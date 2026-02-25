Edit Profile
    యువతకు ‘మ్యాజిక్’ భరోసా: అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, మ్యాజిక్ బస్ చేతులు కలిపాయి

    బెంగళూరు, ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతాల్లోని సుమారు 3,000 మంది యువతకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఏఐ (AI) వంటి ఆధునిక నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ మద్దతు తెలుపుతోంది. మూడేళ్ల పాటు సాగే ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటికే సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది.

    Published on: Feb 25, 2026 11:45 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా యువతను తీర్చిదిద్దేందుకు అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (American Express), మ్యాజిక్ బస్ ఇండియా ఫౌండేషన్ (Magic Bus India Foundation) కీలక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. కేవలం డిగ్రీలు ఉంటే సరిపోదు, ‘డిజిటల్ నైపుణ్యం’ ఉంటేనే ఉద్యోగం వస్తుందని ఈ సంస్థలు నమ్ముతున్నాయి.

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఉద్యోగం సంపాదించడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఉద్యోగంలో నిలదొక్కుకోవడం మరో ఎత్తు. అందుకే, యువతకు అవసరమైన సాంకేతిక, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అందించేందుకు అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఇండియా ముందుకు వచ్చింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన ఈ మూడేళ్ల ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో నడుస్తోంది.

    శిక్షణలో ఏముంది?

    కేవలం పుస్తకాల్లోని చదువు మాత్రమే కాకుండా, నేరుగా ఆఫీసుల్లో పని చేయడానికి కావాల్సిన నైపుణ్యాలను ఇక్కడ నేర్పిస్తారు.

    • సాంకేతిక నైపుణ్యాలు: క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ (Cloud Computing), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఐటీ ఫండమెంటల్స్.
    • లైఫ్ స్కిల్స్: కమ్యూనికేషన్, సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం (Problem-solving), టీమ్ వర్క్, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఆర్థిక అక్షరాస్యత.

    ఒక విజయగాథ (Success Story)

    ఈ కార్యక్రమంలో శిక్షణ పొందిన ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉదాహరణే దీనికి నిదర్శనం. ఆమెకు టెక్నాలజీపై ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ, ఆఫీసులో ఎలా మెలగాలి, ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు ఎలా పెంచుకోవాలనే దానిపై స్పష్టత లేదు. మ్యాజిక్ బస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌లో శిక్షణ పొంది, నేడు ఒక ఐటీ కంపెనీలో ‘అసోసియేట్ డేటా ఇంజనీర్’గా పనిచేస్తోంది.

    సంస్థల అభిప్రాయం

    “మా కమ్యూనిటీలోని యువతకు ఆర్థిక అవకాశాలు కల్పించడం మా బాధ్యత. మ్యాజిక్ బస్‌తో కలిసి నేటి వేగవంతమైన జాబ్ మార్కెట్‌లో యువత విజయం సాధించేలా చేస్తున్నాం.”

    — సంజయ్ ఖన్నా, సీఈవో మరియు కంట్రీ మేనేజర్, అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఇండియా.

    “ఈ చొరవ వల్ల యువతలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతోంది. వారు తమ కుటుంబాలకు మరియు సమాజానికి అండగా నిలబడేలా అర్థవంతమైన కెరీర్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.”

    — జయంత రస్తోగి, గ్లోబల్ సీఈవో, మ్యాజిక్ బస్ ఇండియా ఫౌండేషన్.

    ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యేకతలు (At a Glance)

    • కేస్ స్టడీ: కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్లు కూడా ఈ శిక్షణ ద్వారా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పొంది 'డేటా ఇంజనీర్లు'గా మారుతున్నారు.
    • స్థిరత్వం: కేవలం ఉద్యోగం ఇప్పించడమే కాకుండా, వారు ఆ ఉద్యోగంలో కొనసాగేలా (Retention) పోస్ట్-ప్లేస్‌మెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తున్నారు.
    • డిజిటల్ అక్షరాస్యత: మారుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుగుణంగా ఫైనాన్షియల్, డిజిటల్ లిటరసీని సిలబస్‌లో చేర్చారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఈ శిక్షణ ఎవరికి అందుబాటులో ఉంది?

    ప్రస్తుతానికి బెంగళూరు, ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతాల్లోని వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన యువతకు ఈ శిక్షణ అందుబాటులో ఉంది.

    2. శిక్షణ తర్వాత ఉద్యోగం ఇస్తారా?

    అవును. ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద సెక్టార్-స్పెసిఫిక్ ఓరియంటేషన్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ మరియు ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగాల్లో ప్లేస్‌మెంట్ పొందేందుకు సహకరిస్తారు.

    3. మ్యాజిక్ బస్ ఫౌండేషన్ ఏం చేస్తుంది?

    ఇది గత 27 ఏళ్లుగా విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ప్రముఖ ఎన్జీవో. వీరు స్కూల్ నుంచి పని ప్రదేశానికి (School-to-work transition) యువత సులభంగా వెళ్లేలా శిక్షణ ఇస్తారు.

