Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరుకు బుల్లెట్ స్పీడ్‌తో ప్రయాణం: కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్

    హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు మధ్య రైలు ప్రయాణం సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారు.  సుమారు రూ. 16 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో 7 కొత్త హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్లను ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తోందని వివరించారు.

    Published on: May 11, 2026 4:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రపంచవ్యాప్త అనిశ్చితి, ఇంధన సంక్షోభం నేపథ్యంలో విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని (Forex) ఆదా చేయాలన్న ప్రధాని మోదీ పిలుపును కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ గట్టిగా సమర్థించారు. సోమవారం ఢిల్లీలో జరిగిన 'సీఐఐ (CII) వార్షిక బిజినెస్ సమిట్'లో పాల్గొన్న ఆయన, దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం చమురు, బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఇదే వేదికపై రైల్వే, సెమీకండక్టర్, ఐటీ రంగాల్లో భారత్ సాధిస్తున్న ప్రగతిని ఆయన వివరించారు.

    కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ (ANI Video Grab)
    కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ (ANI Video Grab)

    ముఖ్యమైన ముఖ్యాంశాలు

    1. విదేశీ మారక ద్రవ్య పొదుపు (Forex Conservation)

    • ప్రధాని పిలుపునకు మద్దతు: పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా దేశ విదేశీ మారక నిల్వలను కాపాడుకోవచ్చని మంత్రి తెలిపారు.
    • దిగుమతుల తగ్గింపు: అవసరమైన చోట దిగుమతులను తగ్గించుకుంటూ, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని పరిశ్రమలకు, ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

    2. రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల్లో విప్లవం

    • నెట్‌వర్క్ విస్తరణ: గత 10 ఏళ్లలో 36,000 కి.మీ రైల్వే ట్రాక్‌లను నిర్మించామని, 49,000 కి.మీ విద్యుదీకరణ పూర్తి చేశామని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇది జర్మనీ మొత్తం రైల్వే నెట్‌వర్క్ కంటే ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
    • బడ్జెట్ పెరుగుదల: రైల్వే మూలధన వ్యయం (CAPEX) రూ. 66,000 కోట్ల నుండి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 2.72 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది.
    • హై-స్పీడ్ కారిడార్లు: సుమారు రూ. 16 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో 7 కొత్త హై-స్పీడ్ రైల్ కారిడార్లను ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇవి ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని భారీగా తగ్గిస్తాయి.

    3. సెమీకండక్టర్ & టెక్నాలజీ హబ్

    • సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్లు: దేశంలో 3వ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ జులైలో, 4వ ప్లాంట్ నవంబర్-డిసెంబర్ నాటికి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రస్తుతం 12 ప్లాంట్లపై పని జరుగుతోంది.
    • గూగుల్ పెట్టుబడులు: గూగుల్ సంస్థ భారత్‌లో AI సర్వర్‌లను తయారు చేయడానికి అంగీకరించింది.
    • డేటా సెంటర్లు: డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే కంపెనీలకు 2047 వరకు పన్ను మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనివల్ల సుమారు 200 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    కొత్త రైల్వే కారిడార్లతో తగ్గనున్న ప్రయాణ సమయాలు

    కొత్తగా నిర్మిస్తున్న హై-స్పీడ్ కారిడార్ల వల్ల నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయాలు ఇలా ఉండబోతున్నాయి:

    మార్గం (Route)అంచనా సమయం (Travel Time)
    హైదరాబాద్ - బెంగళూరు2 గంటల 8 నిమిషాలు
    హైదరాబాద్ - చెన్నై2 గంటల 55 నిమిషాలు
    పుణె - హైదరాబాద్1 గంట 55 నిమిషాలు
    ముంబై - అహ్మదాబాద్1 గంట 57 నిమిషాలు
    బెంగళూరు - చెన్నై1 గంట 18 నిమిషాలు (78 నిమిషాలు)
    ఢిల్లీ - సిలిగురిసుమారు 6 గంటలు

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని (Forex) ఆదా చేయాలని మంత్రి ఎందుకు కోరారు?

    పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధం (West Asia War), అంతర్జాతీయ ఇంధన సంక్షోభం కారణంగా చమురు దిగుమతులపై భారత్ భారీగా డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అందుకే అనవసర ఖర్చులు తగ్గించాలని కోరారు.

    2. సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్లు ఎప్పుడు ప్రారంభం కానున్నాయి?

    భారతదేశపు 3వ సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ జులై 2026లో, 4వ ప్లాంట్ నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి.

    3. డేటా సెంటర్లకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన రాయితీ ఏమిటి?

    డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రోత్సహించడానికి డేటా సెంటర్లపై 2047 వరకు ఎటువంటి పన్ను విధించకూడదని ప్రధాని మోదీ నిర్ణయించారు.

    4. రైల్వే భద్రతపై మంత్రి ఏం చెప్పారు?

    గత 150 ఏళ్ల రైల్వే చరిత్రలో గత ఆర్థిక సంవత్సరం అత్యంత సురక్షితమైనదని, ప్రమాదాలు దాదాపు 90 శాతం మేర తగ్గాయని ఆయన వివరించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరుకు బుల్లెట్ స్పీడ్‌తో ప్రయాణం: కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్
    Home/News/హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరుకు బుల్లెట్ స్పీడ్‌తో ప్రయాణం: కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes