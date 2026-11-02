Bullet train : 280 కి.మీ స్పీడ్, 8 కోచ్లు, 557 మంది ప్రయాణికులు- తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్పై క్రేజీ అప్డేట్స్..
ముంబై-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ కోసం భారత్ తన సొంత సాంకేతికతతో తొలి బుల్లెట్ రైలును సిద్ధం చేస్తోంది. బెంగళూరులోని బీఈఎమ్ఎల్ ప్లాంట్లో తయారవుతున్న ఈ స్వదేశీ బుల్లెట్ రైలు వేగం, లగ్జరీ ఫీచర్లు, వికలాంగుల వెసులుబాట్లు, సాంకేతిక విశేషాల పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయం ఆవిష్కృతమవుతోంది. విదేశీ సాంకేతికతపై ఆధారపడకుండా, భారతీయ ఇంజనీర్లు మన వాతావరణానికి, భౌగోళిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపకల్పన చేస్తున్న మొట్టమొదటి బుల్లెట్ ట్రైన్ పట్టాలెక్కడానికి వేగంగా సిద్ధమవుతోంది.
ముంబై-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తున్న ఈ రైలు తయారీ పనులు బెంగళూరులోని 'భారత్ అర్థ్ మూవర్స్ లిమిటెడ్' (బీఈఎంఎల్) ప్లాంట్లో ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాలను అనుసంధానించే ప్రతిపాదిత హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లకు కూడా ఈ స్వదేశీ బుల్లెట్ రైలు డిజైన్ మైలురాయిగా మారనుంది.
280 కి.మీ వేగం.. 557 మంది ప్రయాణికులు!
ఈ అధునాతన బుల్లెట్ రైలు గరిష్టంగా గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని పరీక్షించగలదు. అయితే, పట్టాలపై నిరంతరాయంగా గంటకు 249 కిలోమీటర్ల ఆపరేషనల్ వేగంతో దూసుకెళ్లేలా దీనిని రూపొందించారు.
రైలు పొడవు, కోచ్లు: రైలు మొత్తం పొడవు 202 మీటర్లు ఉంటుంది. ఇందులో 8 కోచ్లు (4 మోటార్ కార్లు, 4 ట్రైలర్ కార్లు) ఉంటాయి.
సీటింగ్ సామర్థ్యం: ఒకేసారి 557 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించవచ్చు. వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా 2 సీట్లను కేటాయించారు.
సిట్టింగ్ విభాగాలు: 7 స్టాండర్డ్ క్లాస్ కోచ్లలో 3x2 సీటింగ్ అమరిక, 1 ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ కోచ్లో 2x2 లగ్జరీ సీటింగ్ ఉంటుంది.
కోచ్ల విస్తరణ: భవిష్యత్తులో ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగితే రెండు 8 కోచ్ల రైళ్లను అనుసంధానించి 16 కోచ్ల నిడివి గల బుల్లెట్ రైలుగా మార్చే వెసులుబాటు సైతం కల్పించారు.
ఇంటెలిజెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్: రైలుకు రెండు వైపులా డ్రైవర్ క్యాబిన్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఇంటెలిజెంట్ ఆన్-బోర్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆపరేషన్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానమై తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.
ఆకట్టుకునే లగ్జరీ ఇంటీరియర్, ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు..
మన భారతీయుల శారీరక నిర్మాణానికి, ప్రయాణ అలవాట్లకు తగినట్లుగా కోచ్ ఇంటీరియర్ను అత్యంత విశాలమైన లెగ్స్పేస్తో డిజైన్ చేశారు.
విశాలమైన విండోలు: ప్రతి సీటు వరుస వద్ద విశాలమైన గ్లాస్ విండోలు అమర్చారు. ప్రయాణికులు వెలుపలి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు.
ఎల్ఈడీ లైటింగ్ అండ్ గాంగ్ వే: అత్యాధునిక ఎల్ఈడీ ఇంటీరియర్ లైటింగ్, ఒక కోచ్ నుంచి మరో కోచ్కి ప్రయాణికులు సులభంగా నడవడానికి వీలుగా సింగిల్-పీస్ సీల్డ్ గాంగ్వే ఏర్పాటు చేశారు.
ఛార్జింగ్ అండ్ లగేజ్ స్పేస్: ప్రయాణికులు తమ ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ఫోన్లు ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ప్రతి సీటు వద్ద పవర్ అవుట్లెట్లు, ఓవర్హెడ్ రాక్లతో పాటు పెద్ద సైజ్ లగేజ్ ఉంచడానికి ఫ్లోర్-మౌంటెడ్ స్టాండ్లను అమర్చారు.
పర్యావరణ హిత బయో-టాయిలెట్లు: కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పరిశుభ్రతను కాపాడే పర్యావరణ రహిత బయో-డిజెస్టర్ టాయిలెట్లను డిజైన్ చేశారు.
ప్రయాణికుల సమాచారం అండ్ దివ్యాంగులకు యాక్సెసిబిలిటీ..
రైలులో ప్రయాణిస్తున్నంత సేపు లైవ్ సమాచారాన్ని అందించడానికి క్యాబిన్లలో ఎల్సీడీ డిస్ప్లేలు ఉంటాయి. ఇవి ఇంగ్లీష్, హిందీతో పాటు ప్రాంతీయ భాషల్లో సమాచారాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.
వైఫై ఇన్ఫోటైన్మెంట్: ప్రయాణంలో వినోదం కోసం హైస్పీడ్ వైఫై ఆధారిత ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా సినిమాలు, పాటలను స్ట్రీమ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎమర్జెన్సీ టాక్-బ్యాక్ సిస్టమ్: ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే ప్రయాణికులు నేరుగా రైలు సిబ్బందితో మాట్లాడేందుకు ప్రయాణికుల క్యాబిన్లు, వెస్టిబ్యూల్స్లో టాక్-బ్యాక్ యూనిట్లను అమర్చారు.
దివ్యాంగులకు సులభ ప్రయాణం: ప్లాట్ఫారమ్ ఎత్తుకు సమానంగా ఉండేలా లెవెల్ బోర్డింగ్, తలుపుల వద్ద దానంతట అదే బయటకు వచ్చే రిట్రాక్టబుల్ ఫుట్స్టెప్స్ అమర్చి ప్లాట్ఫారమ్కు, రైలుకు మధ్య ఖాళీని తగ్గించారు. చూపులేని వారికి బ్రెయిలీ లిపితో కూడిన సమాచార బోర్డులను సైతం ఏర్పాటు చేశారు.
క్లైమేట్ కంట్రోల్ అండ్ అధునాతన రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీ..
భారతదేశంలోని వివిధ పండుగలు, వేసవి, చలికాలపు వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా ప్రతి కోచ్లో డ్యూయల్-యూనిట్ హెచ్వీఏసీ ఏసీ సిస్టమ్ను అమర్చారు. రైలు వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్ని తగ్గించడానికి బాడీ స్ట్రక్చర్లో సౌండ్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ వాడారు!
ఈ రైలు 25 కేవీ ఓవర్ హెడ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది. ఇంధన పొదుపు కోసం స్మార్ట్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను ఇచ్చారు. దీనివల్ల రైలు బ్రేక్ వేసిన ప్రతిసారీ ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ తిరిగి గ్రిడ్కు మళ్లించడం జరుగుతుంది.
గాలి నిరోధకతను తగ్గించి సులువుగా దూసుకెళ్లేందుకు, టన్నెల్స్ గుండా వెళ్లేటప్పుడు వచ్చే భారీ శబ్దాలను అరికట్టేందుకు కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్స్ ద్వారా రైలు ముందు భాగాన్ని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన విమాన ఆకారంలో (ఎయిరోడైనమిక్ నోస్) డిజైన్ చేశారు.
ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఆవిష్కరణ, లాంచ్పై రానున్న రోజుల్లో కీలక అప్డేట్స్ అందే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More