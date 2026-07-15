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    భరణంపై అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు: 25 శాతం నిబంధన తప్పనిసరి కాదు

    భార్యకు చెల్లించే భరణం (మెయింటెనెన్స్) భర్త నికర జీతంలో 25 శాతం ఉండాలనే నిబంధన కేవలం ఒక మార్గదర్శకం మాత్రమేనని, అది తప్పనిసరి కాదని అలహాబాద్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కేసు తీవ్రత, వాస్తవ పరిస్థితులను బట్టి ఈ మొత్తాన్ని మార్చే పూర్తి విచక్షణాధికారం కోర్టులకు ఉంటుందని పేర్కొంది.

    Published on: Jul 15, 2026, 08:28:38 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భార్యకు చెల్లించే భరణం (మెయింటెనెన్స్) మొత్తానికి సంబంధించి అలహాబాద్ హైకోర్టు ఒక కీలకమైన తీర్పును వెలువరించింది. భర్త నికర జీతంలో 25 శాతం మొత్తాన్ని భార్యకు భరణంగా ఇవ్వాలనేది కేవలం ఒక సాధారణ మార్గదర్శకం మాత్రమేనని, ప్రతి కేసులోనూ దీనిని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ప్రతి కేసులోని వాస్తవాలు, రికార్డుల ఆధారంగా భరణం మొత్తాన్ని పెంచే లేదా తగ్గించే పూర్తి అధికారం కోర్టులకు ఉంటుందని వెల్లడించింది.

    భరణంపై అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు: 25 శాతం నిబంధన తప్పనిసరి కాదు
    భరణంపై అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు: 25 శాతం నిబంధన తప్పనిసరి కాదు

    జస్టిస్ అచల్ సచ్‌దేవ్‌తో కూడిన ఏకసభ్య ధర్మాసనం ఈ తీర్పు ఇచ్చింది. భరణం మొత్తాన్ని లెక్కించేటప్పుడు భర్త మొత్తం జీతాన్ని (Gross Salary) కాకుండా, అన్ని రకాల పన్నులు, తప్పనిసరి మినహాయింపులు పోను చేతికి వచ్చే నికర ఆదాయాన్ని (Net Income) మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

    కాన్పూర్ దేహాత్‌కు చెందిన పింకీ అలియాస్ ప్రీతి, ఆమె భర్త శ్రీ జై ప్రకాష్ దాఖలు చేసిన రెండు పరస్పర క్రిమినల్ రివిజన్ పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఫ్యామిలీ కోర్టు తనకు కేటాయించిన 12,000 నెలవారీ భరణాన్ని పెంచాలని భార్య కోరగా, కింది కోర్టు ఇచ్చిన ఆ ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ భర్త మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

    కోర్టుల పరిధిపై హైకోర్టు స్పష్టత

    సాధారణ పరిస్థితుల్లో కింది కోర్టులు నిర్ణయించిన భరణం మొత్తాన్ని రివిజన్ కోర్టులు మార్చలేవని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. "రివిజన్ కోర్టు పరిధి కేవలం పర్యవేక్షణకు (Supervisory) సంబంధించిందే తప్ప అప్పీలేట్ పరిధి కాదు. అందువల్ల కింది కోర్టులు నిర్ణయించిన భరణాన్ని సాధారణంగా మార్చలేం" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

    అయితే, కింది కోర్టు తీర్పులో స్పష్టమైన లోపాలు ఉన్నా, కీలకమైన సాక్ష్యాలను విస్మరించినా, లేదా చట్టపరమైన సూత్రాలను తప్పుగా అన్వయించి తీవ్ర అన్యాయానికి కారణమైనా.. అటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రివిజన్ కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవడం సమంజసమేనని జస్టిస్ అచల్ సచ్‌దేవ్ స్పష్టం చేశారు.

    వాస్తవ ఆదాయం, సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలు

    ఈ కేసులో భర్త స్థూల నెలవారీ జీతం 86,674 కాగా, అన్ని మినహాయింపుల తర్వాత ఆయన ఖాతాలో 67,043 జమవుతోంది. అయితే, ఫ్యామిలీ కోర్టు ఈ రికార్డులను, డాక్యుమెంటరీ సాక్ష్యాలను సరిగ్గా పరిశీలించకుండానే భరణాన్ని ఖరారు చేసిందని హైకోర్టు గుర్తించింది. సుప్రీంకోర్టు 'రజనీష్ వర్సెస్ నేహా' కేసులో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం భర్త తన ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలతో కూడిన అఫిడవిట్‌ను సమర్పించాల్సి ఉండగా, ఆయన దానిని దాఖలు చేయలేదు. కింది కోర్టు కూడా ఈ అంశాన్ని పట్టించుకోకుండా నిర్ణయానికి రావడం సరికాదని హైకోర్టు తప్పుబట్టింది.

    భరణం మొత్తం పెంపు

    కింది కోర్టు భర్త వాస్తవ ఆదాయాన్ని, ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. 'కళ్యాణ్ డే చౌదరి వర్సెస్ రీటా డే చౌదరి నీ నంది (2017)' కేసును ప్రస్తావిస్తూ.. 25 శాతం జీతం అనేది కేవలం ఒక దిశా నిర్దేశం మాత్రమేనని పునరుద్ఘాటించింది. భర్త అంగీకరించిన ఆదాయ వివరాలను కింది కోర్టు విస్మరించిందని పేర్కొంటూ, జూలై 10న ఇచ్చిన తీర్పులో భార్యకు ఇచ్చే నెలవారీ భరణాన్ని 12,000 నుండి 20,000 కి పెంచింది. భార్య మొదట దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీ నుంచే ఈ పెంపు వర్తిస్తుందని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/భరణంపై అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు: 25 శాతం నిబంధన తప్పనిసరి కాదు
    Home/News/భరణంపై అలహాబాద్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు: 25 శాతం నిబంధన తప్పనిసరి కాదు
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