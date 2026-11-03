8వ పే కమిషన్ : ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటే పింఛనుదారులకు అధిక లబ్ధి?
8వ వేతన సంఘం పరిధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ల పెంపుపై కసరత్తు ఊపందుకుంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.5 నుంచి 3.5 వరకు ఉంటే బేసిక్ పెన్షన్ ఎంతవరకు పెరిగే అవకాశముందో ఉదాహరణలతో కూడిన పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు వేగవంతమైంది. పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసర ధరలు, జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా జీతాలు, పెన్షన్లను భారీగా సవరించాలని పలు కేంద్ర ఉద్యోగ సంఘాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సమాఖ్యలు వేతన సంఘానికి తమ అధికారిక వినతిపత్రాలను సమర్పించాయి.
ముఖ్యంగా పాత పెన్షన్ విధానం (ఓపీఎస్) పరిధిలోకి వచ్చే పింఛనుదారులు ఈ 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులపై కొండంత ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా తమ నెలవారీ బేసిక్ పెన్షన్ ఎంతవరకు పెరిగే అవకాశముందో అని ఎదురుచూస్తున్నారు.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో వేలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు (రైల్వే, డిఫెన్స్, పోస్టల్, ఇన్కమ్టాక్స్ విభాగాలు) నివసిస్తున్నారు. కేంద్ర పే కమిషన్ సిఫార్సులను ఆధారంగా చేసుకునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ వేతన సవరణ (పీఆర్సీ)లను రూపొందిస్తుంటాయి. కాబట్టి 8వ పే కమిషన్ నిర్ణయాలు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పింఛనుదారులపై నేరుగా ప్రభావం చూపనున్నాయి.
బేసిక్ పెన్షన్ రూ. 25,000 నుంచి రూ. 75,000 లెక్కలు ఎలా వేస్తారు?
ప్రస్తుత పాత పెన్షన్ విధానం ప్రకారం.. ఒక ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ సమయానికి తీసుకున్న చివరి బేసిక్ పేలో 50 శాతాన్ని ప్రాథమిక పెన్షన్గా నిర్ణయిస్తారు. (దీనికి అదనంగా కరువు భత్యం - డీఏ, హెల్త్ అలవెన్సులు తోడవుతాయి).
రూ. 50,000 బేసిక్ పే పొందిన ఉద్యోగికి: రూ. 25,000 బేసిక్ పెన్షన్ లభిస్తుంది.
రూ. 1,00,000 బేసిక్ పే సాధించిన ఉద్యోగికి: రూ. 50,000 బేసిక్ పెన్షన్ వస్తుంది.
రూ. 1,50,000 చివరి బేసిక్ పే ఉన్నవారికి: రూ. 75,000 బేసిక్ పెన్షన్ దక్కుతుంది.
ప్రస్తుత బేసిక్ పెన్షన్
2.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
3.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
3.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
|25,000
|62,500
|75,000
|87,500
|30,000
|75,000
|90,000
|1,05,000
|35,000
|87,500
|1,05,000
|1,22,500
|40,000
|1,00,000
|1,20,000
|1,40,000
|45,000
|1,12,500
|1,35,000
|1,57,500
|50,000
|1,25,000
|1,50,000
|1,75,000
|55,000
|1,37,500
|1,65,000
|1,92,500
|60,000
|1,50,000
|1,80,000
|2,10,000
|65,000
|1,62,500
|1,95,000
|2,27,500
|70,000
|1,75,000
|2,10,000
|2,45,000
|75,000
|1,87,500
|2,25,000
|2,62,500
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.5, 3, లేదా 3.5 ఉంటే మీ పెన్షన్ ఎంత పెరుగుతుంది?
గత 7వ వేతన సంఘం సమయంలో పింఛన్ల సవరణకు 'నోషనల్ పే' విధానాన్ని, 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను పరిశీలించి, పెన్షనర్లకు ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూర్చే నోషనల్ పే పద్ధతినే ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్లో ఊహాజనిత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే పెన్షన్ పెంపు అంచనాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి:
ప్రస్తుత బేసిక్ పెన్షన్ రూ. 25,000 అయితే:
- 2.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 62,500
- 3.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 75,000
- 3.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 87,500
ప్రస్తుత బేసిక్ పెన్షన్ రూ. 40,000 అయితే:
- 2.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,00,000
- 3.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,20,000
- 3.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,40,000
ప్రస్తుత బేసిక్ పెన్షన్ రూ. 50,000 అయితే:
- 2.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,25,000
- 3.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,50,000
- 3.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,75,000
ప్రస్తుత బేసిక్ పెన్షన్ రూ. 75,000 అయితే:
- 2.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 1,87,500
- 3.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 2,25,000
- 3.5 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వద్ద: రూ. 2,62,500
ఉద్యోగ సంఘాల ప్రధాన డిమాండ్లు ఏంటి?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రతినిధి సంఘాలు 8వ వేతన సంఘం ముందు పలు విప్లవాత్మక ప్రతిపాదనలు ఉంచాయి:
నేషనల్ కౌన్సిల్ - జేసీఎం : పెన్షన్ లెక్కింపును చివరి జీతంలో ఉన్న 50 శాతం నుంచి ఏకంగా 67 శాతానికి పెంచాలని కోరింది.
ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ : ఫ్యామిలీ పెన్షన్ను 30 శాతం నుంచి 50 శాతానికి సవరించాలని ప్రతిపాదించింది.
భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (బీపీఎస్): కనీస పెన్షన్ను రూ. 45,000గా నిర్ణయించాలని డిమాండ్ చేసింది.
సివిలియన్లకు ఓఆర్ఓపీ: ఆర్మీ మాదిరిగానే సివిలియన్ ఉద్యోగులకు కూడా 'వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్' అమలు చేయాలని న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ కోరింది.
ఈ మొత్తాలు పింఛనుదారులకు ఖచ్చితంగా అందుతాయా?
ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే.. పైన పేర్కొన్న ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు (2.5, 3, 3.5) కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. ఇవి ఇంకా ప్రభుత్వం ఆమోదించిన అధికారిక గణాంకాలు కావు.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నాయకత్వంలోని 8వ వేతన సంఘం ప్యానెల్ తమ నివేదికను 2027 మే-జూన్ నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశముంది. కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చి, కేంద్ర మంత్రిమండలి ఆమోదించిన తర్వాతే పింఛనుదారుల చేతికి వచ్చే అసలు మొత్తంపై స్పష్టత వస్తుంది. ఇదంతా జరగడానికి 2029 చివరి భాగం లేదా 2030 పట్టొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More