భారీ ఆర్డర్లతో డిఫెన్స్ స్టాక్ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ దూకుడు
డిఫెన్స్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ (Apollo Micro Systems) తాజాగా రూ. 51.02 కోట్ల విలువైన కొత్త ఆర్డర్లను దక్కించుకుంది. ఈ సానుకూల వార్తతో మే 8న కంపెనీ షేర్లు ఏడు శాతానికి పైగా లాభపడి ఇన్వెస్టర్లలో నూతనోత్సాహాన్ని నింపాయి.
భారత రక్షణ రంగం (Defence Sector) స్వయం సమృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో, స్వదేశీ రక్షణ తయారీ సంస్థ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ అదరగొడుతోంది. సాధారణ వ్యాపార లావాదేవీల్లో భాగంగా కంపెనీ తాజాగా రూ. 51.02 కోట్ల విలువైన కాంట్రాక్టులను దక్కించుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ భారీ ఆర్డర్ల ప్రకటన వెలువడగానే స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఒక్కసారిగా పుంజుకుంది. శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేరు ఏకంగా 7 శాతం మేర పెరిగి ఇన్వెస్టర్ల పంట పండించింది.
ఆర్డర్ బుక్ వివరాలు ఇవే..
కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ మొత్తం రూ. 51.02 కోట్ల ఆర్డర్లలో వివిధ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థల వాటా ఉంది.
కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of Defence) నుంచి రూ. 17.47 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ప్రభుత్వ రంగ రక్షణ సంస్థల (PSUs) నుంచి రూ. 9.52 కోట్ల కాంట్రాక్టులు దక్కాయి. మిగిలిన రూ. 24.01 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్లను వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థలు అందించాయి.
ఈ ఆర్డర్ల ప్రవాహం కంపెనీపై ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని మరింత పెంచింది. ముఖ్యంగా ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ సెగ్మెంట్లో అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ తన పట్టును నిరూపించుకుంటోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఆయుధాల తయారీలో సరికొత్త మైలురాయి
కేవలం ఆర్డర్లు మాత్రమే కాకుండా, గత నెలలో కంపెనీకి భారత ప్రభుత్వం నుంచి లభించిన భారీ లైసెన్స్ ఈ దూకుడుకు ప్రధాన కారణం. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డీపీఐఐటీ (DPIIT), ఈ కంపెనీకి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి తయారీ కోసం లైసెన్స్ మంజూరు చేసింది.
"ఈ జీవితకాల లైసెన్స్ ద్వారా మేము వ్యూహాత్మక ఆయుధ వ్యవస్థలను అసెంబుల్ చేయడంతో పాటు వాటిని పరీక్షించే (Proof-testing) అధికారాన్ని పొందాము" అని కంపెనీ తన ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ లైసెన్స్ ప్రకారం, అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ఇకపై 12.7 ఎంఎం కంటే ఎక్కువ క్యాలిబర్ కలిగిన క్షిపణులు (Missiles), యాంటీ-ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్స్ (ATGMs), టోర్పెడోలు, నీటి అడుగున వాడే మైన్లు, ఏరియల్ బాంబులు, రాకెట్లను తయారు చేయనుంది.
మార్కెట్లో షేరు హవా
ఈ మల్టీబ్యాగర్ డిఫెన్స్ స్టాక్ శుక్రవారం ఉదయం బీఎస్ఈ (BSE)లో రూ. 314.30 వద్ద ప్రారంభమైంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో ఒకానొక దశలో రూ. 337.40 వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్టాన్ని తాకింది. కనిష్టంగా రూ. 313.10 కి పడిపోయినప్పటికీ, ఆర్డర్ల వార్తతో కొనుగోళ్ల జోరు కొనసాగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రక్షణ రంగంలో దేశీయ తయారీకి (Make in India) పెద్దపీట వేస్తుండటం అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ వంటి కంపెనీలకు వరంగా మారింది. ఇది భవిష్యత్తులో కంపెనీ ఆదాయం మరింత పెరగడానికి దోహదపడనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
4. ఈ కంపెనీ ప్రధానంగా ఏ రంగాల్లో పనిచేస్తుంది?
అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ ప్రధానంగా రక్షణ (Defence), ఏరోస్పేస్, హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రంగాలకు అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల డిజైన్, అభివృద్ధి, తయారీలో నిమగ్నమై ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.