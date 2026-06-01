Healthy coffee : మీ మార్నింగ్ కాాఫీలో ఇవి యాడ్ చేస్తే చాలు.. గుండె, మెదడు పదిలం!
Coffee for gut health : కాఫీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి మేలు చేస్తాయి. అయితే, దానికి సరైన ఇంగ్రిడియెంట్స్ తోడైతే దాని పోషక విలువలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఫలితంగా గుండె, గట్, మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ఆ వివరాలు..
Ghee Coffee health benefits : చాలా మందికి ఉదయం లేవగానే ఒక కప్పు వేడివేడి కాఫీ తాగనిదే రోజు గడవదు. కాఫీ కేవలం ఒక పానీయం మాత్రమే కాదు.. అది మైండ్ రిఫ్రెష్మెంట్కు, అలసటను దూరం చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. అయితే, రోజూ తాగే కాఫీని మరింత ఆరోగ్యకరంగా, పోషకాల గనిగా మార్చుకోవచ్చని ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ దీప్శిఖ జైన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. కాఫీలో చక్కెర, పాలు మాత్రమే కాకుండా కొన్ని రకాల సహజసిద్ధమైన పదార్థాలను జోడించడం ద్వారా మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంతో పాటు, జీర్ణక్రియను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించవచ్చని ఆమె సూచిస్తున్నారు. కాఫీలో కలపాల్సిన ఆ 3 ముఖ్యమైన పదార్థాల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
1. కోకో పౌడర్..
మీ కాఫీకి కొద్దిగా కోకో పౌడర్ లేదా కాకో (రా) పౌడర్ను జోడించడం వల్ల అద్భుతమైన రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా లభిస్తుంది.
గుండెకు మేలు: కోకోలో 'పాలిఫెనాల్స్', 'ఫ్లేవనాయిడ్స్' వంటి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
మెదడు చురుకుదనం: ఇది మెదడులోని రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, జ్ఞాపకశక్తి, ఆలోచనా శక్తిని పెంచుతుంది.
2. ఏ2 నెయ్యి..
ఇటీవలి కాలంలో బ్లాక్ కాఫీలో నెయ్యి లేదా వెన్న కలుపుకుని తాగే 'బుల్లెట్ కాఫీ' ట్రెండ్ బాగా పెరుగుతోంది. కాఫీలో ఒక టీస్పూన్ ఏ2 నెయ్యి కలపడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది: ఏ2 నెయ్యిలో ‘బ్యూటెరిక్ యాసిడ్’ ఉంటుంది. ఇది పేగుల ఆరోగ్యాన్ని (గట్ హెల్త్) సంరక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
మంట తగ్గుతుంది: జీర్ణవ్యవస్థలో వచ్చే వాపు లేదా మంటను తగ్గించి, మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది.
3. దాల్చినచెక్క పొడి..
షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారికి లేదా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి దాల్చినచెక్క పొడి ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్.
ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది..
బ్లాక్ కాఫీలో ఒక చిటికెడు దాల్చినచెక్క పొడిని వేసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ మెరుగుపడుతుంది. ఇది గ్లూకోజ్ మెటబాలిజాన్ని క్రమబద్ధీకరించి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రిస్తుంది. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ (మధుమేహం) మేనేజ్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక హెల్తీ ఛాయిస్.
చివరిగా..
రోజూ తాగే కాఫీ కేవలం కెఫిన్ కిక్ ఇవ్వడమే కాకుండా.. ఈ చిన్న చిన్న మార్పుల ద్వారా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే పానీయంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు నుంచే మీ కాఫీ కప్పులో మీకు నచ్చిన ఈ హెల్తీ ఇంగ్రిడియెంట్స్ను ట్రై చేసి చూడండి.
