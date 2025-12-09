ప్రపంచ అగ్రశ్రేణి గుండె వైద్యుడు చెప్పిన దీర్ఘాయుష్షు రహస్యం
ప్రఖ్యాత కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ రాజగోపాలన్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ 2025 ప్రతిష్ఠాత్మక 'డిస్టింగ్విష్డ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు'ను గెలుచుకున్నారు. పర్యావరణ కారకాలు గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనే అంశంపై ఆయన చేసిన పరిశోధనలు ప్రపంచ దృష్టిని మార్చాయి.
కేస్ కార్డియోవాస్కులర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్, యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్ హారింగ్టన్ హార్ట్ అండ్ వాస్కులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ చీఫ్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ మెడిసిన్ డాక్టర్ సంజయ్ రాజగోపాలన్ 2025 సంవత్సరానికి గాను అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ (AHA) వారి అత్యున్నత పురస్కారం 'డిస్టింగ్విష్డ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు'ను గెలుచుకున్నారు. గుండె జబ్బులు (CVD), స్ట్రోక్ గురించి ప్రపంచ అవగాహనను పెంచిన వారికి ఈ అత్యున్నత గౌరవాన్ని అందజేస్తారు.
డాక్టర్ రాజగోపాలన్ పరిశోధనలు పర్యావరణ ప్రమాద కారకాలు గుండె జబ్బులపై చూపే ప్రభావాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రపంచానికి సహాయపడ్డాయి. అలాగే, గుండె జబ్బులకు నెక్స్ట్ జనరేషన్ చికిత్సల అభివృద్ధికి, క్లిష్టమైన గుండె జబ్బుల ఇమేజింగ్ కోసం వినూత్న పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయడంలో ఆయన అపారమైన కృషి చేశారు.
"నా పనికి దక్కిన గుర్తింపుగా మాత్రమే కాకుండా, పర్యావరణాన్ని, గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఇకపై విడదీయరానివిగా చూడాలనే విషయాన్ని ఈ అవార్డు స్పష్టం చేస్తోంది. ఇది నాకు చాలా గర్వకారణం" అని డాక్టర్ రాజగోపాలన్ తెలిపారు. "గుండె ఒంటరిగా కొట్టుకోదు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంతో లయబద్ధంగా కొట్టుకుంటుంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పిన కీలక అంశాలు ఇవీ..
ప్రపంచ మరణాలకు రెండో అతిపెద్ద కారణం వాయు కాలుష్యం
ప్ర: వాయు కాలుష్యం వంటి పర్యావరణ ప్రమాద కారకాలు గుండె జబ్బులపై చూపే ప్రభావం గురించి వివరించగలరా?
డాక్టర్ రాజగోపాలన్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు అత్యంత ప్రధాన కారణం అధిక రక్తపోటు (హైపర్టెన్షన్). దాని తర్వాత స్థానంలో వాయు కాలుష్యం ఉంది. వాయు కాలుష్యం ఒక్కటే ప్రపంచ మరణాలకు రెండో అతిపెద్ద కారణంగా ఉంది. ఇతర పర్యావరణ కారకాలను దీనికి కలిపితే ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది. మనకు పర్యావరణ ప్రమాద కారకాల గురించి చాలా తక్కువ తెలుసు.
ముఖ్యంగా భారత్లో ఈ విషయంపై మేల్కొలపడానికి ఇది ఒక స్పష్టమైన సంకేతం. ఎందుకంటే మనం బహుళ పర్యావరణ ప్రభావాలకు గురవుతున్నాం. వాయు కాలుష్యం అనేది ప్రస్తుతం మనం ఎదుర్కొంటున్న, రాబోయే సంవత్సరాల్లోనూ ఎదుర్కోబోయే అత్యంత ముఖ్యమైన సమస్య. వాయు కాలుష్యం కారణంగా సంభవించే మరణాలలో 60% కంటే ఎక్కువ గుండె సంబంధిత సమస్యల వల్లే జరుగుతున్నాయి.
తీవ్రత: ప్రతి ఒక్కరికీ మంచి, స్వచ్ఛమైన గాలి, శుభ్రమైన నీరు, శుభ్రమైన ఆహారం పొందే హక్కు ఉంది. వాయు కాలుష్యానికి గురికాకుండా ఉండటానికి తీవ్ర ప్రయత్నం చేయాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు వంటి దుర్బల వర్గాలపై దృష్టి పెట్టాలి.
దీర్ఘకాలిక నష్టం: చిన్నతనంలో కాలుష్యానికి గురికావడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం శాశ్వతంగా దెబ్బతింటుంది లేదా భవిష్యత్తు సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
ప్రభుత్వ చర్యలు ముఖ్యం: ఇది వ్యక్తులు ఒంటరిగా పరిష్కరించగలిగే సమస్య కాదు. ప్రభుత్వ స్థాయిలో, విధానపరమైన స్థాయిలో మార్పులు చాలా అవసరం. ఈ భయంకరమైన మానవ విషాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ఎటువంటి నో-టాలరెన్స్ విధానం అవసరం.
ఆర్థిక నష్టం: వాయు కాలుష్యం కారణంగా అనారోగ్యంతో సెలవులు తీసుకోవడం, ఆసుపత్రి పాలవడం, మరణాల వల్ల దేశ ఉత్పాదకతపై, ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారీ ప్రభావం పడుతోంది.
సీవీడీకి ప్రధాన ప్రమాద కారకాలు
ప్ర: గుండె జబ్బులకు (CVD) అత్యంత ప్రధాన ప్రమాద కారకాలు ఏమిటి?
డా. రాజగోపాలన్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు ప్రధాన కారణం అధిక రక్తపోటు (హైపర్టెన్షన్). గుండె జబ్బులు ఇప్పుడు క్యాన్సర్లను అధిగమించి ప్రపంచ మరణాలకు ముఖ్య కారణంగా నిలిచాయి. దీనికి కారణాలలో ముఖ్యమైనవి:
ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్: ఈ రెండూ అంటువ్యాధిలా పెరుగుతున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తూ, మధుమేహానికి భారతదేశం ఒక కేంద్రంగా మారింది.
జీవనశైలి మార్పులు: పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలకు మారడం, ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, వినోదానికి స్థలం లేని జనసాంద్రత కలిగిన నగరాలు, సరైన విద్య లేకపోవడం వంటి వాటి వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ప్రపంచ పోకడలు: అమెరికాలో కూడా స్థూలకాయం, మధుమేహం విపరీతంగా పెరిగాయి. ధూమపానం రేట్లు తగ్గినప్పటికీ, వేపింగ్ (Vaping) వంటి పద్ధతులు పెరిగాయి.
ప్రధాన డ్రైవర్లు: హైపర్టెన్షన్, ఊబకాయం, డయాబెటిస్, ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ (చెడు కొలెస్ట్రాల్) పెరగడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుండె జబ్బులను నడిపిస్తున్నాయి.
దీర్ఘాయుష్షు కోసం డాక్టర్ రాజగోపాలన్ 'రెసిపీ'
ప్ర: గుండె జబ్బులను తగ్గించడానికి, ఆరోగ్యకరమైన గుండెతో ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి ఏం చేయాలి?
డా. రాజగోపాలన్: గుండె జబ్బుల వ్యాప్తిని తగ్గించడానికి, కేవలం ప్రమాద కారకాలపై దృష్టి పెట్టడమే కాకుండా, ప్రిమోర్డియల్ ప్రివెన్షన్ (Primordial Prevention) పైనా దృష్టి పెట్టాలి. అంటే, మొదట్లోనే ఈ ప్రమాద కారకాలు రాకుండా నిరోధించడం. ఉదాహరణకు, అధిక రక్తపోటు లేదా మధుమేహం రాకుండా నివారించడం.
విద్యతో ప్రారంభం: ఈ నివారణ అనేది కిండర్ గార్డెన్ స్థాయిలోనే విద్యతో ప్రారంభం కావాలి. పిల్లలకు ఆహారం అందించే విధానం, వారు పాఠశాలలో ఏం తింటున్నారు, శారీరక శ్రమ గురించి తల్లిదండ్రులకు విద్య అందించాలి.
మంచి అలవాట్లు: పాఠశాలలో శారీరక వ్యాయామం వంటి మంచి అలవాట్లను పెంపొందించాలి. ఇది తప్పనిసరి చేయాలి.
తెలివైన ఆహార ఎంపికలు: మంచి ఆహారం అంటే తెలివైన ఎంపికల గురించి ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం నుండి ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం వైపు మారడం. దీర్ఘకాలంలో ఇది అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గం.
మంచి జీవితం, ఆరోగ్యం కోసం సింపుల్ సూత్రం: "మీరు బాగా నిద్రపోతే, మంచి శారీరక శ్రమ చేస్తే, ధూమపానం చేయకుండా, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకుంటూ, మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ, ఊబకాయం లేకుండా ఉంటే... అది మీకు మంచి ఆరోగ్యాయుష్షు (Healthspan), దీర్ఘాయుష్షు (Lifespan) రెండింటినీ అందిస్తుంది."
పాత పద్ధతులే మేలు: పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలకు, గత శతాబ్దపు పద్ధతులు ఉత్తమంగా పనిచేస్తాయి:
- తక్కువ తినడం (Eating less)
- ఎక్కువ నడవడం (Walking more)
- మొక్కల ఆధారిత ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తినడం (Eating more plant-based foods)
యువతలో గుండె జబ్బులపై
ప్ర: యువతలో గుండె జబ్బులు పెరగడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది?
డా. రాజగోపాలన్: ఇది చాలా బాధాకరం. ఇది కేవలం సాంప్రదాయ ప్రమాద కారకాలపై ఆధారపడి లేదు. ఈ యువ రోగులకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద రిజిస్ట్రీని ఏర్పాటు చేయాలి. దీనిలో బయో-బ్యాంక్ నమూనాలు, పూర్తి వైద్య చరిత్రను సేకరించగలగాలి.
పర్యావరణ ఎక్స్పోజర్లు: ఈ రోగులందరిలో పర్యావరణ కారకాలకు గురికావడం ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తున్నాను.
ప్రమాదకర లోహాలు: భారతదేశంలో, అలాగే ఉత్తర అమెరికాలోని అనేక ప్రాంతాలలో సీసం (Lead), కాడ్మియం (Cadmium), ఆర్సెనిక్ (Arsenic), ఇతర విషపూరిత లోహాలు, రసాయనాలు, ప్లాస్టిక్లకు అధికంగా గురవుతున్నారు. ఇవన్నీ మన చుట్టూ విస్తృతంగా ఉన్నాయి.
కాలుష్యంతో కలయిక: తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యం, ఇతర ప్రమాద కారకాలతో కలిసినప్పుడు ఇది చాలా ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ఇది ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా వినాశకరమైన సమస్య.
(పాఠకులకు గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలపై సందేహాలు ఉంటే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)