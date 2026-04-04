    మునక్కా ప్రయోజనాలు: దీనిని ఎవరు తినాలో ఎవరు తినాలో తెలుసుకోండి

    మునక్కా తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ధర ఎంత ఉంటుంది? ఎవరు తినాలి, ఎవరు తినకూడదో ఆయుర్వేద నిపుణుల సలహాలతో కూడిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 04, 2026 9:51 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రస్తుత కాలంలో ప్రజలు తమ జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల కంటే సహజసిద్ధమైన పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కృత్రిమ విటమిన్ మాత్రలు వేసుకునే బదులు, ప్రకృతి అందించిన పోషకాలను స్వీకరించాలనే అవగాహన అందరిలోనూ పెరుగుతోంది.

    మునక్కా తింటే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

    ముఖ్యంగా రక్తహీనత (అనీమియా), ఎముకల బలహీనత వంటి సమస్యలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మంచి పరిష్కారం కోసం ప్రజలు వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉన్న మునక్కా వినియోగం ఇటీవలి కాలంలో బాగా పెరిగింది. మార్కెట్లో దీని లభ్యత, ప్రాముఖ్యత ఇప్పుడు మునుపటి కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది.

    మునక్కా వేరు, ఎండు ద్రాక్ష వేరు

    చాలా మంది మునక్కాను సాధారణ ఎండుద్రాక్ష (కిస్‌మిస్) అనుకుని పొరబడుతుంటారు. కానీ ఇవి రెండూ వేర్వేరు. పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే నల్లటి లేదా ముదురు గోధుమ రంగు ద్రాక్ష పండ్లను ఎండబెట్టడం ద్వారా మునక్కాను తయారు చేస్తారు. దీని లోపల గింజలు ఉంటాయి. సాధారణ కిస్‌మిస్ తో పోలిస్తే ఇది మరింత తియ్యగా, ఎక్కువ పోషక విలువలతో ఉంటుంది.

    మార్కెట్లో దీని ధర నాణ్యతను బట్టి 100 గ్రాములకు సుమారు 70 నుండి 120 వరకు ఉంటుంది. సూపర్ మార్కెట్లు లేదా ఆన్‌లైన్ స్టోర్లలో ఇవి సులభంగా లభిస్తాయి.

    ఆయుర్వేదంలో మునక్కా ప్రాముఖ్యత

    ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో మునక్కాను ఒక దివ్యౌషధంగా పరిగణిస్తారు. దీనిని సంస్కృతంలో 'ద్రాక్షా' అని పిలుస్తారు. ఇది శరీరంలో ఉండే వాత, పిత్త దోషాలను సమతుల్యం చేయడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీని స్వభావం చలువ చేసేది (శీతల వీర్యం). అందువల్ల శరీరంలో అధిక వేడితో బాధపడే వారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, పనిచేసే తీరు

    • రక్తహీనత నివారణ: మునక్కాలో ఐరన్ (ఇనుము) పుష్కలంగా ఉంటుంది. శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
    • జీర్ణక్రియ మెరుగుదల: ఇందులో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం సమస్యను సులభంగా తగ్గిస్తుంది. ఇది సహజ ల్యాక్సేటివ్‌గా పనిచేస్తుంది.
    • ఎముకల బలం: మునక్కాలో కాల్షియం , బోరాన్ అనే ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలను దృఢంగా మార్చడానికి, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడానికి తోడ్పడతాయి.
    • రోగనిరోధక శక్తి: ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. తరచూ వచ్చే జలుబు, దగ్గుల నుంచి రక్షణ ఇస్తాయి.

    దీనిని తినడానికి ఉత్తమమైన మార్గం ఏమిటంటే, రాత్రి పూట 4 నుండి 5 మునక్కాలను నీటిలో నానబెట్టాలి. ఉదయాన్నే పరగడుపున గింజలు తీసేసి ఆ మునక్కాలను తిని, ఆ నీటిని తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరానికి పోషకాలు త్వరగా అందుతాయి.

    ఎలా మేలు చేస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?

    • రక్తహీనత ఉన్నవారికి: శరీరంలో రక్తం తక్కువగా ఉండి, నీరసంగా అనిపించే వారికి ఇది మంచి ఆహారం.
    • మలబద్ధకంతో బాధపడేవారికి: జీర్ణ వ్యవస్థ మందగించి, విరేచనం సాఫీగా అవ్వని వారికి ఇది దివ్యౌషధం.
    • బరువు పెరగాలనుకునే వారికి: ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో బరువు పెరగాలని చూస్తున్న వారు దీనిని పాలతో కలిపి తీసుకోవచ్చు.
    • ఎక్కువ శారీరక శ్రమ చేసేవారికి: క్రీడాకారులు, వ్యాయామం చేసేవారికి ఇది తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది.
    • మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: ఇందులో సహజ చక్కెరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారు వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా వీటిని తినకూడదు.
    • అతిసారం (విరేచనాలు) ఉన్నప్పుడు: మునక్కా విరేచనాన్ని సాఫీ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటికే మోషన్స్ అవుతున్నప్పుడు దీనిని అస్సలు తీసుకోకూడదు.
    • అధిక బరువు ఉన్నవారు: ఇప్పటికే బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవారు వీటిని పరిమితంగానే తినాలి.

    నిపుణుల మాట ఇదీ

    ఆయుర్వేద నిపుణులు, పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మునక్కా అనేది ప్రకృతి సిద్ధమైన మల్టీ విటమిన్ టానిక్ లాంటిది. అయితే దీనిని సరైన పద్ధతిలో తీసుకున్నప్పుడే పూర్తి ఫలితాలు వస్తాయి. కేవలం నేరుగా తినడం కంటే నీటిలో నానబెట్టి తినడం వల్ల అందులోని పీచు పదార్థం మరింత సులభంగా జీర్ణమవుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఆరోగ్య విశ్లేషకులు చెప్తున్నదాని ప్రకారం, గర్భిణీ స్త్రీలు, చిన్న పిల్లలకు కూడా దీనిని ఇవ్వవచ్చు. కానీ వారి శరీర తత్వాన్ని బట్టి మోతాదును నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. ఏవైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం ఉత్తమం.

    మునక్కా అనేది మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే ఒక గొప్ప సహజ ఆహారం. రక్తహీనత, జీర్ణ సమస్యలకు ఇది చక్కటి పరిష్కారం చూపుతుంది. అయితే ఏదైనా సరే అమితంగా తింటే అది శరీరానికి హాని కలిగిస్తుంది. అందుకే పరిమిత మోతాదులో క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/మునక్కా ప్రయోజనాలు: దీనిని ఎవరు తినాలో ఎవరు తినాలో తెలుసుకోండి
