    Curd : వేసవిలో పెరుగును ఏ సమయానికి తినడం మంచిది?

    Curd : వేసవిలో పెరుగును సరిగ్గా తీసుకుంటే చాలా మేలు జరుగుతుంది. కానీ తప్పుగా తీసుకుంటే శరీరానికి ప్రయోజనం ఉండదు. అందువల్ల కేవలం పెరుగు తినడం మాత్రమే సరిపోదు.. దానిని సరైన పద్ధతిలో తినడం చాలా ముఖ్యం.

    Published on: May 04, 2026 5:33 PM IST
    By Anand Sai
    వేసవి ప్రారంభం కాగానే ఇళ్లలో పెరుగు, మజ్జిగ, లస్సీ వంటివి కచ్చితం అయిపోతాయి. జనాలు దీనిని చల్లదనాన్నిచ్చే ఒక అద్భుతమైన ఆహారంగా భావించి, తమ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ పెరుగు కొందరికి సమస్యగా మారుతుంది. కొందరికి కడుపు ఉబ్బరంగా, కొందరికి మొటిమలు వస్తాయి.

    పెరుగు ప్రయోజనాలు
    పెరుగు తినే విధానం, సమయం నిజానికి చాలా ముఖ్యం. మీరు పెరుగును సరిగ్గా తీసుకుంటే, వేసవిలో అది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు దానిని తప్పుగా తీసుకుంటే, అది శరీరానికి సరిపడదు. అందువల్ల కేవలం పెరుగు తినడం మాత్రమే సరిపోదు. దానిని సరిగ్గా తినడం చాలా ముఖ్యం. వేసవిలో పెరుగును సరిగ్గా ఎలా తినాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం..

    పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్, కాల్షియం, ప్రోటీన్, అనేక ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇది కడుపుకు మంచిదని, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరి శరీరం భిన్నంగా ఉంటుంది.

    అందుకే పెరుగు తిన్న తర్వాత కొంతమందికి గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం లేదా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. చాలామంది ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన వెంటనే చల్లటి పెరుగును తింటారు. ఇది జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంకా కొంతమంది రాత్రిపూట పెరుగు తింటారు, దీనివల్ల కొన్నిసార్లు జలుబు, గొంతు సమస్యలు లేదా అజీర్ణం కలగవచ్చు.

    ఆయుర్వేదంలో పెరుగును బరువైన ఆహారంగా పరిగణిస్తారు. అంటే ఇది అందరికీ, అన్ని సమయాల్లో, అన్ని పరిమాణాల్లో సరిపడకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా వేసవిలో చిక్కటి పెరుగును ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కొంతమందిలో చర్మపు దద్దుర్లు లేదా అలసట వంటివి కలగవచ్చు. అందుకే చాలా కాలం నుండి పెరుగును నేరుగా తినడం కంటే మజ్జిగ లేదా లస్సీ రూపంలో తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తారు.

    పెరుగులో నీళ్ళు పోసి బాగా కలపండి, చిటికెడు ఉప్పు, వేసి జీలకర్ర కలపండి. దీనివల్ల మజ్జిగ తేలికగా, సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు మజ్జిగ తాగడం ఉత్తమం. మీకు తీపి లస్సీ ఇష్టమైతే, దానిని తక్కువ చక్కెరతో తాగండి. మరీ తీపిగా ఉండే లస్సీ బరువు పెరగడానికి, నిద్రకు ఆటంకాలు కలిగించగలదు.

    ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన వెంటనే పెరుగును తినకుండా, కాసేపు బయట ఉంచండి. మరీ చల్లగా ఉండే ఆహారాలు కడుపునకు హాని కలిగిస్తాయి.

    పెరుగు తినడానికి మధ్యాహ్నం ఉత్తమ సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో జీర్ణక్రియ ఉత్తమంగా ఉంటుంది. మీరు ఉదయం పూట కొద్ది మోతాదులో దీనిని తీసుకోవచ్చు, కానీ రాత్రిపూట పెరుగు తినకుండా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు లేదా సైనస్ సమస్యలతో బాధపడేవారు దూరంగా ఉండాలి.

    పెరుగు తిన్న తర్వాత మీకు తరచుగా మొటిమలు లేదా దురద వస్తుంటే.. మోతాదు తగ్గించి వైద్యుడిని సంప్రదించండి. గ్యాస్, ఎసిడిటీ లేదా కడుపు ఉబ్బరం వంటి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు చిక్కటి పెరుగుకు బదులుగా పలుచని మజ్జిగ తాగాలి.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Lifestyle/Curd : వేసవిలో పెరుగును ఏ సమయానికి తినడం మంచిది?
