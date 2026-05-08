CUET 2026 : సీయూఈటీ ప్రిపరేషన్ టిప్స్- స్కోరు పెంచుకోవడానికి 7 సూత్రాలు..
కామన్ యూనివర్శిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (సీయూఈటీ) కి కేవలం కొన్ని రోజులే సమయం ఉంది. ఈ తరుణంలో కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం కంటే, నేర్చుకున్న వాటిని ఎలా ప్రదర్శించాలనే దానిపైనే విద్యార్థుల విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ని ఇక్కడ చూసేయండి..
సీయూఈటీ పరీక్షార్థులు ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ మోడ్ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్లోకి మారాల్సిన సమయం వచ్చింది. వచ్చే వారం పరీక్ష మొదలుకానున్న నేపథ్యంలో, ఈ చివరి రోజుల్లో అనవసరమైన ఆందోళన చెందకుండా, క్రమశిక్షణతో కూడిన రివిజన్ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఈ సందర్భంగా వోక్సెన్ యూనివర్సిటీ లా స్కూల్ డీన్ డాక్టర్ అన్నమనేని శ్రీలత సూచించిన 7 కీలక వ్యూహాలు మీకోసం:
1. రివిజన్కే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి..
సీయూఈటీ పరీక్షకు సంబంధించి చివరి నిమిషంలో కొత్త అధ్యాయాలను ప్రారంభించడం వల్ల గందరగోళం పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే చదివిన అంశాలను, ముఖ్యంగా ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాల్లోని కీలక పాయింట్లను పదే పదే రివిజన్ చేయండి. దీనివల్ల పాత విషయాలు గుర్తుండటమే కాకుండా, తప్పులు చేసే అవకాశం తగ్గుతుంది.
2. పట్టున్న సబ్జెక్టులను మరింత బలోపేతం చేసుకోండి..
మీకు బాగా తెలిసిన, ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న టాపిక్స్ను మరోసారి క్షుణ్ణంగా చూడండి. పరీక్షలో ఈ విభాగాల నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలను వేగంగా పూర్తి చేయడం ద్వారా మీరు సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, మార్కులను సులభంగా స్కోర్ చేయవచ్చు.
3. మాక్ టెస్టులతో ప్రాక్టీస్..
ప్రతిరోజూ కనీసం ఒక ఫుల్-లెంగ్త్ మాక్ టెస్ట్ రాయడం తప్పనిసరి. ఇది పరీక్షా వాతావరణాన్ని అలవాటు చేయడమే కాకుండా, మీ వేగం, ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. పరీక్ష అంటే ఉండే భయాన్ని ఇది పోగొడుతుంది.
4. సమయపాలన..
పరీక్షలో ఏ విభాగానికి ఎంత సమయం కేటాయించాలో ముందే ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోండి. కష్టమైన ప్రశ్నల వద్ద ఎక్కువ సమయం వృధా చేయకుండా, తెలిసిన వాటిని ముందుగా పూర్తి చేయండి. ఏ ప్రశ్నను వదిలేయాలో తెలియడం కూడా ఒక కళే.
5. పరీక్షా విధానంపై స్పష్టత ఉండాలి..
ప్రశ్నపత్రం నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది? ఎన్ని సెక్షన్లు రాయాలి? నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉందా? వంటి అంశాలపై పూర్తి స్పష్టత కలిగి ఉండండి. దీనివల్ల పరీక్షా కేంద్రంలో గందరగోళం కలగకుండా ప్రశాంతంగా రాయవచ్చు.
6. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి..
ఎక్కువ గంటలు చదువుతున్నామని నిద్రను, ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. సరిపడా నిద్ర, సరైన ఆహారం మీ మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి తోడ్పడతాయి. మధ్యమధ్యలో చిన్నపాటి విరామాలు తీసుకుంటూ చదవండి.
7. ఆత్మవిశ్వాసమే మీ ఆయుధం..
పరీక్ష దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఒత్తిడి సహజం. ఇతరులతో మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకోకండి. మీరు చేసిన హార్డ్ వర్క్ మీద నమ్మకం ఉంచండి. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో పరీక్ష రాస్తే ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.
సీయూఈటీ కేవలం మీ జ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాదు, ఒత్తిడిలో మీరు ఎలా స్పందిస్తారనే విషయాన్ని కూడా పరీక్షిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధమైన రివిజన్, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే మీ లక్ష్యమైన యూనివర్సిటీలో సీటు సాధించడం సులభమవుతుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.