Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    CUET UG 2026 : రేపటి నుంచి సీయూఈటీ పరీక్షలు- డ్రెస్​ కోడ్, రిపోర్టింగ్​ టైమ్ వివరాలు..

    నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) మే 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్న CUET UG 2026 పరీక్షలకు సర్వం సిద్ధం చేసింది. అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు తీసుకురావాల్సిన వస్తువులు, పాటించాల్సిన డ్రెస్ కోడ్ గురించి తాజా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. వాటిని ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: May 10, 2026 5:33 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    CUET UG 2026 exam date : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇతర ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే 'కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్' (సీయూఈటీ యూజీ-2026) కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైంది. మే 11 నుంచి మే 31 వరకు జరగనున్న ఈ పరీక్షల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం ఎన్టీఏ ఇటీవలే ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.

    సీయూఈటీ యూజీ 2026 అప్డేట్స్..
    సీయూఈటీ యూజీ 2026 అప్డేట్స్..

    సీయూఈటీ యూజీ 2026- ఏం తీసుకువెళ్లాలి? డ్రెస్ కోడ్ ఏంటి?

    సీయూఈటీ యూజీ 2026 పరీక్షా కేంద్రాల్లో పారదర్శకత, భద్రత దృష్ట్యా ఎన్టీఏ కఠిన నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది. అభ్యర్థులు ఈ కింది సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి:

    పారదర్శక వాటర్ బాటిల్: అభ్యర్థులు తమ వెంట మంచినీళ్ల బాటిల్ తెచ్చుకోవచ్చు, అయితే అది ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్‌పరెంట్‌గా (లోపల నీళ్లు కనిపించేలా) ఉండాలి.

    దుస్తులు: తేలికపాటి దుస్తులు ధరించడం ఉత్తమం. ఒకవేళ వాతావరణం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఉన్ని దుస్తులు ధరించాల్సి వస్తే, అభ్యర్థులు తనిఖీల కోసం పరీక్షా కేంద్రానికి నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే చేరుకోవాలి.

    ఆచార వస్తువులు: మతపరమైన విశ్వాసాల్లో భాగంగా ధరించే వస్తువులు (ఉదాహరణకు: కంకణం లేదా కలవా వంటివి) ధరించవచ్చు. అయితే, భద్రతా తనిఖీల కోసం వీరు ముందుగానే కేంద్రానికి రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

    పాదరక్షలు: సాధారణ షూస్, స్లిప్పర్లు లేదా తక్కువ హీల్ ఉన్న పాదరక్షలు ధరించాలి.

    సీయూఈటీ యూజీ 2026- తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్లు..

    సీయూఈటీ యూజీ 2026 పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించాలంటే అభ్యర్థులు ఈ కింది వాటిని వెంట ఉంచుకోవాలి:

    సీయూఈటీ యూజీ అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రింటౌట్.

    రెండు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు.

    ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా ఒక ఒరిజినల్ గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్, పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడి వంటివి).

    సీయూఈటీ యూజీ 2026- రిపోర్టింగ్ టైమ్, నిబంధనలు..

    అభ్యర్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డుపై సూచించిన షిఫ్ట్ సమయాలను నిశితంగా గమనించాలి. పరీక్ష ప్రారంభానికి కనీసం రెండు గంటల ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని ఎన్టీఏ సూచించింది. పరీక్ష ప్రారంభానికి 30 నిమిషాల ముందే గేట్లు మూసివేస్తారు. ఆ తర్వాత నిమిషం ఆలస్యమైనా లోపలికి అనుమతించరు.

    మొత్తం 37 సబ్జెక్టుల్లో జరుగుతున్న ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ స్కోర్, అభ్యర్థుల అర్హత ప్రమాణాలు, ధృవపత్రాల పరిశీలన ఆధారంగా యూనివర్సిటీల్లో సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు తమకు కేటాయించిన సీట్లలో మాత్రమే కూర్చోవాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. పరీక్షా కేంద్రానికి ఏ సమయానికి చేరుకోవాలి? గేట్లు ఎప్పుడు మూసివేస్తారు?

    అభ్యర్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డులో పేర్కొన్న పరీక్ష సమయానికి కనీసం 2 గంటల ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవడం ఉత్తమం. పరీక్ష ప్రారంభానికి సరిగ్గా 30 నిమిషాల ముందే మెయిన్ గేట్లు మూసివేస్తారు. ఆ తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా అభ్యర్థులను లోపలికి అనుమతించరు. కాబట్టి ట్రాఫిక్, తనిఖీ సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందే బయలుదేరడం మంచిది.

    2. పరీక్షా కేంద్రానికి ఏయే వస్తువులను తీసుకెళ్లకూడదు?

    మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచ్‌లు, బ్లూటూత్ పరికరాలు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు పూర్తిగా నిషేధితం. అలాగే పెన్ డ్రైవ్‌లు, క్యాలిక్యులేటర్లు, లాగ్ టేబుల్స్, వాలెట్లు, హ్యాండ్‌బ్యాగులు, ఎలాంటి కాగితపు ముక్కలను (అడ్మిట్ కార్డ్ కాకుండా) లోపలికి అనుమతించరు. తినుబండారాలు కూడా అనుమతించరు (మధుమేహం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి ముందస్తు అనుమతితో మినహాయింపు ఉంటుంది).

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/CUET UG 2026 : రేపటి నుంచి సీయూఈటీ పరీక్షలు- డ్రెస్​ కోడ్, రిపోర్టింగ్​ టైమ్ వివరాలు..
    News/News/CUET UG 2026 : రేపటి నుంచి సీయూఈటీ పరీక్షలు- డ్రెస్​ కోడ్, రిపోర్టింగ్​ టైమ్ వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes