8th Pay Commission : ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎంత? ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, బేసిక్ పే లెక్కలు ఇవే!
8th Pay Commission latest news : 8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కీలకంగా మారనుంది. దాని బట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బేసిక్ పేని నిర్ణయిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటే బేసిక్ పే ఎంతకు పెరుగుతుంది వంటి వివరాలాను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
8th Pay Commission salary : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు వేగవంతమైంది. ద్రవ్యోల్బణం, మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా జీతాలు ఎంత పెరగనున్నాయనే అంశంపై ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చ సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో 8వ పే కమిషన్ నిర్ణయించే ‘ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్’ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
8వ పే కమిషన్- ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? దీని ప్రాధాన్యత ఏంటి?
కొత్త పే కమిషన్ అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ప్రాథమిక వేతనాన్ని (బేసిక్ పే) నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించే మల్టిప్లయర్నే ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఇది కేవలం జీతాలనే కాకుండా పెన్షన్లు, అలవెన్సులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.
నిర్ణయించే అంశాలు: దేశంలోని ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసరాల ధరలు, ఉద్యోగుల అవసరాలు, ప్రభుత్వ ఆర్థిక శక్తిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ సంఖ్యను ఖరారు చేస్తారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితి: 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం ప్రస్తుతం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 గా ఉంది. దీనివల్ల కనిష్ట ప్రాథమిక వేతనం రూ. 18,000కు చేరింది.
జీతం ఎలా మారుతుంది? (ఫార్ములా)
మీ కొత్త జీతాన్ని లెక్కించడానికి ప్రభుత్వం ఈ కింది సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది:
కొత్త బేసిక్ పే = ప్రస్తుత బేసిక్ పే x ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్
ఉదాహరణకు.. 7వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 ఉండటం వల్ల, అంతకుముందు ఉన్న రూ. 7,000 కనిష్ట వేతనం రూ. 18,000 (7,000 x 2.57) గా మారింది.
అయితే, ప్రతి కొత్త కమిషన్ వచ్చినప్పుడు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) సున్నాకు రీసెట్ అవుతుందని గమనించాలి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వర్గీకరణ (18 లెవల్స్)
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను వారి బాధ్యతలు, హోదాలను బట్టి 18 స్థాయిలుగా విభజించారు:
లెవల్ 1: ఎంట్రీ లెవల్ / గ్రూప్-డి ఉద్యోగులు.
లెవల్ 2–9: గ్రూప్-సీ ఉద్యోగులు.
లెవల్ 10–12: గ్రూప్-బీ ఉద్యోగులు.
లెవల్ 13–18: గ్రూప్-ఏ అధికారులు (వీరిలో క్యాబినెట్ సెక్రటరీల వంటి ఉన్నతాధికారులు ఉంటారు).
7వ పే కమిషన్ ప్రకారం వివిధ స్థాయిల బేసిక్ శాలరీ ఇలా ఉంది
లెవల్ 1- రూ. 18,000
లెవల్ 5- రూ. 29,200
లెవల్ 10- రూ. 56,100
లెవల్ 15- రూ. 1,82,200
లెవల్ 18- రూ. 2,50,000
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంటే, రివైజ్డ్ బేసిక్ పే ఎంత ఉంటుంది?
|లెవల్
|బేసిక్ పే రేంజ్ (రూ. )
|L1 to L4
|46,260 to 65,535
|L5to L8
|75,044 to 1,22,332
|L9 to L12
|1,36,467 to 2,02,516
|L13 to L13A
|3,16,367 to 3,36,927
|L14 to L18
|3,70,594 to 6,42,500
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.0గా ఉంటే రివైజ్డ్ బేసిక్ పే ఎంత ఉంటుంది?
|లెవల్ రేంజ్
|బేసిక్ పే రేంజ్ (రూ.)
|L1 to L4
|54,000 to 76,500
|L5to L8
|87,600 to 1,42,800
|L9 to L12
|1,59,300 to 2,36,400
|L13 to L13A
|3,69,300 to 3,93,300
|L14 to L18
|4,32,600 to 7,50,000
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.25గా ఉంటే రివైజ్డ్ బేసిక్ పే ఎంత ఉంటుంది?
|లెవల్ రేంజ్
|బేసిక్ పే రేంజ్ (రూ.)
|L1 to L5
|58,500 to 94,900
|L6 to L10
|1,15,050 to 1,82,325
|L11 to L12
|2,20,025 to 2,56,100
|L13 to L13A
|4,00,075 to 4,26,075
|L14 to L18
|4,68,650 to 8,12,500
8వ వేతన సంఘంలో జీతం ఎంత ఉండొచ్చు?
ప్రస్తుతానికి ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలో ఉన్న కొన్ని అంచనాలను పరిశీలిస్తే:
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 ఉంటే: బేసిక్ పే యథాతథంగా ఉన్నప్పటికీ, అలవెన్సుల్లో స్వల్ప మార్పు ఉంటుంది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే: ఒకవేళ ప్రభుత్వం దీనిని 2.86 లేదా 3.00 కు పెంచితే, కనిష్ట వేతనం రూ. 21,000 నుంచి రూ. 25,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి జీతంలో ఏ ఏ భాగాలు ఉంటాయి?
సాధారణంగా ఒక ఉద్యోగి గ్రాస్ శాలరీలో ఇవి ఉంటాయి..
ప్రాథమిక వేతనం (బేసిక్ పే): 51.5%
కరువు భత్యం (డీ): 30.9%
ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ): 15.4%
రవాణా భత్యం (టీఏ): 2.2%
