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    Longevity : ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించాలా? అయితే మీ తొడ కండరాలను బలంగా మార్చుకోండి!

    Strong Thighs For Longevity : బలమైన తొడ కండరాలు కేవలం నడవడానికో, పరుగెత్తడానికో మాత్రమే కాదు.. దీర్ఘాయుష్షుకు కూడా ఎంతగానో తోడ్పడతాయని ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ దీప్శిఖ జైన్ తెలిపారు. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడమే కాకుండా గుండె, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయని ఆమె వివరించారు.

    Published on: Jun 28, 2026 9:19 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఫిట్‌నెస్‌గా ఉండటం అంటే కేవలం సిక్స్ ప్యాక్ సాధించడమో లేదా బరువు తగ్గడమో కాదు.. శరీరంలో ఉండే పెద్ద కండరాలను బలోపేతం చేసుకోవడం కూడా! చాలామంది జిమ్‌కు వెళ్లినప్పుడు అప్పర్ బాడీ (ఛాతి, చేతులు) వ్యాయామాలపై చూపించే శ్రద్ధను లెగ్ వర్కౌట్స్ (కాళ్ల వ్యాయామాలు) పై చూపించరు. కానీ, బలమైన తొడలు కలిగి ఉండటం వల్ల మీ జీవిత కాలం పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ దీప్శిఖ జైన్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాల ప్రకారం.. బలిష్టమైన తొడ కండరాలు కలిగి ఉండటం వల్ల అనేక దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.

    క్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. తొడ కండరాలు బలంగా ఉండాలి!
    క్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. తొడ కండరాలు బలంగా ఉండాలి!

    "నేను గనుక మీ న్యూట్రిషనిస్ట్‌ని అయితే, మీ తొడలు కాస్త లావుగా, బలంగా ఉండేలా చూసుకోమని చెప్తాను. ఎందుకంటే అవి మీ ప్రాణాలను కాపాడతాయి," అని దీప్శిఖ జైన్ పేర్కొన్నారు.

    బలమైన తొడల వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు..

    1. బ్లడ్ షుగర్ నియంత్రణలో ఉంటుంది

    మన శరీరంలో ఉండే అతిపెద్ద కండరాలలో తొడ కండరాలు (క్వాడ్రిసిప్స్, హ్యామ్​స్ట్రింగ్స్) ముఖ్యమైనవి. ఇవి బలంగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలోని గ్లూకోజ్‌ను (చక్కెరను) ఎక్కువగా గ్రహిస్తాయి. దీనివల్ల భోజనం చేసిన తర్వాత రక్తంలో ఒక్కసారిగా షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా అదుపులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది డయాబెటిస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

    2. మెదడు పనితీరు మెరుగవుతుంది

    కాళ్లకు, మెదడుకు ఉన్న సంబంధం గురించి చాలామందికి తెలియదు. కాళ్ల కండరాలు ఎంత బలంగా ఉంటే, మెదడు ఆరోగ్యం అంత బాగుంటుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. బలమైన కాళ్లు ఉన్నవారిలో జ్ఞాపకశక్తి, ఆలోచనా సామర్థ్యం వంటివి వయసు పైబడినప్పటికీ చురుగ్గా ఉంటాయని న్యూట్రిషనిస్ట్ వివరించారు.

    3. గుండె ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష

    కండరాలు బలంగా ఉంటే రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. కాళ్ల నుంచి రక్తాన్ని తిరిగి గుండెకు పంపింగ్ చేయడంలో ఈ కండరాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇది కార్డియోవాస్కులర్ వ్యవస్థపై భారాన్ని తగ్గించి, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని నివారిస్తుంది. తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి, దీర్ఘాయుష్షుకు పునాది పడుతుంది.

    కాళ్ల కండరాలను బలంగా మార్చుకోవడం ఎలా?

    కాళ్లను బలోపేతం చేయడానికి వారానికి కనీసం రెండు నుంచి మూడు సార్లు లెగ్ వర్కౌట్స్ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ముఖ్యమైన వ్యాయామాలు: స్క్వాట్స్, లంజెస్, కాఫ్ రైజెస్, డెడ్‌లిఫ్ట్స్ వంటి వ్యాయామాలను మీ రోజువారీ ఫిట్‌నెస్ రొటీన్‌లో చేర్చుకోవాలి.

    కార్డియో యాక్టివిటీస్: వీటితో పాటు క్రమం తప్పకుండా నడవడం, సైక్లింగ్ లేదా రన్నింగ్ చేయడం వల్ల కాళ్లకు మంచి బలం చేకూరుతుంది.

    ఆహారం, విశ్రాంతి: కండరాలు త్వరగా కోలుకోవడానికి, బలోపేతం కావడానికి ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగుతూ, రాత్రి వేళల్లో మంచి నిద్రపోవడం చాలా అవసరం.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Longevity : ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించాలా? అయితే మీ తొడ కండరాలను బలంగా మార్చుకోండి!
    Home/Lifestyle/Longevity : ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించాలా? అయితే మీ తొడ కండరాలను బలంగా మార్చుకోండి!
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