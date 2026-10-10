6 ప్రత్యేక రైళ్లల్లో 10వేల మంది బలగాలను దిల్లీలో దింపిన కేంద్రం! 75 ట్రైన్స్ రద్దు- భారీగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కు వ్యతిరేకంగా సీజేపీ తలపెట్టిన నిరసన ప్రదర్శనతో దేశ రాజధాని దిల్లీ స్తంభించిపోయింది. 26,000 మందికి పైగా భద్రతా బలగాలు రంగంలోకి దిగగా, 6 ప్రత్యేక రైళ్ల ద్వారా బలగాలను తరలించారు. 75 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల రద్దుతో పాటు 30 మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు విధించారు.
దేశ రాజధాని దిల్లీ మరోసారి తీవ్ర భద్రతా వలయంలోకి జారుకుంది. భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) అక్టోబర్ 10న జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ నిరసన సభకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ ఆందోళనకు పోలీసులు ముందస్తు అనుమతి నిరాకరించినప్పటికీ, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది కార్యకర్తలు రాజధానికి తరలివస్తుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ రీతిలో భద్రతా యంత్రాంగాన్ని మోహరించింది.
పీఎంఓ అత్యవసర భేటీ.. ఆరు ప్రత్యేక రైళ్ల ఏర్పాటు
రాజధానిలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్, ఉన్నతాధికారులు గురువారం సాయంత్రం ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పీఎంఓ) ప్రతినిధులతో సుమారు మూడు గంటల పాటు అత్యవసరంగా సమావేశమయ్యారు. భద్రతా బలగాల తరలింపు, రైళ్ల రద్దు, మార్గాల మళ్లింపుపై ఈ భేటీలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
హోం మంత్రిత్వ శాఖ అభ్యర్థన మేరకు దాదాపు 10,000 మంది సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఏపీఎఫ్) సిబ్బందిని తక్షణమే దిల్లీకి చేర్చేందుకు రైల్వే శాఖ అత్యవసర ప్రాతిపదికన ఆరు ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపింది. ఇప్పటికే ఒక రైలు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం దిల్లీకి చేరుకోగా, మరో ప్రత్యేక రైలు శుక్రవారం రాత్రికి వచ్చింది. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి మరిన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
2020 అల్లర్ల తర్వాత అతిపెద్ద బలగాల మోహరింపు..
ప్రస్తుతం దిల్లీ వ్యాప్తంగా దిల్లీ పోలీసులతో కలిపి ఏకంగా 26,000 మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బంది విధుల్లో చేరినట్టు తెలుస్తోంది. 2020 ఫిబ్రవరిలో జరిగిన దిల్లీ అల్లర్లు, ఈశాన్య దిల్లీ హింసాకాండ, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటన తర్వాత రాజధానిలో ఈ స్థాయిలో బలగాలను రంగంలోకి దించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
జమ్ముకశ్మీర్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్ (బస్తర్) వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్బీ, సీఐఎస్ఎఫ్ సంస్థలకు చెందిన 110 అదనపు కంపెనీలను దిల్లీకి రప్పించారు.
"బస్తర్ అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బలగాలకు చాలా స్వల్ప వ్యవధిలో ఆదేశాలు ఇచ్చాం. సమీప రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకోవడానికే వారికి 8 నుంచి 10 గంటల సమయం పట్టింది. అయినప్పటికీ శనివారం ఉదయానికి బలగాలన్నీ విధుల్లో చేరుతాయి," అని సీఆర్పీఎఫ్ ఉన్నతాధికారి ఒకరు స్పష్టం చేశారు. అయితే పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల సమయంలో వాడిన గొడవ నిరోధక వాహనాలను ఈసారి దిల్లీకి తీసుకెళ్లకూడదని బలగాల ప్రధాన కార్యాలయం ఆదేశించింది.
75 మేల్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు, 179 లోకల్ రైళ్ల రద్దు!
శనివారం ఉదయం 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల మధ్య న్యూదిల్లీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్లకు వచ్చే 165 రైళ్లలో దాదాపు 75 మేల్/ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ఉత్తర రైల్వే రద్దు చేసింది. ఇందులో లక్నో తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్, కాన్పూర్ శతాబ్ది, ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్స్ప్రెస్, లక్నో మేల్ వంటి అత్యంత ఆదరణ పొందిన రైళ్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు దిల్లీ-ఘాజియాబాద్, దిల్లీ-మీరట్, దిల్లీ-పానిపట్ మార్గాల్లో నడిచే 179 లోకల్ ఈఎంయూ, మెము రైళ్లను కూడా నిలిపివేశారు.
"సెంట్రల్ దిల్లీలో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ స్తంభన ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్న ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం, ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీల మేరకు ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకే ముందస్తుగా ఈ రైళ్లను రద్దు చేశాం," అని ఉత్తర రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ హిమాంశు శేఖర్ ఉపాధ్యాయ వివరించారు.
30 ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, విమానాశ్రయాల్లో నిఘా
శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచే దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కన్నాట్ ప్లేస్, మండి హౌస్, ధౌలా కువాన్, పటేల్ చౌక్, ఆర్ఎమ్ఎల్ హాస్పిటల్ సర్కిల్ సహా 30 కీలక రహదారులపై రాకపోకలను నిషేధించారు. విమానాల ద్వారా దిల్లీకి వచ్చి నిరసనలో పాల్గొనాలని భావిస్తున్న ప్రయాణికుల జాబితాను సీఐఎస్ఎఫ్ సేకరిస్తోంది. విమానాశ్రయం నుంచి జంతర్ మంతర్ వైపు వెళ్లే వారిని దారిలోనే అడ్డుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
మరోవైపు జనపథ్ - కర్తవ్య పథ్ కూడలి చుట్టూ 4 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశారు. రాజీవ్ చౌక్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ సహా 45 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు. జంతర్ మంతర్ పరిసరాల్లో 7 అంచెల ఉక్కు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి, రాజధాని వ్యాప్తంగా నిషేధాజ్ఞలు అమలు చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More