Instagram Plus : రూ. 299కి ఇన్స్టాగ్రామ్ పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్- ‘ప్లస్’లో లభించే ఫీచర్లు ఏంటో తెలుసా?
ఇన్స్టాగ్రామ్ వినియోగదారుల కోసం మెటా సంస్థ ‘ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్’ పేరుతో సరికొత్త పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ను భారత్లో లాంచ్ చేసింది. నెలకు రూ.299 చెల్లించడం ద్వారా సాధారణ వినియోగదారులకు లభించని ప్రత్యేకమైన స్టోరీ కంట్రోల్స్, ఇన్సైట్స్ మరియు ప్రొఫైల్ కస్టమైజేషన్ ఫీచర్లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
Instagram Plus in India : ప్రముఖ సోషల్ మీడియా యాప్స్ అయిన ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లలో కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది రోజుల్లోనే మెటా సంస్థ కీలక అడుగు వేసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ‘ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్’ పేరుతో పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సేవలను అధికారికంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అదనపు కంట్రోల్స్, మెరుగైన ఇన్సైట్స్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం ఒక ఆప్షనల్ అప్గ్రేడ్గా దీనిని ప్రవేశపెట్టారు. మనదేశంలో ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్ సేవలను పొందడానికి వినియోగదారులు నెలకు రూ. 299 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా నచ్చిన వారికి మరింత దగ్గరవ్వడం, ప్రివ్యూలు-ఇన్సైట్స్ చూడటం, ప్రొఫైల్ను మనకు నచ్చినట్లు మార్చుకోవడం వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాలలో అద్భుతమైన ఫీచర్లను ఆస్వాదించవచ్చు. సరళంగా చెప్పాలంటే, సాధారణ యూజర్లకు దక్కని సరికొత్త టూల్స్, కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్లను డబ్బులు చెల్లించే సబ్స్క్రైబర్లకు మెటా అందిస్తోంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్పై పూర్తి నియంత్రణ..
ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్లో లభించే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లలో ఎక్కువ భాగం ‘స్టోరీస్’ విభాగానికి సంబంధించినవే ఉన్నాయి! సాధారణంగా మనం పెట్టే స్టోరీలను ఎవరు చూశారో మాత్రమే తెలుసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఈ పెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకున్న వారు తమ స్టోరీలను ఎంతమంది మళ్లీ మళ్లీ చూశారో కూడా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న ‘క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్’ ఫీచర్తో సంబంధం లేకుండా అపరిమితంగా స్టోరీ ఆడియన్స్ లిస్టులను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, అవతలి వారి స్టోరీ వ్యూవర్ లిస్ట్లో మన పేరు కనిపించకుండా రహస్యంగా వారి స్టోరీలను ప్రివ్యూ చూసే వెసులుబాటు కూడా ఇందులో కల్పించారు.
సాధారణంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టే స్టోరీలు 24 గంటలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అయితే ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్లు ఈ పరిమితిని 48 గంటల వరకు పెంచుకోవచ్చు. దీనితో పాటు ప్రతి వారం తమకు నచ్చిన ఒక స్టోరీని ఎక్కువ మందికి కనిపించేలా ‘స్పాట్లైట్’ చేయవచ్చు. తమ స్టోరీలను ఎవరు చూస్తున్నారో వెతకడానికి ప్రత్యేక సెర్చ్ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాదు, తమ ఫాలోవర్ల ఫీడ్లో కనిపించకుండా నేరుగా ప్రొఫైల్, హైలైట్స్కు మాత్రమే పోస్టులు చేసుకునే వినూత్న సదుపాయాన్ని మెటా అందించింది.
సాధారణ యూజర్లకు దక్కని ప్రత్యేక ఫీచర్లు..
స్టోరీ టూల్స్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రొఫైల్ లుక్ను మార్చుకోవడానికి చెల్లింపుదారుల కోసం పలు కాస్మెటిక్ అప్గ్రేడ్స్ను ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్లో మెటా జత చేసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్ యూజర్లు చాట్స్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు స్క్రీన్పై రంగురంగుల హృదయాలు ఎగిసిపడేలా చేసే యానిమేటెడ్ “సూపర్ హార్ట్” రియాక్షన్లను ఉపయోగించవచ్చు.
దీనితో పాటు ఇన్స్టాగ్రామ్, ప్రముఖ క్రియేటర్లు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కస్టమ్ యాప్ ఐకాన్లను వీరు వాడుకోవచ్చు. బయో విభాగంలో ఉపయోగించడానికి సరికొత్త ఫాంట్లు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. ప్రొఫైల్ పిన్స్ ఫీచర్ ద్వారా తమకు నచ్చిన లేదా అత్యంత ముఖ్యమైన ఆరు పోస్టుల వరకు ప్రొఫైల్ పైభాగంలో పిన్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు.
మెటా ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ను ఎందుకు తెచ్చింది?
తన యాప్స్ ద్వారా సబ్స్క్రిప్షన్ ఆధారిత ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలనే మెటా సుదీర్ఘ వ్యూహంలో భాగమే ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్ లాంచ్. ప్రస్తుతం అందరూ వాడుతున్న ఉచిత ఇన్స్టాగ్రామ్ వర్షన్ను ఇది రీప్లేస్ చేయదు. ఉచిత వెర్షన్ ఎప్పటిలాగే అందుబాటులో ఉంటుంది. కేవలం అదనపు ఫీచర్లు, లోతైన ఇన్సైట్స్, తమ ప్రొఫైల్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చుకోవాలనుకునే వారికి మాత్రమే ఇది ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది.
రాబోయే నెలల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లస్లో మరిన్ని సరికొత్త ఫీచర్లను జోడించనున్నట్లు మెటా ప్రకటించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే భవిష్యత్తులో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ మరింత పవర్ఫుల్గా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం భారతీయ వినియోగదారులు నేరుగా ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ ద్వారానే నెలకు రూ.299 చెల్లించి ఈ ప్లాన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ అదనపు ఫీచర్లు మీ అవసరాలకు తగినవేనా అని ఆలోచించి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలా వద్దా అనేది మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More