regalia gold credit card: ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ (HDFC), తన పాపులర్ క్రెడిట్ కార్డ్ 'రెగాలియా గోల్డ్' నిబంధనలను సవరించింది. రివార్డ్ పాయింట్లు, ఎయిర్‌పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ వంటి అంశాల్లో మార్పులు చేస్తూనే, ప్రయాణికుల కోసం సరికొత్త ప్రయోజనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    Published on: Apr 15, 2026 3:29 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Hdfc bank regalia gold credit card: క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు 'రివార్డ్ పాయింట్ల కోత' (Devaluation) నడుస్తోంది. ఇప్పటికే యాక్సిస్, ఐసీఐసీఐ వంటి బ్యాంకులు తమ కార్డుల నిబంధనలను కఠినతరం చేయగా, తాజాగా ఆ జాబితాలోకి హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ వచ్చి చేరింది. మధ్యతరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గాల్లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన 'రెగాలియా గోల్డ్' క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనల్లో బ్యాంక్ కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ మార్పులు 2026 మే నెల నుంచి దశలవారీగా అమలులోకి రానున్నాయి. కార్డు వినియోగదారులపై ఈ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో లోతుగా విశ్లేషిద్దాం.

    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ రెగాలియా గోల్డ్ కార్డులో భారీ మార్పులు: లాభమా? నష్టమా? (REUTERS)
    హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ రెగాలియా గోల్డ్ కార్డులో భారీ మార్పులు: లాభమా? నష్టమా? (REUTERS)

    ఖర్చు చేస్తేనే లాంజ్ యాక్సెస్.. నిబంధనలివే!

    ఇప్పటివరకు రెగాలియా గోల్డ్ కార్డు ఉన్నవారు ఎటువంటి పరిమితులు లేకుండా డొమెస్టిక్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లాంజ్ సేవలను పొందే వారు. కానీ, జూలై 1, 2026 నుంచి ఈ పరిస్థితి మారనుంది.

    • కండిషన్: ఒక త్రైమాసికంలో (Quarter) కనీసం రూ. 60,000 ఖర్చు చేస్తేనే, తర్వాతి త్రైమాసికంలో ఉచిత లాంజ్ యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
    • ప్రయోజనం: ఈ నిబంధన పాటించిన వారికి మూడు నెలలకు 3 ఉచిత లాంజ్ విజిట్స్ లభిస్తాయి.
    • మినహాయింపు: అంతర్జాతీయ లాంజ్ యాక్సెస్ (Priority Pass) విషయంలో ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి ఖర్చు నిబంధనలు విధించలేదు. ఏటా 6 సార్లు ఉచితంగా అంతర్జాతీయ లాంజ్ సేవలను వాడుకోవచ్చు.

    రివార్డ్ పాయింట్ల లెక్క మారింది

    మే 15, 2026 నుంచి రివార్డ్ పాయింట్ల విధానంలో స్వల్ప మార్పులు అమలవుతాయి. ప్రస్తుతం ప్రతి రూ. 150 ఖర్చుపై 4 రివార్డ్ పాయింట్లు వస్తుండగా, ఇకపై ప్రతి రూ. 200 ఖర్చుపై 5 పాయింట్లు ఇస్తారు. దీనివల్ల రూ. 200 కంటే తక్కువ చేసే చిన్న చిన్న లావాదేవీలపై వినియోగదారులు పాయింట్లు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అలాగే డైనమిక్ కరెన్సీ కన్వర్షన్ (DCC) ఫీజును 1% నుండి 1.75% కి పెంచడం విదేశీ ప్రయాణికులకు కాస్త భారమే.

    బోర్డింగ్ ఎడ్జ్ (Boarding Edge): ప్రయాణికులకు తీపి కబురు

    కార్డులో కొన్ని కోతలు విధించినా, ప్రయాణ ప్రియుల కోసం బ్యాంక్ 'బోర్డింగ్ ఎడ్జ్' అనే సరికొత్త ప్రోగ్రామ్‌ను పరిచయం చేసింది. ఇది కార్డు విలువను గణనీయంగా పెంచుతుంది. మీ బోర్డింగ్ పాస్‌ను స్మార్ట్‌బై (SmartBuy) పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయడం ద్వారా కింద పేర్కొన్న నాలుగింటిలో రెండు ప్రయోజనాలను ఎంచుకోవచ్చు:

    1. హోటల్ రూమ్ అప్‌గ్రేడ్: ఐటీసీ (ITC) హోటల్స్‌లో బేస్ కేటగిరీ రూమ్ బుక్ చేసుకుంటే, ఉచితంగా పైస్థాయి గదిని పొందవచ్చు.
    2. ఉచిత భోజనం (Buffet): ఐటీసీ హోటల్స్‌లో స్టే చేస్తున్నప్పుడు ఒక పూట ఉచిత బఫెట్ భోజనం చేసే అవకాశం.
    3. స్పా (Spa): ఎంపిక చేసిన వెల్‌నెస్ సెంటర్లలో అరగంట పాటు ఉచిత స్పా సెషన్.
    4. ఉచిత క్యాబ్ ప్రయాణం: విమానాశ్రయం నుంచి లేదా విమానాశ్రయానికి వెళ్లేందుకు రూ. 750 విలువైన ఉబర్ (Uber) వోచర్.

    ముఖ్యంగా ఈ సేవలను మీరు స్మార్ట్‌బై ద్వారా ఫ్లైట్ బుక్ చేయకపోయినా పొందవచ్చు. కేవలం బోర్డింగ్ పాస్ అప్‌లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.

    ముగింపు: కార్డును కొనసాగించవచ్చా?

    రివార్డ్ పాయింట్ల తగ్గింపు, లాంజ్ యాక్సెస్‌పై ఖర్చు నిబంధన విధిస్తుండటం వినియోగదారులకు కొంత నిరుత్సాహం కలిగించే విషయమే. అయితే, కొత్తగా చేర్చిన 'బోర్డింగ్ ఎడ్జ్' ప్రయోజనాలు ఆ లోటును భర్తీ చేసేలా ఉన్నాయి. మీరు నెలకు కనీసం రూ. 20 వేల వరకు ఖర్చు చేసేవారైతే, లాంజ్ యాక్సెస్ పొందడం కష్టమేమీ కాదు. ప్రయాణాల్లో లగ్జరీని కోరుకునే వారికి ఈ కార్డు ఇప్పటికీ మేటి ఎంపికగానే కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. లాంజ్ యాక్సెస్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేయాలి?

    జూలై 1, 2026 నుంచి ప్రతి మూడు నెలలకు కనీసం రూ. 60,000 కార్డు ద్వారా ఖర్చు చేసిన వారికి మాత్రమే తర్వాతి మూడు నెలల్లో ఉచిత డొమెస్టిక్ లాంజ్ సేవలు అందుతాయి.

    2. బోర్డింగ్ ఎడ్జ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏయే లాభాలు ఉన్నాయి?

    మీరు విమాన ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఉచిత హోటల్ అప్‌గ్రేడ్, బఫెట్ భోజనం, స్పా సేవలు లేదా రూ. 750 విలువైన ఉబర్ రైడ్.. వీటిలో ఏవైనా రెండు ప్రయోజనాలను ఎంచుకోవచ్చు.

    3. రివార్డ్ పాయింట్ల మార్పు ఎప్పటి నుండి అమలవుతుంది?

    మే 15, 2026 నుంచి ప్రతి రూ. 200 ఖర్చుకు 5 రివార్డ్ పాయింట్లు లభిస్తాయి. గతంలో ఉన్న రూ. 150 కనీస ఖర్చు నిబంధన ఇప్పుడు రూ. 200కు పెరిగింది.

    4. కార్డు పోతే కొత్తది తీసుకోవడానికి ఛార్జీలు ఎంత?

    కార్డు పోయినా లేదా డ్యామేజ్ అయినా కొత్త కార్డు పొందడానికి బ్యాంక్ ఇకపై రూ. 199 ఫీజు వసూలు చేస్తుంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/Lifestyle/హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ రెగాలియా గోల్డ్ కార్డులో భారీ మార్పులు: లాభమా? నష్టమా?
