రేపే Tata Punch facelift లాంచ్- ఈ 5 మార్పులతో..
టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో ఎస్యూవీ 'పంచ్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను రేపు విడుదల చేయనుంది. కొత్త కలర్స్, టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 360 డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యాధునిక హంగులతో రానున్న ఈ కారు విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా మోటార్స్ తన మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మైక్రో, ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ 'పంచ్' కొత్త వెర్షన్ను రేపు, జనవరి 13న భారత మార్కెట్లో గ్రాండ్గా లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో విడుదలైన టీజర్లు ఈ కారుపై భారీ అంచనాలను పెంచేశాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే టాప్ 5 మార్పులును ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. సరికొత్త రంగుల్లో మెరిసిపోతూ..
2026 టాటా పంచ్ ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. సయంటఫిక్, కారామెల్, బెంగాల్ రూజ్, డేటోనా గ్రే, కూర్గ్ క్లౌడ్స్, ప్రిస్టైన్ వైట్ కలర్ ఆప్షన్లతో ఈ ఎస్యూవీ మరింత స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
2. అదిరిపోయే ఎక్స్టీరియర్ లుక్..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఎక్స్టీరియర్ లుక్ పరంగా టాటా మోటార్స్ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. కొత్త ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ దీనికి మంచి కళను ఇచ్చాయి. అంతేకాకుండా 16 ఇంచ్ రీడిజైన్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్, కొత్త ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఈ మైక్రో ఎస్యూవీకి మరింత బోల్డ్ లుక్ను తెచ్చిపెట్టాయి. కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ రంగంలో గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా దీని డిజైన్ ఉంది.
3. లగ్జరీ ఇంటీరియర్..
2026 టాటా పంచ్ ఇంటీరియర్ భాగాన్ని కూడా ప్రీమియంగా మార్చారు. నెక్సాన్లో చూసినట్లుగానే, వెలుగులీనే టాటా లోగోతో కూడిన టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఇందులో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ కోసం టచ్ ప్యానల్, బ్లూ అండ్ గ్రే కలర్ సీట్ల అప్హోలిస్ట్రీ, సరికొత్త 7 ఇంచ్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే ఇంటీరియర్కు హైటెక్ లుక్ను జోడించాయి.
4. భద్రతకు పెద్దపీట.. హైటెక్ ఫీచర్లు..
సేఫ్టీ విషయంలో టాటా ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఇక టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లోని అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు:
- 360-డిగ్రీ కెమెరా (హై ఎండ్ వేరియంట్లలో)
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
- వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన పెద్ద టచ్స్క్రీన్
- వాయిస్ అసిస్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
- రైన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్స్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
5. పవర్ఫుల్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్..
ఈసారి టాటా పంచ్లో అతిపెద్ద అప్డేట్ 'టర్బో పెట్రోల్' ఇంజిన్. టీజర్ల ద్వారా ఈ విషయాన్ని సంస్థ ధృవీకరించింది. దీనివల్ల కారు పర్ఫార్మెన్స్ మరింత మెరుగ్గా ఉండబోతోంది.
అయితే, ఇంజిన్ ట్యూనింగ్, గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ల వివరాలను కంపెనీ రేపు లాంచ్ సమయంలో అధికారికంగా వెల్లడించనుంది.
ఈ ఎస్యూవీ ధరకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా లాంచ్ ఈవెంట్లో వెల్లడవుతాయి.
మొత్తానికి అదిరిపోయే ఫీచర్లు, అప్డేటెడ్ ఇంజిన్తో వస్తున్న టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ తన విభాగంలో మళ్లీ టాప్ గేర్లో దూసుకుపోవడానికి సిద్ధమైంది.