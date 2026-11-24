శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
BHEL Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు అలర్ట్- బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజ సంస్థ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (బీహెచ్ఈఎల్) నిరుద్యోగ యువతకు శుభవార్త అందించింది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న 415 ఇంజనీర్/ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ, సూపర్వైజరీ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. నవంబర్ 25 నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ నవరత్న సంస్థ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (బీహెచ్ఈఎల్) దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ నియామకాలను చేపట్టనుంది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న 415 ఇంజనీర్/ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ, సూపర్వైజరీ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు భెల్ అధికారిక వెబ్సైట్ careers.bhel.in ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. ఈ నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ నవంబర్ 25న ప్రారంభమై, 2026 డిసెంబర్ 28న ముగుస్తుంది. ఈ పోస్టుల భర్తీకి కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్షను 2027 జనవరి 27న నిర్వహించనున్నారు.
నిరుద్యోగ యువతకు ఈ బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 ప్రకటన ఒక సువర్ణావకాశం. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో స్థిరమైన ఉద్యోగం, ఆకర్షణీయమైన వేతన ప్యాకేజీ కోసం పోటీపడే అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఖాళీలు, అర్హత..
బీహెచ్ఈఎల్ విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 415 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. విభాగాల వారీగా పోస్టుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- ఇంజనీర్ / ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీలు: 200 పోస్టులు
- సూపర్వైజరీ ట్రైనీలు: 215 పోస్టులు
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు విద్యార్హతలు, గరిష్ట వయోపరిమితి, రిజర్వేషన్ సడలింపులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను భెల్ అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమగ్ర నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ, అర్హత మార్కులు..
పోస్టుల స్వభావాన్ని బట్టి బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 ఎంపిక విధానంలో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నాయి:
సూపర్వైజర్ ట్రైనీ: భెల్లో సూపర్వైజర్ ట్రైనీగా చేరాలనుకునే అభ్యర్థులు రెండు దశల ఎంపిక ప్రక్రియను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీఈ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటాయి. మెరిట్ జాబితాలో చోటు దక్కించుకోవాలంటే అభ్యర్థులు ఈ రెండు దశల్లోనూ తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణత సాధించాలి.
ఇంజనీర్ / ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ: ఈ విభాగంలో చేరాలనుకునే అభ్యర్థులు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీఈ) రాయాల్సి ఉంటుంది.
రెండు విభాగాలకు నిర్వహించే కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలో కనీస అర్హత మార్కులను సంస్థ స్పష్టంగా నిర్దేశించింది. జనరల్ లేదా ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు కనీసం 40 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఓబీసీ (నాన్-క్రీమీ లేయర్), ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీ అభ్యర్థులు కనీసం 30 శాతం మార్కులు తెచ్చుకుంటేనే తదుపరి ప్రక్రియకు అర్హత సాధిస్తారు.
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- దరఖాస్తు రుసుము వివరాలు..
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు సమర్పించేటప్పుడు అభ్యర్థులు తమ కేటగిరీని బట్టి నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించాలి. జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ. 1,072 దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగుల కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ఫీజులో రాయితీ కల్పించారు; వీరు రూ. 472 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఈ దరఖాస్తు రుసుమును డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చు.
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఇలా అప్లై చేసుకోండి..
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026కు అర్హత గల అభ్యర్థులు కింది దశలను అనుసరించి సులభంగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు:
- ముందుగా బీహెచ్ఈఎల్ అధికారిక వెబ్సైట్ careers.bhel.in ను సందర్శించండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే ‘కెరీర్స్’ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీరు దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటున్న పోస్టు పేరుపై క్లిక్ చేసి, ప్రాథమిక వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయండి.
- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత, లాగిన్ అయి పూర్తి దరఖాస్తు ఫారమ్ను జాగ్రత్తగా నింపండి.
- మీ కేటగిరీకి వర్తించే దరఖాస్తు రుసుమును ఆన్లైన్ మాధ్యమాల ద్వారా చెల్లించండి.
- వివరాలన్నీ మరోసారి సరిచూసుకుని 'సబ్మిట్' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- దరఖాస్తు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఒక ప్రింట్ కాపీని భద్రపరుచుకోండి.
2027 జనవరి 27న పరీక్ష జరగనున్నందున, అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే సిలబస్కు అనుగుణంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధం కావాలి. తదుపరి సూచనలు, అడ్మిట్ కార్డుల సమాచారం కోసం ఎప్పటికప్పుడు భెల్ అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 సూపర్వైజర్ ట్రైనీ నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
బీహెచ్ఈఎల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.