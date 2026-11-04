8వ వేతన సంఘం ముందు పెన్షనర్ల బిగ్ డిమాండ్.. 15 ఏళ్ల 'కమ్యూటెడ్ పెన్షన్' కోత 11 ఏళ్లకు తగ్గుతుందా?
కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ పునరుద్ధరణ కాలాన్ని 15 ఏళ్ల నుంచి 11 లేదా 12 ఏళ్లకు తగ్గించాలని పెన్షనర్ల సంఘాలు 8వ వేతన సంఘాన్ని కోరాయి. కోర్టు తీర్పులు, పెన్షనర్ల అసలు డిమాండ్లు, ఆక్చువేరియల్ సమీక్ష వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ పింఛనుదారులు, ఉద్యోగ సంఘాలు సుదీర్ఘకాలంగా పోరాడుతున్న 'కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ రికవరీ' (Commuted Pension Recovery) వ్యవధి తగ్గింపు అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. తమ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ పునరుద్ధరణ కాలాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న 15 ఏళ్ల నుంచి 11 లేదా 12 ఏళ్లకు తగ్గించాలని కోరుతూ పెన్షనర్ల సంఘాలు 8వ వేతన సంఘానికి అధికారిక వినతిపత్రాలను సమర్పించాయి.
15 ఏళ్ల రికవరీ నిబంధనను సమర్థిస్తూ ఇటీవల రెండు వేర్వేరు హైకోర్టులు తీర్పులు ఇచ్చినప్పటికీ.. నిపుణుల కమిటీ ద్వారా ఆక్చువేరియల్ అసెస్మెంట్ వేసి ఈ వ్యవధిని సమీక్షించే అవకాశం ఉందని ధర్మాసనాలు సూచించాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెన్షన్, పెన్షనర్ల సంక్షేమ శాఖ విడుదల చేసిన చిన్న సమ్మరీలో ఈ రెండు తీర్పుల వివరాలను పొందుపరచడం గమనార్హం.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో వేలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు (రైల్వే, పోస్టల్, ఇన్ కమ్ టాక్స్, డిఫెన్స్ మరియు సివిలియన్) నివసిస్తున్నారు. సాధారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కేంద్ర నిబంధనలను ప్రామాణికంగా తీసుకుని తమ జీవోలను జారీ చేస్తుంటాయి. కాబట్టి 8వ వేతన సంఘం తీసుకోబోయే ఈ నిర్ణయం తెలుగు రాష్ట్రాల పింఛనుదారుల ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో నేరుగా ముడిపడి ఉంది.
అసలు కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ అంటే ఏంటి?
రిటైర్ అయిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సాధారణంగా కొంత మొత్తంలో నెలవారీ పెన్షన్ వస్తుంది. అయితే, వీరు లంప్-సమ్ కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇలా వచ్చే డబ్బులనే కమ్యూడెట్ పెన్షన్ అంటారు. అయితే వీరు తీసుకునే మొత్తాన్ని బట్టి నెలవారీ జీతం తగ్గుతుంది. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం తగ్గిన నెలవారీ జీతం 15ఏళ్ల వరకు ఉంటుంది. 15ఏళ్ల తర్వాత, మళ్లీ యథావిథిగా డబ్బులు పెన్షన్ కింద పడతాయి.
పంజాబ్, హరియణా, దిల్లీ హైకోర్టుల తీర్పులు ఏంటి?
పంజాబ్ అండ్ హరియాణా హైకోర్టు (27 నవంబర్ 2024):
15 ఏళ్ల పింఛన్ రికవరీ కాలాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన 808 రిట్ పిటిషన్లను జస్టిస్ లిసా గిల్, జస్టిస్ సుఖ్వీందర్ కౌర్ల ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. ఉద్యోగులు తమ స్వచ్ఛంద నిర్ణయం మేరకే ఒకేసారి భారీ మొత్తాన్ని పొందడానికి కమ్యూటేషన్ ఎంచుకున్నారని, అలా ప్రయోజనం పొందిన తర్వాత 11.5 లేదా 12 ఏళ్లకు పింఛన్ పునరుద్ధరించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించలేమని కోర్టు తేల్చిచెప్పింది. ఇది నిపుణుల పరిధిలోని అంశమని స్పష్టం చేసింది.
దిల్లీ హైకోర్టు (29 మే 2026):
యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ సబ్ త్రిలోక్ చంద్ కేసులో జస్టిస్ అనిల్ క్షేతర్పాల్, జస్టిస్ అమిత్ మహాజన్ల ధర్మాసనం 1981 నాటి సీసీఎస్ (కమ్యూటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్) రూల్ 10-ఏ చెల్లుబాటును సమర్థించింది. 15 ఏళ్ల సమయం అనేది ప్రభుత్వం ఆక్చువేరియల్ మూల్యాంకనం ఆధారంగా తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయమని, ఇందులో ఎలాంటి రాజ్యాంగ విరుద్ధత లేదని పేర్కొంది.
కోర్టులు స్పష్టమైన తీర్పులు ఇవ్వడంతో.. న్యాయస్థానాల ద్వారా కాకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే నిపుణుల కమిటీ లేదా 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ద్వారా మాత్రమే ఈ 15 ఏళ్ల కాలాన్ని తగ్గించడం సాధ్యమవుతుందని స్పష్టమైంది.
ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే..
కోర్టుల్లో ఊరట లభించకపోవడంతో పెన్షనర్ల సంఘాలు 8వ వేతన సంఘం నివేదికపైనే తమ ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నాయి. వేర్వేరు సంఘాలు ప్రభుత్వం ముందు ఉంచిన వినతులు:
భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్ (బీపీఎస్): 60 ఏళ్లకు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ పునరుద్ధరణ కాలాన్ని 11 ఏళ్లకు తగ్గించాలని లేదా పెన్షనర్కు 71 ఏళ్లు నిండిన వెంటనే పూర్తి పెన్షన్ అందించాలని ప్రతిపాదించింది.
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్ : ప్రభుత్వం ఉద్యోగికి ఇచ్చిన కమ్యూటేషన్ అసలు, వడ్డీని దాదాపు 10 ఏళ్లలోనే పూర్తిగా రికవరీ చేసుకుంటోందని పేర్కొంది. 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా కోత విధిస్తే అది పెన్షనర్ల నుంచి అదనంగా వసూలు చేయడమే అవుతుందని వాదించింది.
ఆల్ ఇండియా రైల్వేమెన్స్ ఫెడరేషన్, మినిస్టీరియల్ స్టాఫ్ అసోసియేషన్: రికవరీ కాలాన్ని 15 ఏళ్ల నుంచి 12 ఏళ్లకు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశాయి. వయోవృద్ధులైన పింఛనుదారులకు ఆర్థిక భారం తగ్గించాలంటే ఈ తగ్గింపు అత్యంత అవసరమని పేర్కొన్నాయి.
ఆక్చువేరియల్ కమిటీ సమీక్షే కీలకం కానుందా?
కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ రికవరీ వ్యవధిని సమీక్షించడానికి ఒక విజ్ఞానవంతమైన ఆక్చువేరియల్ నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సానుకూలత వ్యక్తం చేసే అవకాశం ఉంది. పెన్షనర్ల సంఘాల అభిప్రాయాలను స్వీకరించి, శాస్త్రీయ డేటా ప్రాతిపదికన 8వ వేతన సంఘం సమీక్ష జరిపితే.. 15 ఏళ్ల నిబంధన 11 లేదా 12 ఏళ్లకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగితే ముసలితనంలో లక్షలాది మంది కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు నెలకు వేలాది రూపాయల అదనపు ఆదాయం లభించి పెద్ద ఊరట లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More