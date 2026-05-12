Healthy Habits : ఈ చిన్ని చిన్న అలవాట్లే అనారోగ్యానికి కారణం! వెంటనే మానుకోండి..
Unhealthy lifestyle habits : ఆరోగ్యం అనేది కేవలం డైట్, జిమ్కే పరిమితం కాదు! మనం రోజూ చేసే చిన్న చిన్న పనులే మన శరీరంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. 2026 నాటికి ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరిగినప్పటికీ, తెలియకుండానే మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయి. ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సౌరభ్ సేథి ప్రకారం.. మెరుగైన ఆరోగ్యం కోసం ఈ కింది అలవాట్లను తక్షణమే వదిలేయాలి.
తప్పుడు భంగిమలో కూర్చోవడం..
9 టు 5 ఉద్యోగాల్లో ఉండే వారు గంటల తరబడి వంగి కూర్చోవడం వల్ల వెన్ను, మెడపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. ఇది కీళ్ల నొప్పులు, శరీరంలో బిగుతు, దీర్ఘకాలిక వెన్నునొప్పికి దారితీస్తుంది.
మూత్రాన్ని ఆపుకోవడం..
చాలామంది పని ఒత్తిడిలోనో లేదా సోమరితనంతోనో మూత్రాన్ని ఎక్కువసేపు ఆపుకుంటారు! ఇలా చేయడం వల్ల మూత్రాశయం బ్యాక్టీరియాకు నిలయంగా మారుతుంది. ఇది యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ (యూటీఐ) ముప్పును పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా 50-60 శాతం మంది మహిళలు తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
టాయిలెట్లో ఎక్కువసేపు గడపడం..
టాయిలెట్ను చాలామంది సోఫాలా వాడుతుంటారు. ఫోన్ పట్టుకుని గంటల తరబడి అక్కడే కూర్చోవడం వల్ల మలద్వారం వద్ద ఉండే వెయిన్స్పై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల మొలలు లేదా పైల్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్ సేథి హెచ్చరిస్తున్నారు.
వేగంగా ఆహారం తీసుకోవడం..
ఐదు, పది నిమిషాల్లో భోజనం ముగించడం గొప్ప విషయం కాదు. వేగంగా తినడం వల్ల మనం ఎంత తింటున్నామనే సిగ్నల్ మెదడుకు అందదు. దీనివల్ల అతిగా తినడం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
మాటిమాటికీ ముఖాన్ని తాకడం..
మన చేతులు రోజంతా వందలాది వస్తువులను తాకుతుంటాయి. తద్వారా మన చేతులపై వేలాది బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు చేరుతాయి. ఆ చేతులతో ముఖాన్ని తాకినప్పుడు చర్మంపై ఇన్ఫెక్షన్లు, మొటిమలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
వేడి వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయడం..
రోజంతా కష్టపడి వచ్చిన తర్వాత వేడి నీళ్లతో స్నానం హాయిగా అనిపించవచ్చు. కానీ రోజూ వేడి నీళ్లు వాడటం వల్ల చర్మంపై ఉండే సహజసిద్ధమైన నూనెలు నశిస్తాయి. దీనివల్ల చర్మం పొడిబారిపోవడం, దురద, అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ విధంగా.. పెద్ద పెద్ద మార్పులు కాకపోయినా, మన దైనందిన జీవితంలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లను మార్చుకోవడం వల్ల మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి అత్యవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
- ఆహారాన్ని వేగంగా తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతామా?
జవాబు: అవును, ఆహారాన్ని వేగంగా తినడం వల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. మనం ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కడుపు నిండిందనే సంకేతం మెదడుకు చేరడానికి సుమారు 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. మీరు ఐదు లేదా పది నిమిషాల్లోనే భోజనం ముగిస్తే, మెదడుకు ఆ సంకేతం అందక ముందే మీరు అవసరానికి మించి క్యాలరీలను తీసుకుంటారు. దీనివల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది.
ప్రశ్న 2: గోళ్ల చుట్టూ ఉండే చర్మాన్ని పీకడం వల్ల కలిగే 'పరోనిచియా' అంటే ఏంటి?
పరోనిచియా (Paronychia) అనేది వేలు గోరు చుట్టూ ఉండే చర్మం వద్ద కలిగే ఒక రకమైన ఇన్ఫెక్షన్. చర్మాన్ని పీకడం వల్ల అక్కడ చిన్న గాయాలు ఏర్పడతాయి. వాటి ద్వారా బ్యాక్టీరియా లేదా ఫంగస్ చర్మం లోపలికి ప్రవేశించి వాపు, నొప్పి, ఎరుపు రంగులోకి మారడం, చీము పట్టడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఇది తీవ్రంగా మారి గోరు ఊడిపోయేలా కూడా చేస్తుంది.
