Curd : వేసవిలో పెరుగును ఏ సమయానికి తినడం మంచిది?
Curd : వేసవిలో పెరుగును సరిగ్గా తీసుకుంటే చాలా మేలు జరుగుతుంది. కానీ తప్పుగా తీసుకుంటే శరీరానికి ప్రయోజనం ఉండదు. అందువల్ల కేవలం పెరుగు తినడం మాత్రమే సరిపోదు.. దానిని సరైన పద్ధతిలో తినడం చాలా ముఖ్యం.
వేసవి ప్రారంభం కాగానే ఇళ్లలో పెరుగు, మజ్జిగ, లస్సీ వంటివి కచ్చితం అయిపోతాయి. జనాలు దీనిని చల్లదనాన్నిచ్చే ఒక అద్భుతమైన ఆహారంగా భావించి, తమ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ పెరుగు కొందరికి సమస్యగా మారుతుంది. కొందరికి కడుపు ఉబ్బరంగా, కొందరికి మొటిమలు వస్తాయి.
పెరుగు తినే విధానం, సమయం నిజానికి చాలా ముఖ్యం. మీరు పెరుగును సరిగ్గా తీసుకుంటే, వేసవిలో అది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ మీరు దానిని తప్పుగా తీసుకుంటే, అది శరీరానికి సరిపడదు. అందువల్ల కేవలం పెరుగు తినడం మాత్రమే సరిపోదు. దానిని సరిగ్గా తినడం చాలా ముఖ్యం. వేసవిలో పెరుగును సరిగ్గా ఎలా తినాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం..
పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్, కాల్షియం, ప్రోటీన్, అనేక ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇది కడుపుకు మంచిదని, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరి శరీరం భిన్నంగా ఉంటుంది.
అందుకే పెరుగు తిన్న తర్వాత కొంతమందికి గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం లేదా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. చాలామంది ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన వెంటనే చల్లటి పెరుగును తింటారు. ఇది జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంకా కొంతమంది రాత్రిపూట పెరుగు తింటారు, దీనివల్ల కొన్నిసార్లు జలుబు, గొంతు సమస్యలు లేదా అజీర్ణం కలగవచ్చు.
ఆయుర్వేదంలో పెరుగును బరువైన ఆహారంగా పరిగణిస్తారు. అంటే ఇది అందరికీ, అన్ని సమయాల్లో, అన్ని పరిమాణాల్లో సరిపడకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా వేసవిలో చిక్కటి పెరుగును ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కొంతమందిలో చర్మపు దద్దుర్లు లేదా అలసట వంటివి కలగవచ్చు. అందుకే చాలా కాలం నుండి పెరుగును నేరుగా తినడం కంటే మజ్జిగ లేదా లస్సీ రూపంలో తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తారు.
పెరుగులో నీళ్ళు పోసి బాగా కలపండి, చిటికెడు ఉప్పు, వేసి జీలకర్ర కలపండి. దీనివల్ల మజ్జిగ తేలికగా, సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు మజ్జిగ తాగడం ఉత్తమం. మీకు తీపి లస్సీ ఇష్టమైతే, దానిని తక్కువ చక్కెరతో తాగండి. మరీ తీపిగా ఉండే లస్సీ బరువు పెరగడానికి, నిద్రకు ఆటంకాలు కలిగించగలదు.
ఫ్రిజ్ నుండి తీసిన వెంటనే పెరుగును తినకుండా, కాసేపు బయట ఉంచండి. మరీ చల్లగా ఉండే ఆహారాలు కడుపునకు హాని కలిగిస్తాయి.
పెరుగు తినడానికి మధ్యాహ్నం ఉత్తమ సమయంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో జీర్ణక్రియ ఉత్తమంగా ఉంటుంది. మీరు ఉదయం పూట కొద్ది మోతాదులో దీనిని తీసుకోవచ్చు, కానీ రాత్రిపూట పెరుగు తినకుండా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా జలుబు, దగ్గు లేదా సైనస్ సమస్యలతో బాధపడేవారు దూరంగా ఉండాలి.
పెరుగు తిన్న తర్వాత మీకు తరచుగా మొటిమలు లేదా దురద వస్తుంటే.. మోతాదు తగ్గించి వైద్యుడిని సంప్రదించండి. గ్యాస్, ఎసిడిటీ లేదా కడుపు ఉబ్బరం వంటి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు చిక్కటి పెరుగుకు బదులుగా పలుచని మజ్జిగ తాగాలి.
